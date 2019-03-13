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Аллегри: «Мы уже столько всего добились. Чего ещё от меня хотят критики?»

вчера, 06:13
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Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Атлетико» (3:0) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов рассказал, что думает о критике в свой адрес.

Критика – это не моя проблема. Это проблема тех, кто критикует. Что ещё я должен сделать? За пять лет мы выиграли 4 Скудетто и близки к пятой победе, 2 раза выходили в финал Лиги чемпионов и 4 раза завоёвывали Кубок Италии.

Что ещё я могу сделать? Это им требуется помощь, а не мне. В любом случае, критика может быть полезна в образовательных целях, и мне тоже бывает весело её послушать.

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bublikyo
bublikyo ответил neomessi
   142 / 1090
вчера в 20:20
Ну Зидан взял три подряд и чемпионат, но критики всегда найдут что покритиковать
juvenale
juvenale ответил Ислам Керимов
   29 / 1090
вчера в 18:24
Скудетто и кубок это не твоя заслуга,а судейского корпуса!А лч вам кармой не дано выиграть,максимум будете вспоминать,как финал успешно слили!
    juvenale
    juvenale ответил anfield1984
       29 / 1090
    вчера в 18:23
    Критикуют из-за отсутствия рисунка игры, из-за трусости, из-за того, что при таких игроках - матчи унылое овно. Вчера выиграл не Аллегри, а проиграл Симеоне. Тупо не смог, а наверное и не знал, поскольку не сталкивался, как удержать такое колоссальное преимущество, добытое в первом матче. Мадридцам лучше было плясать от 0:0. Аллегри тренер, который не прыгнет выше головы.
    какой бред))Аллеги вчера полностью переиграл тактически Симеоне) а у тебя походу раз выигрывает команда - виноваты игроки,а проигрывает всегда тренер
    juvenale
    juvenale
       29 / 1090
    вчера в 18:22
    кубка Лч
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       159 / 1090
    вчера в 15:32
    Ещё несколько дней назад я помню тут некоторые специалисты подбирали для Юве тренера!! Макса обзывали трусом и физруком и требовали немедленного увольнения! А некоторые даже предлагали вместо него Симеоне, который якобы играет в смелый футбол! Вы вчера видели этот смелый футбол от Диего? А? Это же надо до такого додуматься! Как можно сравнивать Макса с этим эпатажным клоуном! Это как сравнить бараньи яйца с северным сиянием!! Где-то так!😎🤣😉☝️
    Vladimir808
    Vladimir808
       171 / 1090
    вчера в 11:17
    Выиграть ,,Ушастого".
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       159 / 1090
    вчера в 11:11
    Аллегри не нужно никому ничего доказывать! Он уже давно это сделал! А эти неуравновешенные психопаты и критики ,, специалисты’’ всегда есть и будут! На что Макс верно ответил , что это их проблемы!! Удачи Максу и команде! Работай далее как минимум лет 10!!
    anyway
    anyway
       77 / 1090
    вчера в 10:49
    лиги чемпионов
    mntr13
    mntr13
       751 / 1090
    вчера в 10:23
    Лига чемпионов
    40175219386
    40175219386
       61 / 1090
    вчера в 09:50
    чтобы заткнуть рты всем критикам, надо выиграть лигу чемпионов
    anfield1984
    anfield1984
       206 / 1090
    вчера в 09:31
    Критикуют из-за отсутствия рисунка игры, из-за трусости, из-за того, что при таких игроках - матчи унылое овно. Вчера выиграл не Аллегри, а проиграл Симеоне. Тупо не смог, а наверное и не знал, поскольку не сталкивался, как удержать такое колоссальное преимущество, добытое в первом матче. Мадридцам лучше было плясать от 0:0.

    Аллегри тренер, который не прыгнет выше головы.
    BagioR
    BagioR
       343 / 1090
    вчера в 09:06
    Ты трус вот и вся критика. Хотя некоторые болелы пытаются тебя выгораживать тут. Тактик гениальный но трус еще тот. Играй всегда как вчера и все. Критики заткнутся даже если ЛЧ не возмешь
    Pancher_95
    Pancher_95
       124 / 1090
    вчера в 08:56
    Как же я орнул с Аллегри, когда в конце матча в панике хотел произвести двойную замену, когда остался только одна))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 1090
    вчера в 08:21
    Переволновался
    cska plus
    cska plus
       17 / 1090
    вчера в 07:34
    Критики хотят видеть кубок ЛЧ у Юве.
    ДСА
    ДСА
       222 / 1090
    вчера в 07:10
    Произошло чудесное спасение тренера.
    Ant Tambov
    Ant Tambov
       255 / 1090
    вчера в 07:08
    Нуа что Аллегри,нельзя было смелее играть в первом матче и забить одн гол?
    Ислам Керимов
    Ислам Керимов
       654 / 1090
    вчера в 07:07
    Скудетто и кубок это не твоя заслуга,а судейского корпуса!А лч вам кармой не дано выиграть,максимум будете вспоминать,как финал успешно слили!
    neomessi
    neomessi
       341 / 1090
    вчера в 06:49
    Вот возьмешь ЛЧ и от тебя отстанут критики.
    Caniggia
    Caniggia
       31 / 1090
    вчера в 06:40
    Вообще не понимаю смысл замены Аллегри в Юве на кого-то ещё.
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
       367 / 1090
    вчера в 06:39
    Чашку ЛЧ.

    Не благодари.
    STVA 1
    STVA 1
       105 / 1090
    вчера в 06:17
    Любого тренера такой команды , как Юве будут вседа критиковать.
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