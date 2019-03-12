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«Ювентус» - «Атлетико»: Роналду выйдет в стартовом составе хозяев

вчера, 22:14
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус»: Щесны, Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола, Матюиди, Пьянич, Джан, Бернардески, Манджукич, Роналду.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран, Родри, Сауль, Лемар, Коке, Гризманн, Мората.

«Соккер.ру» проведёт онлайн-трансляцию этой встречи.

В первом поединке мадридцы победили со счетом 2:0.

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Все комментарии
Франко Форини
Франко Форини ответил FILL3286
   198 / 1090
вчера в 23:25
Стыдно за обоих отРАПИДенных!
Ахаха)
Зидан 1972
Зидан 1972
   252 / 1090
вчера в 22:53
Удачи Юве и Рони!!!
vale46
vale46
   655 / 1090
вчера в 22:43
Та прям новость!Кто сомневался что он будет в старте.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил juvenale
   21 / 1090
вчера в 22:41
прикольно ббиланист пишет что-то про кабинет)))хахаха
Забей на любителя правосеков.
Приятного просмотра и удачи нам, а хейтерам под хвост. Аха-ха)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Zely
   21 / 1090
вчера в 22:39
Читай выше, Князь дело говорит
Вечер добрый.

Я всегда дело говорю)
juvenale
juvenale
   29 / 1090
вчера в 22:38
прикольно ббиланист пишет что-то про кабинет)))хахаха
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил 25процентный клоун
   21 / 1090
вчера в 22:38
я с давних пор Рона поддерживаю ,но матч проигрывает команда а не один игрок ))
Тут и не поспоришь. Умение красиво отмазаться это то, что отличает тебя от безмозглых любителей жадного смурфика))
Zely
Zely ответил 25процентный клоун
   644 / 1090
вчера в 22:37
Читай выше, Князь дело говорит
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Князю бан по барабану
   6 / 1090
вчера в 22:36
я с давних пор Рона поддерживаю ,но матч проигрывает команда а не один игрок ))
FILL3286
FILL3286
   32 / 1090
вчера в 22:35
Перхоть будет весь матч валяться и просить,но там не занести!! Это не сериал детка!!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил 25процентный клоун
   21 / 1090
вчера в 22:35
в прошлом матче он по движению и желанию был лучший
Аха-ха), ты уже скатился до уровня моськотеребильщиков, те например любят считать его обводки в провальных матчах. Аха-ха)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Zely
   6 / 1090
вчера в 22:33
в прошлом матче он по движению и желанию был лучший
Zely
Zely ответил FILL3286
   644 / 1090
вчера в 22:31
    FILL3286
    FILL3286
       32 / 1090
    вчера в 22:26
    Удачи матрасам над кабинетом!
    Zely
    Zely ответил 25процентный клоун
       644 / 1090
    вчера в 22:24
    Он номер один в этом списке
    dimagas1
    dimagas1
       253 / 1090
    вчера в 22:24
    Ну что сегодня Ювентус аут,а завтра надеюсь и барсуки ,как минимум получат дополнительное время)))Может и сосисочники получат под ....)))
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       19 / 1090
    вчера в 22:22
    Юве победы! если Рон не забьет то гоните его пускай играет в Испании там легче забивать)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 1090
    вчера в 22:22
    Какой же все таки слабый состав у Юве ,Рон не в счет
    Zely
    Zely ответил kotmyshka
       644 / 1090
    вчера в 22:20
    Пущай, лучше езжает обратно к Зизо
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       53 / 1090
    вчера в 22:19
    Атлетико только победы!
    Zely
    Zely
       644 / 1090
    вчера в 22:17
    69, так не пройти! Будет 1:1
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       31 / 1090
    вчера в 22:16
    Жаль Кина нет, заслужил!
    sihafazatron
    sihafazatron
       91 / 1090
    вчера в 22:15
    главное, чтобы было адекватное судейство, тогда атлеты точно пройдут
    kotmyshka
    kotmyshka
       251 / 1090
    вчера в 22:15
    Забьет-не забьет?
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