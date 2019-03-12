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Игнатьев: «Я бы не хотел уходить в аренду»

вчера, 20:50

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев хотел бы остаться в клубе.

Я бы хотел, чтобы действовало старое соглашение. Если у клуба есть желание поднять мне зарплату, будет здорово. А после окончания сезона вернулись бы за стол переговоров и обсудили всё нормально, а не так, как получилось сейчас. Мне было непонятно, зачем вообще вести подобные беседы перед важной игрой. Хочется хороших отношений. Нет желания вступать в конфликты. Сейчас же по моему адресу идёт много непонятной критики со всех сторон. Я бы не хотел уходить в аренду. Хочу играть за «Краснодар». Европа — это хорошо. Хотел бы поиграть где-нибудь в Нидерландах. Там открытый футбол. Надеюсь, что всё закончится хорошо. Но если нет… «Краснодар-2» — хорошая команда, и там можно прогрессировать, если не сбавлять к себе требования.

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Контуженый
Контуженый ответил Санкт-Ватутинки
   847 / 1090
сегодня в 10:43
"Хотел бы поиграть где-нибудь в Нидерландах" - впервые вижу такое странное желание! Оттого страшнее, что игроки РПЛ уже хотят даже в Голландию смотаться, лишь бы не здесь!
    stanichnik
    stanichnik ответил Mekrash
       345 / 1090
    вчера в 22:49
    Скоро будешь в Тюмени играть.
    С таким подходом можно в Хабаровском СКА сезон провести за ефрейторскую зарплату , возраст как раз позволяет
    Гавроша
    Гавроша ответил Брулин
       73 / 1090
    вчера в 22:48
    Галицкий: просто напомнили Игнатьеву, что он никто и звать его никак
    Будь он никем, не стали бы с ним контракт продлевать.
    Mekrash
    Mekrash
       351 / 1090
    вчера в 22:15
    Скоро будешь в Тюмени играть.
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       31 / 1090
    вчера в 22:14
    "Хотел бы поиграть где-нибудь в Нидерландах" - впервые вижу такое странное желание! Оттого страшнее, что игроки РПЛ уже хотят даже в Голландию смотаться, лишь бы не здесь!
    Т34
    Т34
       56 / 1090
    вчера в 22:04
    А кто тебя будет спрашивать, что ты хочешь? Ты уже свое слово сказал, теперь жди ответа.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Брулин
       15 / 1090
    вчера в 21:13
    Галицкий: просто напомнили Игнатьеву, что он никто и звать его никак
    Думаю, что в Спартаке, Локо, Зените думают иначе и внимательно следят за развитием ситуации!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Ваня лучший
       15 / 1090
    вчера в 21:11
    У парня могут возникнуть проблемы из-за того, что он вынес сор из избы. Вряд ли Галицкому понравится , что он обнародовал внутреннюю кухню клуба.
    Сначала появилась новость об отказе переподписать контракты трех игроков.
    А это уже ответная реакция.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Aндрей Сибиряков
       6 / 1090
    вчера в 21:06
    и один из них воглавляет Леонид
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 1090
    вчера в 21:05
    Молодец пацан,если бы один на один с ним поговорили,а то три мужика на пацана,наехали .Пускай на сливах оренбургам зарабатывают если разговаривать не умеют
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       111 / 1090
    вчера в 21:03
    В Голландии тоже есть Утрехты-2.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       25 / 1090
    вчера в 21:00
    У парня могут возникнуть проблемы из-за того, что он вынес сор из избы. Вряд ли Галицкому понравится , что он обнародовал внутреннюю кухню клуба.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       266 / 1090
    вчера в 20:59
    Правильно! Краснодар-2 - прекрасное место для прогрессирования
    Брулин
    Брулин
       94 / 1090
    вчера в 20:58
    Галицкий: просто напомнили Игнатьеву, что он никто и звать его никак
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