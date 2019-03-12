Алиссон: «Не нужно меня сравнивать с Нойером»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон считает, что его пока рано сравнивать с вратарем «Баварии» Мануэлем Нойером.
Напомним, что «Ливерпуль» и «Бавария» - соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче на «Энфилде» была зафиксирована нулевая ничья. Ответная встреча состоится в среду.
Не нужно меня сравнивать с Нойером. Он один из лучших голкиперов в мире за последние десять лет, если не лучший. Он выиграл всё, а я нахожусь только в начале своего пути. Нойер - это ориентир для меня, он отличный парень.