ГлавнаяНовости

«СКА-Хабаровск» поставил ультиматум главному тренеру Евсееву

вчера, 12:42

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Вадим Евсеев находится в шаге от увольнения.

Руководство клуба поставило перед Евсеевым задачу заработать минимум 4 очка в следующих двух матчах ФНЛ. В противном случае он покинет команду.

10 марта у хабаровчан запланирован поединок с «Лучом», а 17-го команда дома примет «Томь». Оба соперника СКА зимой из-за финансовых причин понесли большие потери в составе.

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает 12-е место в таблице ФНЛ, что никак не устраивает руководство, рассчитывавшее вернуться в РПЛ по итогам этого сезона.

Если Евсеева всё же уволят, то команду с высокой долей вероятности возглавит Алексей Поддубский, ранее уже работавший на этой должности.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тихонов: «Пришлось подать иск на „Крылья Советов“»
04 марта Комментарии10
«Зенит» организовал для Семака коридор в честь дня рождения
27 февраля ВидеоКомментарии23
Аршавин и Быстров получили тренерскую лицензию категории C
21 февраля Комментарии13
Черчесов посетил матч юношеской сборной России
14 февраля ФотоКомментарии2
Источник: Карадениз хочет работать тренером в РПЛ
09 февраля Комментарии7
«Рубин»: между уничтожением и спасением
06 февраляВадим Багров в блоге РПЛ - лучшая лига мира!Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответил Leha-ha50
   477 / 933
вчера в 22:53
Очки то все набирать будут!
У некоторых начинается внезапный кризис. Как у Томи, которая второе место, вероятно, сольёт. А так, длительная победная серия такой отрыв сократит (если она вообще будет).
А ещё Спартак и Краснодар на повышение не претендуют.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Bastardo
   14 / 933
вчера в 15:03
Отыграть отрыв 8 очков за 13 туров как раз таки можно, вопрос только как это делать с такой линией нападения, где Базелюк - главный бомбардир.
Очки то все набирать будут!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   411 / 933
вчера в 13:41
Руководство клуба поставило перед Евсеевым задачу заработать минимум 4 очка в следующих двух матчах ФНЛ.

Вадик решил ответить проверенным способом

Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   292 / 933
вчера в 13:27
Удачи Вадиму.
КЭТиК
КЭТиК
   270 / 933
вчера в 13:11
Если 6 очков возьмут - выпишут премию.
Bastardo
Bastardo ответил Leha-ha50
   477 / 933
вчера в 13:02
С 12 го места прыгнуть в четверку - нереально!!!
Отыграть отрыв 8 очков за 13 туров как раз таки можно, вопрос только как это делать с такой линией нападения, где Базелюк - главный бомбардир.
мяч квадратный
мяч квадратный
   215 / 933
вчера в 13:00
По ходу придётся Евсей Куйвамовичу из своего кармана судей заряжать. Задачу выполнять надо.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 933
вчера в 12:48
С 12 го места прыгнуть в четверку - нереально!!!
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 12:44
Поздно спохватились.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100