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Алиссон: «Не нужно меня сравнивать с Нойером»

вчера, 23:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон считает, что его пока рано сравнивать с вратарем «Баварии» Мануэлем Нойером.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Бавария» - соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче на «Энфилде» была зафиксирована нулевая ничья. Ответная встреча состоится в среду.

Не нужно меня сравнивать с Нойером. Он один из лучших голкиперов в мире за последние десять лет, если не лучший. Он выиграл всё, а я нахожусь только в начале своего пути. Нойер - это ориентир для меня, он отличный парень.

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
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Бавария победит
Glodor
Glodor
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Не дорос.
1-й парень
1-й парень
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сегодня в 00:15
Мания величия никак?
25процентный клоун
25процентный клоун
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Навас лучший последние три года
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