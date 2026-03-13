Юран объяснил проблемы «Спартака» в обороне

вчера, 16:34

Известный российский тренер поделился своим мнением о причинах неудачной игры московского футбольного клуба «Спартак» в обороне после возобновления сезона.

Во время зимней паузы команду возглавил испанец Хуан Карседо. С ним команда провела три официальных матча, пропустила 10 голов, одержав две победы и потерпев одно поражение.

Команда не в оптимальном физическом состоянии. «Спартак» достаточно волнообразно провел матчи: 20 минут включается, потом дает паузу. Это не может не влиять на концентрацию в обороне. Когда игрок не в оптимальном физическом состоянии, конечно, допускаются вот такие ляпы при стандартах, недостаток концентрации. Потому что физические кондиции должны быть за 100%. Взять матч с «Акроном», раньше клуб счет 3:1 не отпускал. Потом довели счет до 3:3. Знаю по себе: когда ты не в оптимальном состоянии, то у тебя концентрация нарушается. Где-то не добежал, где-то не проконтролировал игрока в своей штрафной. Это показывает только одно — что есть проблемы.

В настоящее время «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 20 матчах.