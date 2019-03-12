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Игнатьев: «Я не требовал у „Краснодара“ каких-то гигантских денег»

вчера, 18:47

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что тренерский штаб перевел его в дубль из-за отказа продлить контракт

Перед игрой со «Спартаком» после предыгровой тренировки состоялись переговоры… Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с генеральным директором Владимиром Хашигом по поводу нового контракта. Также при этой беседе присутствовали директор академии Арам Фундукян и главный тренер Мурад Мусаев. Я пришёл один, официального агента пока нет. Мне сделали определённое предложение, от которого я отказался. Не требовал каких-то гигантских денег. Просто напомнил о зарплатах некоторых других футболистов РПЛ в моём возрасте и предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент.

Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром-2». Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал: «может, дело не в этих неудачных переговорах… мало ли что натворил». Но потом понял, что других причин нет.

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бундер
бундер ответил NAZAR 007
сегодня в 12:07
Упс, случайно вам отправил)
бундер
бундер ответил NAZAR 007
сегодня в 12:07
Ну не подписал, в дубль-то за что?
Ros S
Ros S ответил Гавроша
   312 / 1090
сегодня в 10:57
Магнит вроде как не Галицкого уже это раз. Если в магните дорого, то ты еще в Азбуке не был это два. Галицкий очень много сделал для развития футбола в Краснодаре это 3, собственно поэтому сейчас и появляются потихоньку молодые местные таланты
Гавроша
Гавроша
   73 / 1090
сегодня в 01:24
Читаю, мнений тут много, но все-таки надо быть объективными. Лучше всего, когда в команде все получают примерно одинаково, нельзя чтобы зарплаты отличались в десятки и сотни раз. Вот сколько ари получает? Думаю, не меньше чем 2-3 млн. евро, а с другого требуют, чтобы он играл за 700 тыс. руб. А почему? И не говори кто, что ари легионер - он за сборную России играет. У галицкого кто-то слишком много получает, а кто-то слишком мало. Разумного подхода нету.

Сравнивать с рабочими любят у нас, но все забывают, что рабочий работает всю жизнь, а футболист только 10 лет играет и за это время ему надо накопить деньги на всю оставшуюся жизнь, и за это они расплачиваются своим здоровьем. Ведь если взять футболистов в 35 и рабочих в 35, то рабочие будут гораздо здоровее. Да и расходов у футболистов больше. К тому же они ничего кроме футбола не умеют, и в школе не учились, да еще недавно врачи доказали, что они все дураки, потому что головой играют.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил КАМЮ
   20 / 1090
сегодня в 01:20
Можно вспомнить Бухарова, Соловьёва, Панюкова - рванули за деньгами и... Тот же Сычёв остался звездулей местного масштаба. Да сколько их ещё? Только не очень я верю игроку. Зачем было клубу начинать "переговоры" на предигровой разминке, да ещё и за 2.5 года до окончания контракта? Хотя Нобель уже сказал, что Игнатьеву кто-то презентовал дорогое авто
Опять Ткач подсуетился ))
EvilVoice
EvilVoice ответил Leha-ha50
   912 / 1090
сегодня в 01:06
Полегче на поворотах .....
а вы у нас квасной поцреот, который готов умереть за ребят в госдуре, ясненько)
КАМЮ
КАМЮ ответил NAZAR 007
   509 / 1090
вчера в 23:54
Шатова хоть травмы замучили, но и исключать как в совковые времена выражение " обстановка нетребовательности и всепрощения, недооценка воспитательной и комсомольской работы привели Игнатьева к снижению технических показателей и ослаблению морально-нравственной подготовки ", тоже исключать нельзя )
Можно вспомнить Бухарова, Соловьёва, Панюкова - рванули за деньгами и...
Тот же Сычёв остался звездулей местного масштаба.
Да сколько их ещё?

Только не очень я верю игроку. Зачем было клубу начинать "переговоры" на предигровой разминке, да ещё и за 2.5 года до окончания контракта?

Хотя Нобель уже сказал, что Игнатьеву кто-то презентовал дорогое авто
Гавроша
Гавроша ответил pomor45
   73 / 1090
вчера в 23:51
Галицкий после того, как у него оттяпали Магнит, явно в трудном финансовом положении и начинает лавировать, изыскивая любые возможности экономии, не пренебрегая косвенным или прямым обманом людей, в чём у него богатый опыт 90-х годов.
А у него отняли магнит? Но в любом случае, я о галицком мнение составил, и оно не очень. Он красиво говорит, а делает все иначе. Что он для футбола сделал - специально гноит талантливых игроков.

И в магните его все очень дорого.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил КАМЮ
   20 / 1090
вчера в 23:20
Пример Шатова вспоминается. Без обид, но Анжи ему пообещал много. В результате, сегодня он вполне себе заурядный игрочишка.. Кто теперь распахнёт свои объятия и кошелёк неудовлетворённому Игнатьеву? В этом и проблема. Если бы знал, что ни один клуб его не пригреет или , что везде ждут одинаковые условия - молчал бы и пыхтел на благо родного коллектива и Родины Привет Назар!
Шатова хоть травмы замучили, но и исключать как в совковые времена
выражение " обстановка нетребовательности и всепрощения, недооценка
воспитательной и комсомольской работы привели Игнатьева к снижению
технических показателей и ослаблению морально-нравственной подготовки ",
тоже исключать нельзя )
КАМЮ
КАМЮ ответил NAZAR 007
   509 / 1090
вчера в 23:08
Миша здорово ! А совсем без лимита за бугор во второсортные клубы и закат молодежного футбола, из них и будет формироваться сборная.
Пример Шатова вспоминается.
Без обид, но Анжи ему пообещал много.
В результате, сегодня он вполне себе заурядный игрочишка..

Кто теперь распахнёт свои объятия и кошелёк неудовлетворённому Игнатьеву?
В этом и проблема.
Если бы знал, что ни один клуб его не пригреет или , что везде ждут одинаковые условия - молчал бы и пыхтел на благо родного коллектива и Родины

Привет Назар!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил КАМЮ
   20 / 1090
вчера в 22:58
Ещё одна жертва лимита. Пора вводить потолок зарплат, а премиальные от личных показателей.
Миша здорово ! А совсем без лимита за бугор во второсортные клубы
и закат молодежного футбола, из них и будет формироваться сборная.
КАМЮ
КАМЮ
   509 / 1090
вчера в 22:54
Ещё одна жертва лимита.
Пора вводить потолок зарплат, а премиальные от личных показателей.
pomor45
pomor45
   181 / 1090
вчера в 22:52
Галицкий после того, как у него оттяпали Магнит, явно в трудном финансовом положении и начинает лавировать, изыскивая любые возможности экономии, не пренебрегая косвенным или прямым обманом людей, в чём у него богатый опыт 90-х годов.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил RamonCSKA
   20 / 1090
вчера в 22:43
его в Краснодар 2 перевели, ему ничего не дадут забить так со своими не делают
Подписал бы- не перевели. А играл бы, как сегодня Сафонов.
И забивал бы свои мячи . А летом бы клуб сам мог бы пересмотреть
в сторону повышения с учетом стаистики показанной, а не заранее .
stanichnik
stanichnik ответил Гавроша
   345 / 1090
вчера в 22:28
Не слышал, ссылку на инфу можно?
СМИ: Сафонов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2018/2019, Контракты, Краснодар, Сафонов Матвей
05.03.2019, 12:03 | Источник: 6 | Редакция: Александр Акулич
Сообщается, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
Сафонов является воспитанником «Краснодара». В молодёжном первенстве выступал с 2015 года. Дебютировал в РПЛ 13 августа 2017 года в матче с пермским «Амкаром».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1105827/safonov-matvey-krasnodar
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил EvilVoice
   15 / 1090
вчера в 22:26
какая разница чью армию кормить? лол
Полегче на поворотах .....
Гавроша
Гавроша ответил stanichnik
   73 / 1090
вчера в 22:25
Доброго Здоровья Алексей! Слежу за вашим спором и все вы отчасти правы. Прав Назар в том, что нЕчего идти на поводу у молодых, вложения должны окупаться. Предложил Тебе клуб зарплату, а она , если верить нашей прессе на уровне 700 тыс баксов в год, это средняя зарплата на сегодня в РПЛ - радуйся. Повышай свой спортивный уровень становись конкурентноспособным на рынке, завтра глядишь условный Миллер захочет тебя видеть в своей команде и предложит зарплату миллион, а может два, а если Ванятку не устроит, то попросит накинуть ещё пока с Алексеем не ударят по рукам, но и фк Краснодар не останется в накладе, потому как продаст Миллеру своего питомца на выгодных для клуба условиях. Все довольны Миллер получил нужного игрока,игрок выгодный контракт, клуб вырастивший игрока прибыль от реализации футболиста. И Алексей прав, нельзя такими воспитательными мерами(ссылка в дубль) давить на пацана. Во-первых репутация клуба и самого Галицкого страдает, а во-вторых товар произведённый на продажу должен быть на самой видной полке, т.е всегда на виду. а значит в игре за основу, а не в дубле. А раз отказался переподписывать договор, то пусть играет за стипендию, если ему так хочется. Про лимит писать не буду отдельная тема, только чтобы таких конфликтов в клубах возникало меньше, вопрос со временем можно было бы решить с установлением лимита зарплат для футболистов, но без ограничения выплаты премиальных бонусов за спортивные достижения исходя их финансовых возможностей каждого отдельного клуба.
Ты правильно написал цифру 700 тыщ. вот только не долларов, а рублей. Прикинь во сколько раз она меньше средней зарплаты футболистов РПЛ и подумай - а стал бы ты подписывать так надолго контракт, если в другом клубе можно получить гораздо больше?
stanichnik
stanichnik ответил Leha-ha50
   345 / 1090
вчера в 22:24
Мораль сей басни такова: «Кто не хочет кормить свою "армию", будет кормить чужую». ( С. Шойгу)
Кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу))))
EvilVoice
EvilVoice ответил Leha-ha50
   912 / 1090
вчера в 22:20
Мораль сей басни такова: «Кто не хочет кормить свою "армию", будет кормить чужую». ( С. Шойгу)
какая разница чью армию кормить? лол
Гавроша
Гавроша ответил stanichnik
   73 / 1090
вчера в 22:20
Сафонов и Сулейманов приняли условия клуба и переподписали контракты.
Не слышал, ссылку на инфу можно?
GrimlocK
GrimlocK
   1065 / 1090
вчера в 22:20
А я то думал ЗП зависит от уровня игры, а тут оказывается по возрасту идут отчисления)))))
Palex
Palex ответил 311
   101 / 1090
вчера в 22:19
Денисов требовал пересмотреть действующий контракт, вплоть до отказа выходить на поле. Это другая ситуация, Игнатьев ничего не требует у Краснодара!)
Согласен,ситуация другая,но требование те же-бабло.
Гавроша
Гавроша ответил cska1948
   73 / 1090
вчера в 22:19
Вы предлагаете, чтобы клубы шли на поводу у двадцатилетних, которые ещё ни чем себя не проявили?
Если бы они себя ничем не проявили, с ними не стали продлевать контракты за 3,5 года до окончания.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил stanichnik
   15 / 1090
вчера в 22:15
Доброго Здоровья Алексей! Слежу за вашим спором и все вы отчасти правы. Прав Назар в том, что нЕчего идти на поводу у молодых, вложения должны окупаться. Предложил Тебе клуб зарплату, а она , если верить нашей прессе на уровне 700 тыс баксов в год, это средняя зарплата на сегодня в РПЛ - радуйся. Повышай свой спортивный уровень становись конкурентноспособным на рынке, завтра глядишь условный Миллер захочет тебя видеть в своей команде и предложит зарплату миллион, а может два, а если Ванятку не устроит, то попросит накинуть ещё пока с Алексеем не ударят по рукам, но и фк Краснодар не останется в накладе, потому как продаст Миллеру своего питомца на выгодных для клуба условиях. Все довольны Миллер получил нужного игрока,игрок выгодный контракт, клуб вырастивший игрока прибыль от реализации футболиста. И Алексей прав, нельзя такими воспитательными мерами(ссылка в дубль) давить на пацана. Во-первых репутация клуба и самого Галицкого страдает, а во-вторых товар произведённый на продажу должен быть на самой видной полке, т.е всегда на виду. а значит в игре за основу, а не в дубле. А раз отказался переподписывать договор, то пусть играет за стипендию, если ему так хочется. Про лимит писать не буду отдельная тема, только чтобы таких конфликтов в клубах возникало меньше, вопрос со временем можно было бы решить с установлением лимита зарплат для футболистов, но без ограничения выплаты премиальных бонусов за спортивные достижения исходя их финансовых возможностей каждого отдельного клуба.
Мораль сей басни такова:
«Кто не хочет кормить свою "армию", будет кормить чужую». ( С. Шойгу)
Сантус
Сантус
   79 / 1090
вчера в 22:01
Есть пара версий этой истории.Другую версию вывалили раньше.Так парниша вроде прав в своих желаниях,но получить в 20 лет супер-контракт,это вероятность получить ещё одного мажорчика "аля Кокорин".Вариант вполне возможный и на прогрессе и как следствие снижения требований к себе можно будет поставить крест...Галицкий вроде не жлоб и людей не обижает...
311
311 ответил Palex
   48 / 1090
вчера в 22:00
Ты наверное забыл,как мы с Денисовым договаривались? Когда этот урод,нам чуть команду не развалил,ради своего эго и благо.
Денисов требовал пересмотреть действующий контракт, вплоть до отказа выходить на поле. Это другая ситуация, Игнатьев ничего не требует у Краснодара!)
stanichnik
stanichnik ответил Гавроша
   345 / 1090
вчера в 21:59
Все это пережитки крепостного права. В цивилизованных странах у игроков есть право отказаться продлевать контракт, и никуда их за это не ссылают. Но он не один отказался, и все трое не играют, а без них и оренбург не обыграть.
Сафонов и Сулейманов приняли условия клуба и переподписали контракты.
cska1948
cska1948 ответил Гавроша
   105 / 1090
вчера в 21:54
Все это пережитки крепостного права. В цивилизованных странах у игроков есть право отказаться продлевать контракт, и никуда их за это не ссылают. Но он не один отказался, и все трое не играют, а без них и оренбург не обыграть.
Почему все трое? Шапи как всегда, в конце игры вышел на замену, но ни чем не отличился.
stanichnik
stanichnik ответил Leha-ha50
   345 / 1090
вчера в 21:54
Опять двадцать пять?!? Он и не требовал ничего. Клуб сам предложил новый контракт, который парня не устроил.
Доброго Здоровья Алексей! Слежу за вашим спором и все вы отчасти правы. Прав Назар в том, что нЕчего идти на поводу у молодых, вложения должны окупаться. Предложил Тебе клуб зарплату, а она , если верить нашей прессе на уровне 700 тыс баксов в год, это средняя зарплата на сегодня в РПЛ - радуйся. Повышай свой спортивный уровень становись конкурентноспособным на рынке, завтра глядишь условный Миллер захочет тебя видеть в своей команде и предложит зарплату миллион, а может два, а если Ванятку не устроит, то попросит накинуть ещё пока с Алексеем не ударят по рукам, но и фк Краснодар не останется в накладе, потому как продаст Миллеру своего питомца на выгодных для клуба условиях. Все довольны Миллер получил нужного игрока,игрок выгодный контракт, клуб вырастивший игрока прибыль от реализации футболиста. И Алексей прав, нельзя такими воспитательными мерами(ссылка в дубль) давить на пацана. Во-первых репутация клуба и самого Галицкого страдает, а во-вторых товар произведённый на продажу должен быть на самой видной полке, т.е всегда на виду. а значит в игре за основу, а не в дубле. А раз отказался переподписывать договор, то пусть играет за стипендию, если ему так хочется. Про лимит писать не буду отдельная тема, только чтобы таких конфликтов в клубах возникало меньше, вопрос со временем можно было бы решить с установлением лимита зарплат для футболистов, но без ограничения выплаты премиальных бонусов за спортивные достижения исходя их финансовых возможностей каждого отдельного клуба.
cska1948
cska1948 ответил Leha-ha50
   105 / 1090
вчера в 21:52
Назар , твоя позиция ясна. Но это тупиковая позиция. Следуя твоей логике , парень уйдет бесплатно или будет продан за копейки, поскольку за игрока дубля много не дадут. И кому от этого будет лучше???
Вы предлагаете, чтобы клубы шли на поводу у двадцатилетних, которые ещё ни чем себя не проявили?
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