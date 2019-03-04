Тихонов: «Пришлось подать иск на „Крылья Советов“»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Тихонов: «Пришлось подать иск на „Крылья Советов“»

вчера, 12:59

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов признался, что у клуба еще есть задолженности перед ним по зарплате.

Сегодня подал иск в палату по разрешению споров РФС. „Крылья Советов“ не выплачивают деньги за досрочное расторжение трудового договора от 4 октября. Я ждал несколько месяцев. Не хотел доводить дело до разбирательств в палате РФС. Очень надеюсь, что дело не дойдёт до заседания по моему вопросу. Надеюсь, мой вопрос рассмотрит руководство „Крыльев Советов“.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz ответил LOpp
   66 / 887
вчера в 15:02
Зенит кстати очень даже благородный! они после досрочного расторжения договора еще полтора года зарплату платили Спаллетти.
Чтобы указывать Зениту, нужно хотя бы Шерифу не проигрывать и с Мурой ничейку не катать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Mauricio Gugelmin
   3 / 887
вчера в 13:53
они наши,не подкупные ))
Зе- болотный
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил 25процентный клоун
   46 / 887
вчера в 13:52
Ну а зачем они гол сооружают фарм-клубу Зенита, как ты говоришь?)))

Ps Дзюба и Зелуиш в одной команде?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Mauricio Gugelmin
   3 / 887
вчера в 13:44
они вчера гол соорудили,а что сделали Дзюба с Зе?))
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил 25процентный клоун
   46 / 887
вчера в 13:38
А тебе за Самедова и Ананидзе стыдно, что они в таком клубе играют?
LOpp
LOpp ответил 25процентный клоун
   5 / 887
вчера в 13:28
а Миодрага они притащили в наш чемпионат сразу после первого чемпионства ,чтобы 6 очков у них всегда были в кармане
опять стыдно за Зенит((
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   3 / 887
вчера в 13:22
а Миодрага они притащили в наш чемпионат сразу после первого чемпионства ,чтобы 6 очков у них всегда были в кармане
LOpp
LOpp ответил 25процентный клоун
   5 / 887
вчера в 13:17
фарм Зенита ,подло поступают
Зенит кстати очень даже благородный!
они после досрочного расторжения договора еще полтора года зарплату платили Спаллетти.
Nafnafik
Nafnafik
   43 / 887
вчера в 13:16
Так делают только истинные свиньи, развалят команду своей некомпетентностью, а потом предъявляют иск.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
вчера в 13:11
фарм Зенита ,подло поступают
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