Бонуччи: «„Аякс“ находится в отличной форме»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи признался, что хочет выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Для этого его команде нужно будет выбить «Аякс» из 1/4 финала турнира.
Мы узнали результаты жеребьевки после тренировки. Знаем, что будем играть против динамичной команды, которая находится в отличной форме, и ждем очень напряженных матчей. Знаем, что можем подарить нашим болельщикам больше таких вечеров, как с «Атлетико».
Чтобы сохранить силы и свежесть к матчамЛЧ,как это было перед ответкой с Атлетико.
Чтобы сохранить силы и свежесть к матчамЛЧ,как это было перед ответкой с Атлетико.
Надеюсь Рон отомстит за Реал)
Надеюсь Рон отомстит за Реал)