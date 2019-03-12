«Манчестер Юнайтед» готов платить Рэшфорду 200 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Юнайтед» готов существенно увеличить заработную плату Маркусу Рэшфорду. Манкунианцы рассчитывают в ближайшее время подписать с игроком новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает летом 2020 года.
По новому контракту руководство «Манчестер Юнайтед» планирует платить футболисту около 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешний оклад Рэшфорда составляет 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Напомним, что в начале марта Рэшфорд провел свой 100-й матч в рамках английской Премьер-Лиги.
13 млн долл в год
Он что ,должен под пули свое здоровье бросать во взрослом футболе за гроши? а если его условный Набабкин поломает,не дай бог,на что жить?
13 млн долл в год
Он что ,должен под пули свое здоровье бросать во взрослом футболе за гроши? а если его условный Набабкин поломает,не дай бог,на что жить?