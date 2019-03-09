Бердыев крупно проиграл в чемпионате России впервые с 2015 года

вчера, 19:05

«Рубин» крупно уступил ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России. Для главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева этот разгром стал 14-м в высшем российском дивизионе и первым с осени 2015 года.

12 крупных неудач Бердыев потерпел во главе «Рубина», еще две - с «Ростовом».