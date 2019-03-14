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Дембеле усугубил свою травму

вчера, 12:09
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Лишь недавно нападающий «Барселоны» Усман Дембеле жаловался на дискомфорт в подколенном сухожилии, однако всё равно вышел на поле в матче Лиги чемпионов против «Лиона». Футболист отыграл оставшиеся двадцать минут, однако после поединка снова обратился к врачам.

Форвард в ближайшее время пройдет медобследование, чтобы выявить серьезность повреждения, однако, вероятнее всего, у Дембеле надрыв мышечных волокон.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 1074
вчера в 18:27
Здоровья Дембеле!
Брулин
Брулин
   68 / 1074
вчера в 13:44
А зачем его выпускали? Игра была по сути и так сделана. Даже при 2:1 у Лиона шансов было минимум.
Nadir110579
Nadir110579
вчера в 13:40
Наше ты богемское стеклышко.
BARCDJIN
BARCDJIN
   112 / 1074
вчера в 13:24
Каков талант, но как травматичен..Надо бы Барсе с ним все таки мышцы растить.. Ему и 10 минут хватает чтобы гол забить от паса Месси или Суареса..Скорость феноменская..
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   6 / 1074
вчера в 12:53
Здоровья!
la_masia
la_masia ответил Scuderia Ferrari
   375 / 1074
вчера в 12:37
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       125 / 1074
    вчера в 12:29
    Здоровья Усману. Он очень нужен Барсе.
    Но в чемпионате дела и так идут отлично а ЛЧ ещё не скоро.
    Поэтому пусть лечится.
    Vladimir808
    Vladimir808
       148 / 1074
    вчера в 12:23
    Здоровья Усману!!!
    ronaldo743
    ronaldo743
       39 / 1074
    вчера в 12:22
    Зная, что есть проблемы у игрока выпускать его на поле - это просто ппц. Малком же полное дно, пусть и дальше штаны просиживает, правда ?! Гениально.
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил Scuderia Ferrari
       39 / 1074
    вчера в 12:14
    Месси попиарился на слабом сопернике (который проигрывал клубам из РФПЛ), а Дембеле и Лопеш сломались!
    Этот "слабый" соперник грохнул Сити и ПСЖ.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       21 / 1074
    вчера в 12:11
    Месси попиарился на слабом сопернике (который проигрывал клубам из РФПЛ), а Дембеле и Лопеш сломались!
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