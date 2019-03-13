Роналду: «Вот и ответ, зачем „Ювентус“ привёл меня сюда»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующую стадию турнира. Роналду стал автором всех трёх голов в этой встрече.
Этот вечер обязан был стать особенным, и он им стал. И дело не только в голах, но и в нашей команде и их невероятном настрое. Вот такой менталитет необходим в Лиге чемпионов. Мы на верном пути.
Вот и ответ, зачем «Ювентус» привёл меня сюда – чтобы я помогал им в такие волшебные вечера, как сегодня. «Атлетико» – очень непростой соперник, но мы тоже сильны и доказали, что заслужили пройти дальше.
Ещё слишком рано говорить о финале. Давайте двигаться вперёд поэтапно.
Витоло слабак. Корреа мог бы конечно ... но блин сомневаюсь... у Гризмана ничего не получалось. у Сауля тоже... про остальных игроков полузащиты и атаки даже говорить не буду... Вот не верю что у Витоло и Корреа что-то бы получилось... не та игра...
Витоло слабак. Корреа мог бы конечно ... но блин сомневаюсь... у Гризмана ничего не получалось. у Сауля тоже... про остальных игроков полузащиты и атаки даже говорить не буду... Вот не верю что у Витоло и Корреа что-то бы получилось... не та игра...
зачем?во первых до гола Кьеллини упав завалил игрока Атлетико,а во вторых Роналду в прыжке оттолкнул Хуанфрана рукой,напомню,примерно за такой же фол(толчок в спину) Атлетико назначили пенальти.
зачем?во первых до гола Кьеллини упав завалил игрока Атлетико,а во вторых Роналду в прыжке оттолкнул Хуанфрана рукой,напомню,примерно за такой же фол(толчок в спину) Атлетико назначили пенальти.
ВАР при первом голе зачем смотреть было??? При пенале - когда показывали повтор было видно что судья был возле эпизода и прекрасно видел толчок рукой. Можно рассуждать что не сильный был толчок- да можно, но судья то ведь не знает сильный или нет - увидел явный толчок и дал пеналь ;) Тут игрок Атлетико виноват что так сглупил.
ВАР при первом голе зачем смотреть было??? При пенале - когда показывали повтор было видно что судья был возле эпизода и прекрасно видел толчок рукой. Можно рассуждать что не сильный был толчок- да можно, но судья то ведь не знает сильный или нет - увидел явный толчок и дал пеналь ;) Тут игрок Атлетико виноват что так сглупил.
а именно то что чистый гол Мораты в первой игре не засчитали,а тут судья даже ВАР не смотрел при 1 и 3 голе.
а именно то что чистый гол Мораты в первой игре не засчитали,а тут судья даже ВАР не смотрел при 1 и 3 голе.
Месси к слову 3,5 раза играл в финале крупного международного турнира,3,5 потому что не помню играл ли он в финале КА в 2007.)
Месси к слову 3,5 раза играл в финале крупного международного турнира,3,5 потому что не помню играл ли он в финале КА в 2007.)
Азар игрок топовый,и в чем то он сильнее Роналду а точнее всего что касается техники обращение с мячом,но Азар играет за страну куда менее футбольную чем Роналду,но тем не менее бронза ЧМ у него уже есть.)
Азар игрок топовый,и в чем то он сильнее Роналду а точнее всего что касается техники обращение с мячом,но Азар играет за страну куда менее футбольную чем Роналду,но тем не менее бронза ЧМ у него уже есть.)