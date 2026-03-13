Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Юран объяснил проблемы «Спартака» в обороне

вчера, 16:34

Известный российский тренер Сергей Юран поделился своим мнением о причинах неудачной игры московского футбольного клуба «Спартак» в обороне после возобновления сезона.

Во время зимней паузы команду возглавил испанец Хуан Карседо. С ним команда провела три официальных матча, пропустила 10 голов, одержав две победы и потерпев одно поражение.

Команда не в оптимальном физическом состоянии. «Спартак» достаточно волнообразно провел матчи: 20 минут включается, потом дает паузу. Это не может не влиять на концентрацию в обороне. Когда игрок не в оптимальном физическом состоянии, конечно, допускаются вот такие ляпы при стандартах, недостаток концентрации. Потому что физические кондиции должны быть за 100%. Взять матч с «Акроном», раньше клуб счет 3:1 не отпускал. Потом довели счет до 3:3. Знаю по себе: когда ты не в оптимальном состоянии, то у тебя концентрация нарушается. Где-то не добежал, где-то не проконтролировал игрока в своей штрафной. Это показывает только одно — что есть проблемы.

В настоящее время «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 20 матчах.

Вальверде: «Давно не получал такого удовольствия, играя в футбол»
12 марта
Арбелоа: «Вальверде — Хуанито XXI века»
12 марта
Луис Энрике назвал ПСЖ бойцами и стойкой командой после 5:2 с «Челси»
12 марта
Гвардиола о крупном поражении «Ман Сити» от «Реала»: «3:0 лучше, чем 4:0»
12 марта
Гусев объяснил, почему «Динамо» забивает много голов
08 марта
Энрике остается оптимистом после поражения ПСЖ от Монако
07 марта
albucid
сегодня в 00:09
Если вместо Максименко в ворота поставить мешок с картошкой, то он гораздо меньше голов пропустит! Это раз.
Дмитриев ни разу не защитник, поскольку у него напрочь отсутствуют навыки отбора мяча. Он действует в своей штрафной, как слон в посудной лавке. Это два.
Литвинов, да этому кренделю вообще все по барабану, от него что в атаке, что в обороне толку, как от козла молока. Полузащитник одним словом.
Зобнин еле-еле по полю ходит. Любой даже самый примитивный финт - и Рома уже сидит на пятой точке. Отдыхает голубчик.
А вы говорите концентрация.
просто Tomson
вчера в 18:52
не дадут, вот если он был бы не Юран, а Юрандес, Юранкович, или Юранштейн на крайняк...
Водолей Сергеев
вчера в 18:27
То ли известный тренер (по тексту), то ли известный игрок - кому что больше нравиться?
Валерыч
вчера в 18:22
Всё так, но Юран про Максименко ещё сказать забыл...
Никудышный вратарь.
drug01
вчера в 16:58
Юрану пора брать Спартак в свои руки???
Гость
