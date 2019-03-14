Ефремов: «Человек, представившийся моим агентом, таковым не является»

вчера, 18:19

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов сообщил, что Рюдигер Бернатек, давший интервью от имени его агента, на самом деле таковым не является.

Ранее Бернатек сказал, что Ефремов может покинуть ЦСКА летом.