«СКА-Хабаровск» поставил ультиматум главному тренеру Евсееву

вчера, 12:42

Главный тренер « СКА -Хабаровска» Вадим Евсеев находится в шаге от увольнения.

Руководство клуба поставило перед Евсеевым задачу заработать минимум 4 очка в следующих двух матчах ФНЛ . В противном случае он покинет команду.

10 марта у хабаровчан запланирован поединок с «Лучом», а 17-го команда дома примет «Томь». Оба соперника СКА зимой из-за финансовых причин понесли большие потери в составе.

На данный момент « СКА -Хабаровск» занимает 12-е место в таблице ФНЛ , что никак не устраивает руководство, рассчитывавшее вернуться в РПЛ по итогам этого сезона.

Если Евсеева всё же уволят, то команду с высокой долей вероятности возглавит Алексей Поддубский, ранее уже работавший на этой должности.