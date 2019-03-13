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Роналду: «Вот и ответ, зачем „Ювентус“ привёл меня сюда»

вчера, 01:54
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующую стадию турнира. Роналду стал автором всех трёх голов в этой встрече.

Этот вечер обязан был стать особенным, и он им стал. И дело не только в голах, но и в нашей команде и их невероятном настрое. Вот такой менталитет необходим в Лиге чемпионов. Мы на верном пути.

Вот и ответ, зачем «Ювентус» привёл меня сюда – чтобы я помогал им в такие волшебные вечера, как сегодня. «Атлетико» – очень непростой соперник, но мы тоже сильны и доказали, что заслужили пройти дальше.

Ещё слишком рано говорить о финале. Давайте двигаться вперёд поэтапно.

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   591 / 1090
вчера в 16:23
суперигрок
Abudabi
Abudabi
   823 / 1090
вчера в 11:55
В год и палка стреляет.
Морозовский
Морозовский
   13 / 1090
вчера в 11:48
Да, Рончик вчера сыграл неплохо! Скоро Азмун так будет выражаться!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   159 / 1090
вчера в 11:16
Слава богу , что ты теперь забиваешь не нам , а нашим соперникам!! Рону так же как и Аллегри не нужно никому ничего доказывать! Великий игрок и личность!! Браво Криш!! Новых побед тебе и Юве!!!
13 RUS
13 RUS
   235 / 1090
вчера в 11:05
Все восхваляет себя,это его и не красит
da da da
da da da ответил Artuom
   149 / 1090
вчера в 10:22
эээ да ну, не было там толчка, при прыжке просто столкнулись. К тому же мяч явно перелетал Хуанфрана. В случае с пенальти - там был прям явно видный толчок который ни на что другое и списать не возможно)) Витоло слабак. Корреа мог бы конечно ... но блин сомневаюсь... у Гризмана ничего не получалось. у Сауля тоже... про остальных игроков полузащиты и атаки даже говорить не буду... Вот не верю что у Витоло и Корреа что-то бы получилось... не та игра...
какая разница сомневавшийся ты в чем то или нет,судья в одинаковых эпизодах по себя разному,и повлиял напрямую на итоговый счет матча.
Artuom
Artuom ответил da da da
   153 / 1090
вчера в 10:14
с того что вышли Витоло и Коррея под контратакующию игру. зачем?во первых до гола Кьеллини упав завалил игрока Атлетико,а во вторых Роналду в прыжке оттолкнул Хуанфрана рукой,напомню,примерно за такой же фол(толчок в спину) Атлетико назначили пенальти.
эээ да ну, не было там толчка, при прыжке просто столкнулись. К тому же мяч явно перелетал Хуанфрана. В случае с пенальти - там был прям явно видный толчок который ни на что другое и списать не возможно))

Витоло слабак. Корреа мог бы конечно ... но блин сомневаюсь... у Гризмана ничего не получалось. у Сауля тоже... про остальных игроков полузащиты и атаки даже говорить не буду... Вот не верю что у Витоло и Корреа что-то бы получилось... не та игра...
da da da
da da da ответил Artuom
   149 / 1090
вчера в 09:57
ахаха с чего это Атлетико с контры бы забил??? За весь второй тайм 1 раз нанесли удар по воробьям!!! а в дополнительное ещё более уставшие думаешь бы забили?))) Вот прям весь матч у них не получалось даже в створ попасть, а тут прям взяли бы и забили))) ВАР при первом голе зачем смотреть было??? При пенале - когда показывали повтор было видно что судья был возле эпизода и прекрасно видел толчок рукой. Можно рассуждать что не сильный был толчок- да можно, но судья то ведь не знает сильный или нет - увидел явный толчок и дал пеналь ;) Тут игрок Атлетико виноват что так сглупил.
с того что вышли Витоло и Коррея под контратакующию игру.
зачем?во первых до гола Кьеллини упав завалил игрока Атлетико,а во вторых Роналду в прыжке оттолкнул Хуанфрана рукой,напомню,примерно за такой же фол(толчок в спину) Атлетико назначили пенальти.
Artuom
Artuom ответил da da da
   153 / 1090
вчера в 09:50
было дополнительное где Атлетико либо забил с контратаки ли выиграл по пеналти,а так имеем что имеем. а именно то что чистый гол Мораты в первой игре не засчитали,а тут судья даже ВАР не смотрел при 1 и 3 голе.
ахаха с чего это Атлетико с контры бы забил??? За весь второй тайм 1 раз нанесли удар по воробьям!!! а в дополнительное ещё более уставшие думаешь бы забили?))) Вот прям весь матч у них не получалось даже в створ попасть, а тут прям взяли бы и забили)))

ВАР при первом голе зачем смотреть было??? При пенале - когда показывали повтор было видно что судья был возле эпизода и прекрасно видел толчок рукой. Можно рассуждать что не сильный был толчок- да можно, но судья то ведь не знает сильный или нет - увидел явный толчок и дал пеналь ;) Тут игрок Атлетико виноват что так сглупил.
da da da
da da da ответил Artuom
   149 / 1090
вчера в 09:44
Где вытащил? Без пенальти было бы дополнительное => Атлетико всё также ничего бы не показал и 3 гол пропустили бы с игры... Вот и вся разница... Балаболишь так будто Атлетико действительно что-то так мог в этом матче и претендовал на победу))
было дополнительное где Атлетико либо забил с контратаки ли выиграл по пеналти,а так имеем что имеем.
а именно то что чистый гол Мораты в первой игре не засчитали,а тут судья даже ВАР не смотрел при 1 и 3 голе.
Artuom
Artuom ответил da da da
   153 / 1090
вчера в 09:35
а что признать?то что Куйперс вытащил Юве?или что?
Где вытащил? Без пенальти было бы дополнительное => Атлетико всё также ничего бы не показал и 3 гол пропустили бы с игры... Вот и вся разница... Балаболишь так будто Атлетико действительно что-то так мог в этом матче и претендовал на победу))
da da da
da da da ответил Тибетус Тибатитус
   149 / 1090
вчера в 09:14
Аргументы? весь бред который ты написал внизу и есть аргументы
конкретнее)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил da da da
   145 / 1090
вчера в 09:12
Больше всего меня удивляют болельщики Роналду и Месси. Даже если Месси забьет 5 мячей одни найдут что сказать. Роналду вчера 3 забил неважно как но ты и твои соратники утверждают что ему повезло и т д и т п. Тоже самое говорили когда он 3 мяча Испании забил. Наверное вы кайфуете когда 41ете Роналду и Месси.?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил da da da
   145 / 1090
вчера в 09:06
ЧЕ они выиграли не за счёт мастерства а за счёт везения желания. С тремя очками вышли из группы. Просто посмотри в каких клубах играют игроки сборной Португалии и сборной Франции
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил da da da
   302 / 1090
вчера в 09:02
аргументы можно?
Аргументы? весь бред который ты написал внизу и есть аргументы
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил da da da
   145 / 1090
вчера в 09:02
Во первых у Бельгии состав на данный момент сильнее чем у Португалии. Во вторых у Португалии с Роналду тоже есть бронза ЧМ. а то что он Азар техничнее согласен. Много игроков техничнее Роналду но это не делают их сильнее.
da da da
da da da ответил ЦСКА 06
   149 / 1090
вчера в 09:01
И заметь как ты написал. Роналду вылетел с крупного турнира а не Португалия. Роналду как и Месси хорошо сыграли на этом турнире просто команды не такие как у гризман во Франции. У Португалии состав не очень а в Аргентине с атмосферой в команде плохо и тренер идиотом оказался
что значит команды не такие?2 года назад Португалия выиграла Евро,а недавно выиграла группу в Лиги Нации и вышла в финал этого турнира.)
Месси к слову 3,5 раза играл в финале крупного международного турнира,3,5 потому что не помню играл ли он в финале КА в 2007.)
da da da
da da da ответил ЦСКА 06
   149 / 1090
вчера в 08:58
Кубок мира много кто выиграл и много кто не выигрывал. Жиру чемпион мира и что теперь он лучше Роналду Месси что ли? Гризман никогда не будет лучшим. Тот же Азар который ничего не выигрывал лучше него.
много кто?давай называй всех,но игроков уровня Жиру не надо,потому что сравнение очевидное с вашей стороны но очень глупое так надо сравнивать игрок по масштабу и статусу в футболе,например Пушкаш ЧМ не выигрывал,но в финале играл,и в целом играл на нем довольно феерично кладя хеттрики топовым сборным.
Азар игрок топовый,и в чем то он сильнее Роналду а точнее всего что касается техники обращение с мячом,но Азар играет за страну куда менее футбольную чем Роналду,но тем не менее бронза ЧМ у него уже есть.)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил da da da
   145 / 1090
вчера в 08:54
И заметь как ты написал. Роналду вылетел с крупного турнира а не Португалия. Роналду как и Месси хорошо сыграли на этом турнире просто команды не такие как у гризман во Франции. У Португалии состав не очень а в Аргентине с атмосферой в команде плохо и тренер идиотом оказался
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил da da da
   145 / 1090
вчера в 08:50
Кубок мира много кто выиграл и много кто не выигрывал. Жиру чемпион мира и что теперь он лучше Роналду Месси что ли? Гризман никогда не будет лучшим. Тот же Азар который ничего не выигрывал лучше него.
da da da
da da da ответил Тибетус Тибатитус
   149 / 1090
вчера в 08:18
аргументы можно?
da da da
da da da ответил Тибетус Тибатитус
   149 / 1090
вчера в 08:04
Ну не смеши ты людей, тебя даже барсуки всерьёз не воспринимают
честно мне по,кто там и что воспринимает или нет)это форум где каждый высказывает свое мнение.
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил da da da
   302 / 1090
вчера в 07:58
у всех бывают такие матчи,кубок мира выиграл Гриззман со сборной Франции,не Роналду который в очередной раз безвольно вылетел с крупного турнира,а Гриззи.
    Pervomaez
    Pervomaez
       215 / 1090
    вчера в 07:55
    Эгей ребята смотрите не вздернитесь, даже если ювентус не выиграет лч этот матч будут помнить, а Р-он он не Волшебник футбол кто не знает командная игра, а он в его возрасте такое исполняет, он победитель по жизни, не даром саф. Ему как отец к этому человеку я думаю претензий нет, а ещё великий гризман вчера доказал что он на одном уровне с месси и роналду
    da da da
    da da da ответил ЦСКА 06
       149 / 1090
    вчера в 07:52
    Я тут заметил что тебя тут никто всерьез не воспринимает. Сидишь тут и сочиняешь какие то небылиуа. Видели мы вчера гризман ни одного полезного действия. Кубок мира выиграл не гризман он даже не был важным игроком команды. Лучше него сыграли мбаппе Погба.
    у всех бывают такие матчи,кубок мира выиграл Гриззман со сборной Франции,не Роналду который в очередной раз безвольно вылетел с крупного турнира,а Гриззи.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил da da da
       145 / 1090
    вчера в 07:43
    Я тут заметил что тебя тут никто всерьез не воспринимает. Сидишь тут и сочиняешь какие то небылиуа. Видели мы вчера гризман ни одного полезного действия. Кубок мира выиграл не гризман он даже не был важным игроком команды. Лучше него сыграли мбаппе Погба.
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
       96 / 1090
    вчера в 05:48
    Мляяяяя😂😂🤦🏻‍♂️
    No problem
    No problem
       60 / 1090
    вчера в 04:31
    Хотелось бы посмотреть на рожу Переса.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       256 / 1090
    вчера в 04:16
    Чувствовалось как КриРо осерчал на Атлетико после первой игры.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Wolf77785
       172 / 1090
    вчера в 03:59
    чтобы выводить в 1/4 с левой пенки!
    очки купи и правила подучи
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