Игнатьев: «Я не требовал у „Краснодара“ каких-то гигантских денег»

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что тренерский штаб перевел его в дубль из-за отказа продлить контракт.
Перед игрой со «Спартаком» после предыгровой тренировки состоялись переговоры… Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с генеральным директором Владимиром Хашигом по поводу нового контракта. Также при этой беседе присутствовали директор академии Арам Фундукян и главный тренер Мурад Мусаев. Я пришёл один, официального агента пока нет. Мне сделали определённое предложение, от которого я отказался. Не требовал каких-то гигантских денег. Просто напомнил о зарплатах некоторых других футболистов РПЛ в моём возрасте и предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент.
Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром-2». Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал: «может, дело не в этих неудачных переговорах… мало ли что натворил». Но потом понял, что других причин нет.
Сравнивать с рабочими любят у нас, но все забывают, что рабочий работает всю жизнь, а футболист только 10 лет играет и за это время ему надо накопить деньги на всю оставшуюся жизнь, и за это они расплачиваются своим здоровьем. Ведь если взять футболистов в 35 и рабочих в 35, то рабочие будут гораздо здоровее. Да и расходов у футболистов больше. К тому же они ничего кроме футбола не умеют, и в школе не учились, да еще недавно врачи доказали, что они все дураки, потому что головой играют.
Сравнивать с рабочими любят у нас, но все забывают, что рабочий работает всю жизнь, а футболист только 10 лет играет и за это время ему надо накопить деньги на всю оставшуюся жизнь, и за это они расплачиваются своим здоровьем. Ведь если взять футболистов в 35 и рабочих в 35, то рабочие будут гораздо здоровее. Да и расходов у футболистов больше. К тому же они ничего кроме футбола не умеют, и в школе не учились, да еще недавно врачи доказали, что они все дураки, потому что головой играют.
Тот же Сычёв остался звездулей местного масштаба.
Да сколько их ещё?
Только не очень я верю игроку. Зачем было клубу начинать "переговоры" на предигровой разминке, да ещё и за 2.5 года до окончания контракта?
Хотя Нобель уже сказал, что Игнатьеву кто-то презентовал дорогое авто
Тот же Сычёв остался звездулей местного масштаба.
Да сколько их ещё?
Только не очень я верю игроку. Зачем было клубу начинать "переговоры" на предигровой разминке, да ещё и за 2.5 года до окончания контракта?
Хотя Нобель уже сказал, что Игнатьеву кто-то презентовал дорогое авто
И в магните его все очень дорого.
И в магните его все очень дорого.
выражение " обстановка нетребовательности и всепрощения, недооценка
воспитательной и комсомольской работы привели Игнатьева к снижению
технических показателей и ослаблению морально-нравственной подготовки ",
тоже исключать нельзя )
выражение " обстановка нетребовательности и всепрощения, недооценка
воспитательной и комсомольской работы привели Игнатьева к снижению
технических показателей и ослаблению морально-нравственной подготовки ",
тоже исключать нельзя )
Без обид, но Анжи ему пообещал много.
В результате, сегодня он вполне себе заурядный игрочишка..
Кто теперь распахнёт свои объятия и кошелёк неудовлетворённому Игнатьеву?
В этом и проблема.
Если бы знал, что ни один клуб его не пригреет или , что везде ждут одинаковые условия - молчал бы и пыхтел на благо родного коллектива и Родины
Привет Назар!
Без обид, но Анжи ему пообещал много.
В результате, сегодня он вполне себе заурядный игрочишка..
Кто теперь распахнёт свои объятия и кошелёк неудовлетворённому Игнатьеву?
В этом и проблема.
Если бы знал, что ни один клуб его не пригреет или , что везде ждут одинаковые условия - молчал бы и пыхтел на благо родного коллектива и Родины
Привет Назар!
и закат молодежного футбола, из них и будет формироваться сборная.
и закат молодежного футбола, из них и будет формироваться сборная.
Пора вводить потолок зарплат, а премиальные от личных показателей.
Пора вводить потолок зарплат, а премиальные от личных показателей.
И забивал бы свои мячи . А летом бы клуб сам мог бы пересмотреть
в сторону повышения с учетом стаистики показанной, а не заранее .
И забивал бы свои мячи . А летом бы клуб сам мог бы пересмотреть
в сторону повышения с учетом стаистики показанной, а не заранее .
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2018/2019, Контракты, Краснодар, Сафонов Матвей
05.03.2019, 12:03 | Источник: 6 | Редакция: Александр Акулич
Сообщается, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
Сафонов является воспитанником «Краснодара». В молодёжном первенстве выступал с 2015 года. Дебютировал в РПЛ 13 августа 2017 года в матче с пермским «Амкаром».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1105827/safonov-matvey-krasnodar
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2018/2019, Контракты, Краснодар, Сафонов Матвей
05.03.2019, 12:03 | Источник: 6 | Редакция: Александр Акулич
Сообщается, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
Сафонов является воспитанником «Краснодара». В молодёжном первенстве выступал с 2015 года. Дебютировал в РПЛ 13 августа 2017 года в матче с пермским «Амкаром».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1105827/safonov-matvey-krasnodar
«Кто не хочет кормить свою "армию", будет кормить чужую». ( С. Шойгу)
«Кто не хочет кормить свою "армию", будет кормить чужую». ( С. Шойгу)