Дембеле усугубил свою травму

вчера, 12:09

Лишь недавно нападающий «Барселоны» Усман Дембеле жаловался на дискомфорт в подколенном сухожилии, однако всё равно вышел на поле в матче Лиги чемпионов против «Лиона». Футболист отыграл оставшиеся двадцать минут, однако после поединка снова обратился к врачам.

Форвард в ближайшее время пройдет медобследование, чтобы выявить серьезность повреждения, однако, вероятнее всего, у Дембеле надрыв мышечных волокон.