ГлавнаяНовости

Игнатьев: «Шапи подумает насчет нового контракта с „Краснодаром“»

вчера, 20:43

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что его партнёр по команде Магомед-Шапи Сулейманов не захотел подписывать новый контракт с клубом.

Пока он ничего подписывать не стал. Сказал — подумает. Я же сразу ответил отрицательно. Он мой друг и меня как может поддерживает за что я ему очень благодарен. Но, повторюсь, дело не только в деньгах. Нам просто не хотят давать никаких прав, не хотят, чтобы мы имели хотя бы какие-то преференции. Просто одностороннее соглашение... Нам будет по 25 лет, когда закончится контракт, а мы будем получать ту сумму, на которую согласились 5 лет назад. Но это несправедливо, если сравнить данную сумму с теми деньгами, которые получают футболисты РПЛ в 24-26 лет. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Интер» планирует продлить контракт с Раноккьей
Сегодня, 11:37 Комментарии1
«Манчестер Юнайтед» готов платить Рэшфорду 200 тысяч фунтов в неделю
Вчера, 22:37 Комментарии4
Игнатьев: «Я бы не хотел уходить в аренду»
Вчера, 20:50 Комментарии13
Игнатьев: «Я не требовал у „Краснодара“ каких-то гигантских денег»
Вчера, 18:47 Комментарии143
«Атлетико» начал переговоры с Облаком о продлении контракта
Вчера, 18:13 Комментарии5
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с хавбеком Перейрой
Вчера, 17:35 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
time out
time out ответил Сергей Саныч
   69 / 1090
сегодня в 11:37
Шапи до разговора о контракте нормально играл. Даже забивал.
Игнатьев тоже не плохо играл. В нынешнем сезоне Игнатьев провел за «быков 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
Контуженый
Контуженый ответил time out
   847 / 1090
сегодня в 10:47
Все эти заоблачные футбольные суммы надо урезать до разумных размеров, всем, тогда не будет всего этого плача. Футболисты не лучше рабочих, врачей, учителей и ничего не производят и не приносят никакой пользы стране. Хочешь много получать, повышай мастерство так, чтобы заметили на западе и пригласили. Вот тогда будут "пахать" и стремиться быть лучшим, а сейчас им это ни к чему, они и так получают бешеные бабки, которых не зарабатывают, да еще и фыркают недовольно.
Да, братан! Согласен с тобой на 300%!
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1090
сегодня в 08:07
Ребята борются за свои права, а некоторые их обвиняют.
Они же не отказываются от контракта, который заканчивается летом 2021 года, они просто не хотят подписывать новый на тех же условиях!



ДАША Д
Сегодня 01:49
Их сделали игроками, а они твари неблагодарные.


Так вот Даша, болельщица Спартака вместе с ДСА, могу тебе объяснить следующее.
Да Краснодар их воспитал и они согласно контракта отдают им дань, играя по нынешним временам за копейки.
Так по твоему мнению они всю жизнь должны за зарплату ученика академии играть?
А смогла бы ты всю жизнь проработать за студенческую стипендию и быть довольной?
Я думаю, что нет!
Трубадур
Трубадур
   152 / 1090
сегодня в 00:37
Нужно договориться.
Ros S
Ros S
   312 / 1090
вчера в 22:10
Вот что с нашим футболом делает лимит. Играть в Европу они ехать не хотят, только сходу в супер топ клубы, зп просят(сейчас не про Игнатьева а в целом), как у ведущих игроков зарубежом, но по факту сливают клубом, у которой ежегодное обслуживание обходится дешевле, чем зп Кокорина. Долой паспорта, да здравствует здоровая конкуренция!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   41 / 1090
вчера в 22:07
Шапи до разговора о контракте нормально играл.
Даже забивал.
Гавроша
Гавроша ответил Aчиститель
   73 / 1090
вчера в 21:42
Идет шантаж клуба, а потом цены в магнитах растут.
Конечно не надо подписывать такие контракты, в первой лиге наверняка больше платят.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ДАША Д
   6 / 1090
вчера в 21:09
нет,они стали игроками ,наоборот не бывает,если не брать набабкиных всяких
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1090
вчера в 21:05
Идет шантаж клуба, а потом цены в магнитах растут.
time out
time out
   69 / 1090
вчера в 20:57
Все эти заоблачные футбольные суммы надо урезать до разумных размеров, всем, тогда не будет всего этого плача. Футболисты не лучше рабочих, врачей, учителей и ничего не производят и не приносят никакой пользы стране. Хочешь много получать, повышай мастерство так, чтобы заметили на западе и пригласили. Вот тогда будут "пахать" и стремиться быть лучшим, а сейчас им это ни к чему, они и так получают бешеные бабки, которых не зарабатывают, да еще и фыркают недовольно.
shu
shu
   427 / 1090
вчера в 20:52
Не справедливо - завязывай с футболом, иди на завод работать. Мало платят ему!
Морозовский
Морозовский
   17 / 1090
вчера в 20:49
    ДАША Д
    ДАША Д
       191 / 1090
    вчера в 20:49
    Их сделали игроками, а они твари неблагодарные.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100