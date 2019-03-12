Алиссон: «Не нужно меня сравнивать с Нойером»

вчера, 23:25

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон считает, что его пока рано сравнивать с вратарем «Баварии» Мануэлем Нойером.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Бавария» - соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче на «Энфилде» была зафиксирована нулевая ничья. Ответная встреча состоится в среду.