«СКА-Хабаровск» поставил ультиматум главному тренеру Евсееву

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Вадим Евсеев находится в шаге от увольнения.
Руководство клуба поставило перед Евсеевым задачу заработать минимум 4 очка в следующих двух матчах ФНЛ. В противном случае он покинет команду.
10 марта у хабаровчан запланирован поединок с «Лучом», а 17-го команда дома примет «Томь». Оба соперника СКА зимой из-за финансовых причин понесли большие потери в составе.
На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает 12-е место в таблице ФНЛ, что никак не устраивает руководство, рассчитывавшее вернуться в РПЛ по итогам этого сезона.
Если Евсеева всё же уволят, то команду с высокой долей вероятности возглавит Алексей Поддубский, ранее уже работавший на этой должности.
А ещё Спартак и Краснодар на повышение не претендуют.
А ещё Спартак и Краснодар на повышение не претендуют.
Вадик решил ответить проверенным способом
Вадик решил ответить проверенным способом