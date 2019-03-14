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Ефремов: «Человек, представившийся моим агентом, таковым не является»

вчера, 18:19

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов сообщил, что Рюдигер Бернатек, давший интервью от имени его агента, на самом деле таковым не является.

Ранее Бернатек сказал, что Ефремов может покинуть ЦСКА летом.

Рюдигер Бернатек, представившийся моим агентом в беседе со СМИ, на самом деле таковым не является. Я не знаю этого человека. Мой агент — Игорь Тимофеев, я ему полностью доверяю, у нас хорошие отношения. Я работаю только с ним.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   75 / 1074
вчера в 20:08
Происки свиней,пытаются себе переманить не иначе,но Ефремов на желуди не поведётся.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   183 / 1074
вчера в 19:27
Агент Федуна, не иначе...
112910415
112910415
   114 / 1074
вчера в 19:00
Икарди тоже так порой отвечает
Ваня лучший
Ваня лучший ответил VV V
   35 / 1074
вчера в 18:44
Не иначе агент Газпрома! (шутка)
VV V
VV V
   217 / 1074
вчера в 18:42
На кол агента-самозванца !
Footbolista
Footbolista
   5 / 1074
вчера в 18:41
Рюдигер Бернатек?...по моему я на соккере коня с таким ником видел)...
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 18:34
Димону удачи и закрепиться в основе!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   91 / 1074
вчера в 18:27
Однако!!!
Прокол СОККЕРу, опубликовал не проверенную информацию чуть ранее, жаль.
Дмитрию удачной игры в основе ЦСКА.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   6 / 1074
вчера в 18:24
Фердун воду мутит!
Bjuik
Bjuik
   50 / 1074
вчера в 18:20
Это был пупсик приблудный.
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