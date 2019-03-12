«Ювентус» - «Атлетико»: Роналду выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Ювентус»: Щесны, Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола, Матюиди, Пьянич, Джан, Бернардески, Манджукич, Роналду.
«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран, Родри, Сауль, Лемар, Коке, Гризманн, Мората.
«Соккер.ру» проведёт онлайн-трансляцию этой встречи.
В первом поединке мадридцы победили со счетом 2:0.
Ахаха)
Ахаха)
Приятного просмотра и удачи нам, а хейтерам под хвост. Аха-ха)
Приятного просмотра и удачи нам, а хейтерам под хвост. Аха-ха)
Я всегда дело говорю)
Я всегда дело говорю)