Ефремов: «Человек, представившийся моим агентом, таковым не является»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов сообщил, что Рюдигер Бернатек, давший интервью от имени его агента, на самом деле таковым не является.
Ранее Бернатек сказал, что Ефремов может покинуть ЦСКА летом.
Рюдигер Бернатек, представившийся моим агентом в беседе со СМИ, на самом деле таковым не является. Я не знаю этого человека. Мой агент — Игорь Тимофеев, я ему полностью доверяю, у нас хорошие отношения. Я работаю только с ним.
Прокол СОККЕРу, опубликовал не проверенную информацию чуть ранее, жаль.
Дмитрию удачной игры в основе ЦСКА.
Прокол СОККЕРу, опубликовал не проверенную информацию чуть ранее, жаль.
Дмитрию удачной игры в основе ЦСКА.