«Интер» опубликовал заявку на ответный матч с «Айнтрахтом»

вчера, 16:54

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Тренерский штаб «Интера» определился с заявкой команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Состав «нерадзурри» выглядит так: Ханданович, Паделли, Берни, де Врей, Раноккья, Соареш, Д'Амброзио, Шкриньяр, Дзаппа, Весино, Валеро, Гавиоли, Перишич, Шеро, Брозович, Кейта, Политано, Мерола, Эспозито, Кандрева.

Первый матч в Германии закончился со счетом 0:0.