Дембеле усугубил свою травму

Лишь недавно нападающий «Барселоны» Усман Дембеле жаловался на дискомфорт в подколенном сухожилии, однако всё равно вышел на поле в матче Лиги чемпионов против «Лиона». Футболист отыграл оставшиеся двадцать минут, однако после поединка снова обратился к врачам.
Форвард в ближайшее время пройдет медобследование, чтобы выявить серьезность повреждения, однако, вероятнее всего, у Дембеле надрыв мышечных волокон.
Или у тебя в одно ухо влетело, в другое вылетело?
Посмотри кого обыграл слабый соперник.
Или у тебя в одно ухо влетело, в другое вылетело?
Посмотри кого обыграл слабый соперник.
Но в чемпионате дела и так идут отлично а ЛЧ ещё не скоро.
Поэтому пусть лечится.
Но в чемпионате дела и так идут отлично а ЛЧ ещё не скоро.
Поэтому пусть лечится.