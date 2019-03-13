Роналду: «Вот и ответ, зачем „Ювентус“ привёл меня сюда»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующую стадию турнира. Роналду стал автором всех трёх голов в этой встрече.

Этот вечер обязан был стать особенным, и он им стал. И дело не только в голах, но и в нашей команде и их невероятном настрое. Вот такой менталитет необходим в Лиге чемпионов. Мы на верном пути.

Вот и ответ, зачем «Ювентус» привёл меня сюда – чтобы я помогал им в такие волшебные вечера, как сегодня. «Атлетико» – очень непростой соперник, но мы тоже сильны и доказали, что заслужили пройти дальше.

Ещё слишком рано говорить о финале. Давайте двигаться вперёд поэтапно.