«Манчестер Юнайтед» готов платить Рэшфорду 200 тысяч фунтов в неделю

вчера, 22:37

«Манчестер Юнайтед» готов существенно увеличить заработную плату Маркусу Рэшфорду. Манкунианцы рассчитывают в ближайшее время подписать с игроком новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает летом 2020 года.

По новому контракту руководство «Манчестер Юнайтед» планирует платить футболисту около 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешний оклад Рэшфорда составляет 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, что в начале марта Рэшфорд провел свой 100-й матч в рамках английской Премьер-Лиги.