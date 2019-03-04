Тихонов: «Пришлось подать иск на „Крылья Советов“»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов признался, что у клуба еще есть задолженности перед ним по зарплате.

Сегодня подал иск в палату по разрешению споров РФС . „Крылья Советов“ не выплачивают деньги за досрочное расторжение трудового договора от 4 октября. Я ждал несколько месяцев. Не хотел доводить дело до разбирательств в палате РФС . Очень надеюсь, что дело не дойдёт до заседания по моему вопросу. Надеюсь, мой вопрос рассмотрит руководство „Крыльев Советов“.