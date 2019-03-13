Аллегри: «Мы уже столько всего добились. Чего ещё от меня хотят критики?»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Атлетико» (3:0) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов рассказал, что думает о критике в свой адрес.

Критика – это не моя проблема. Это проблема тех, кто критикует. Что ещё я должен сделать? За пять лет мы выиграли 4 Скудетто и близки к пятой победе, 2 раза выходили в финал Лиги чемпионов и 4 раза завоёвывали Кубок Италии.

Что ещё я могу сделать? Это им требуется помощь, а не мне. В любом случае, критика может быть полезна в образовательных целях, и мне тоже бывает весело её послушать.