Бердыев крупно проиграл в чемпионате России впервые с 2015 года

«Рубин» крупно уступил ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России. Для главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева этот разгром стал 14-м в высшем российском дивизионе и первым с осени 2015 года.
12 крупных неудач Бердыев потерпел во главе «Рубина», еще две - с «Ростовом».
Это что - Реал не проигрывал разгромно в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу пока не встретился с ЦСКА.
Это что - Реал не проигрывал разгромно в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу пока не встретился с ЦСКА.
по 0:4 дважды было.Сегодня 0:3. это 1/4 всех крупных. Вот таки дела...
по 0:4 дважды было.Сегодня 0:3. это 1/4 всех крупных. Вот таки дела...