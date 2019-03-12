Игнатьев: «Я бы не хотел уходить в аренду»

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев хотел бы остаться в клубе.

Я бы хотел, чтобы действовало старое соглашение. Если у клуба есть желание поднять мне зарплату, будет здорово. А после окончания сезона вернулись бы за стол переговоров и обсудили всё нормально, а не так, как получилось сейчас. Мне было непонятно, зачем вообще вести подобные беседы перед важной игрой. Хочется хороших отношений. Нет желания вступать в конфликты. Сейчас же по моему адресу идёт много непонятной критики со всех сторон. Я бы не хотел уходить в аренду. Хочу играть за «Краснодар». Европа — это хорошо. Хотел бы поиграть где-нибудь в Нидерландах. Там открытый футбол. Надеюсь, что всё закончится хорошо. Но если нет… «Краснодар-2» — хорошая команда, и там можно прогрессировать, если не сбавлять к себе требования.