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Бердыев крупно проиграл в чемпионате России впервые с 2015 года

вчера, 19:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Рубин» крупно уступил ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России. Для главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева этот разгром стал 14-м в высшем российском дивизионе и первым с осени 2015 года.

12 крупных неудач Бердыев потерпел во главе «Рубина», еще две - с «Ростовом». 

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сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Т34
   136 / 1057
сегодня в 12:00
Как бы там ни было, но пока "болтается" чуть ли не в районе зоны еврокубков, как ни странно.
Пока да, а дальше - посмотришь .
ekliziast
ekliziast ответил Питермен
   235 / 1057
сегодня в 08:54
Скоро в пердив отправится
Убери от вас Газпром, вы из пердива не вылезете.С финансами 51и , стыдно говорить о чём либо.
Т34
Т34 ответил сулейман шлагбаум
   27 / 1057
сегодня в 08:52
А чего сейчас ожидать от Рубина ? Команда распродана, денег нет и не будет. Она только за счет Бердыева и держится, без него болталась бы в зоне переходняков.
Как бы там ни было, но пока "болтается" чуть ли не в районе зоны еврокубков, как ни странно.
ekliziast
ekliziast ответил Т34
   235 / 1057
сегодня в 08:50
Стареет Бекеич, да и четки, наверное, уже стерлись. Доставил сегодня радость коням, они там, на главной ветке, по колено в слезах от умиления, щеки раздувают и поют торжественные оды и дифирамбы.
Что может Бекиич , если команду распродали.?
ekliziast
ekliziast ответил ANDREY_BOY
   235 / 1057
сегодня в 08:48
Зенит скоро войдет в черный ход спартака. Понимаете о чем я?
Если только носом, по самые уши.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Т34
   136 / 1057
сегодня в 07:33
Стареет Бекеич, да и четки, наверное, уже стерлись. Доставил сегодня радость коням, они там, на главной ветке, по колено в слезах от умиления, щеки раздувают и поют торжественные оды и дифирамбы.
А чего сейчас ожидать от Рубина ? Команда распродана, денег нет и не будет. Она только за счет Бердыева и держится, без него болталась бы в зоне переходняков.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Великолепный
   136 / 1057
сегодня в 07:30
Бердыев крупно проиграл в чемпионате России впервые с 2015 года Это что - Реал не проигрывал разгромно в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу пока не встретился с ЦСКА.
Вот сейчас еще сделаете разгромно Баварию,а может Барселону и вообще все у вас будет в шоколоде ! Или вы с кем-то другим играете, после Реала ?
vovinho11
vovinho11 ответил ANDREY_BOY
   415 / 1057
вчера в 23:03
Благо в Спартаке их много, хоть в один черный вход да войдёт. Всё нападение черное
Великолепный
Великолепный
   32 / 1057
вчера в 22:42
Бердыев крупно проиграл в чемпионате России впервые с 2015 года

Это что - Реал не проигрывал разгромно в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу пока не встретился с ЦСКА.
Abverin
Abverin
   64 / 1057
вчера в 21:59
Позорище какое, ужас!
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY ответил Т34
вчера в 20:14
Зенит скоро войдет в черный ход спартака. Понимаете о чем я?
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY ответил Footbolista
вчера в 20:07
Зенит скоро натягивать будет пещеприемников.
Footbolista
Footbolista ответил Брулин
   8 / 1057
вчера в 19:59
Что ты, что ты...это цска супер сыграл), это тебе сейчас любой конь скажет))...они вон и Реал два раза обыграли...только с Тулой их видимо засудили))...лампочкины)...
Bjuik
Bjuik
   75 / 1057
вчера в 19:56
Это только начало, дальше пердив и расформирование.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   198 / 1057
вчера в 19:47
чаще всего от ЦСКА крупняки и терпел Курбан.
по 0:4 дважды было.Сегодня 0:3. это 1/4 всех крупных. Вот таки дела...
Т34
Т34
   27 / 1057
вчера в 19:45
Стареет Бекеич, да и четки, наверное, уже стерлись. Доставил сегодня радость коням, они там, на главной ветке, по колено в слезах от умиления, щеки раздувают и поют торжественные оды и дифирамбы.
Великий Бердыев
Великий Бердыев
вчера в 19:35
Великий!
Питермен
Питермен
   53 / 1057
вчера в 19:34
Скоро в пердив отправится
Вася Васильев
Вася Васильев
вчера в 19:22
всегда есть первый раз
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 19:12
Развалил команду)
Брулин
Брулин
   62 / 1057
вчера в 19:11
В первую очередь Рубин отврательно играл и виноват в этот главный тренер
mangoх12
mangoх12
   25 / 1057
вчера в 19:10
Пора привыкать
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