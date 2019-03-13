«Интер» опубликовал заявку на ответный матч с «Айнтрахтом»

Тренерский штаб «Интера» определился с заявкой команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».
Состав «нерадзурри» выглядит так: Ханданович, Паделли, Берни, де Врей, Раноккья, Соареш, Д'Амброзио, Шкриньяр, Дзаппа, Весино, Валеро, Гавиоли, Перишич, Шеро, Брозович, Кейта, Политано, Мерола, Эспозито, Кандрева.
Первый матч в Германии закончился со счетом 0:0.
Хотя впрочем и так всё с тобой понятно,лишь бы другой клуб обгадить
Хотя впрочем и так всё с тобой понятно,лишь бы другой клуб обгадить