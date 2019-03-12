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«Манчестер Юнайтед» готов платить Рэшфорду 200 тысяч фунтов в неделю

вчера, 22:37

«Манчестер Юнайтед» готов существенно увеличить заработную плату  Маркусу Рэшфорду. Манкунианцы рассчитывают в ближайшее время подписать с игроком новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает летом 2020 года.

По новому контракту руководство «Манчестер Юнайтед» планирует платить футболисту около 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешний оклад Рэшфорда составляет 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, что в начале марта Рэшфорд провел свой 100-й матч в рамках английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
obana777
obana777
   224 / 1090
сегодня в 00:57
Не хило подняли оклад!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   21 / 1090
вчера в 22:46
С дуру можно и козу на возу. Аха-ха)
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 1090
вчера в 22:43
Ну а Игнатьев то чем хуже??? а?
13 млн долл в год
Он что ,должен под пули свое здоровье бросать во взрослом футболе за гроши? а если его условный Набабкин поломает,не дай бог,на что жить?
sihafazatron
sihafazatron
   91 / 1090
вчера в 22:39
пускай санчес ему половину своей зп отдаст)
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