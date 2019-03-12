Игнатьев: «Шапи подумает насчет нового контракта с „Краснодаром“»

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что его партнёр по команде Магомед-Шапи Сулейманов не захотел подписывать новый контракт с клубом.
Пока он ничего подписывать не стал. Сказал — подумает. Я же сразу ответил отрицательно. Он мой друг и меня как может поддерживает за что я ему очень благодарен. Но, повторюсь, дело не только в деньгах. Нам просто не хотят давать никаких прав, не хотят, чтобы мы имели хотя бы какие-то преференции. Просто одностороннее соглашение... Нам будет по 25 лет, когда закончится контракт, а мы будем получать ту сумму, на которую согласились 5 лет назад. Но это несправедливо, если сравнить данную сумму с теми деньгами, которые получают футболисты РПЛ в 24-26 лет.
Они же не отказываются от контракта, который заканчивается летом 2021 года, они просто не хотят подписывать новый на тех же условиях!
ДАША Д
Сегодня 01:49
Их сделали игроками, а они твари неблагодарные.
Так вот Даша, болельщица Спартака вместе с ДСА, могу тебе объяснить следующее.
Да Краснодар их воспитал и они согласно контракта отдают им дань, играя по нынешним временам за копейки.
Так по твоему мнению они всю жизнь должны за зарплату ученика академии играть?
А смогла бы ты всю жизнь проработать за студенческую стипендию и быть довольной?
Я думаю, что нет!
Они же не отказываются от контракта, который заканчивается летом 2021 года, они просто не хотят подписывать новый на тех же условиях!
ДАША Д
Сегодня 01:49
Их сделали игроками, а они твари неблагодарные.
Так вот Даша, болельщица Спартака вместе с ДСА, могу тебе объяснить следующее.
Да Краснодар их воспитал и они согласно контракта отдают им дань, играя по нынешним временам за копейки.
Так по твоему мнению они всю жизнь должны за зарплату ученика академии играть?
А смогла бы ты всю жизнь проработать за студенческую стипендию и быть довольной?
Я думаю, что нет!
Даже забивал.
Даже забивал.