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«Интер» опубликовал заявку на ответный матч с «Айнтрахтом»

вчера, 16:54
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт23:00 Не начался

Тренерский штаб «Интера» определился с заявкой команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Состав «нерадзурри» выглядит так: Ханданович, Паделли, Берни, де Врей, Раноккья, Соареш, Д'Амброзио, Шкриньяр, Дзаппа, Весино, Валеро, Гавиоли, Перишич, Шеро, Брозович, Кейта, Политано, Мерола, Эспозито, Кандрева.

Первый матч в Германии закончился со счетом 0:0.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Жека10
   57 / 1090
вчера в 21:23
что?Почему не Боруссия,Баер,Шальке ну или тот же Лейпциг?Они в еврокубках почаще играют.А Айнтрахт если мне не изменяет память вообще впервые в этом сезоне туда попал. Хотя впрочем и так всё с тобой понятно,лишь бы другой клуб обгадить
Айнтрахт в последний раз играл в ЛЕ в сезоне 2013-14, а в 1980 году выиграл кубок УЕФА, также Айнтрах выигрывал кубок Интертото и доходил до финала ЛЧ (тогда еще КЕЧ). А вообще, если тебе интересно, я начал пристально следить за этой командой с сезона 2009-10. В этом сезоне у Айнтрахта сильнейший состав в 21 веке
Жека10
Жека10 ответил Ragnar_Lodbrok
   760 / 1090
вчера в 21:16
Просто Айнтрахт мой второй любимый клуб в Германии, после Баварии
что?Почему не Боруссия,Баер,Шальке ну или тот же Лейпциг?Они в еврокубках почаще играют.А Айнтрахт если мне не изменяет память вообще впервые в этом сезоне туда попал.
Хотя впрочем и так всё с тобой понятно,лишь бы другой клуб обгадить
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Жека10
   57 / 1090
вчера в 19:37
лишь бы очередную ерунду спороть
Просто Айнтрахт мой второй любимый клуб в Германии, после Баварии
Жека10
Жека10 ответил Ragnar_Lodbrok
   760 / 1090
вчера в 19:12
Пусть Интер готовится к вылету. У Айнтрахта очень сильное нападение, пару голов они забьют, а Интер максимум 1. Таким образом, Айнтрахт победит 2:1
лишь бы очередную ерунду спороть
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1090
вчера в 18:14
Пусть Интер готовится к вылету. У Айнтрахта очень сильное нападение, пару голов они забьют, а Интер максимум 1. Таким образом, Айнтрахт победит 2:1
Пулково-2
Пулково-2
   613 / 1090
вчера в 17:10
Удачи Интеру!
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