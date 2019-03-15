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Бонуччи: «„Аякс“ находится в отличной форме»

вчера, 16:29

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи признался, что хочет выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Для этого его команде нужно будет выбить «Аякс» из 1/4 финала турнира.

Мы узнали результаты жеребьевки после тренировки. Знаем, что будем играть против динамичной команды, которая находится в отличной форме, и ждем очень напряженных матчей. Знаем, что можем подарить нашим болельщикам больше таких вечеров, как с «Атлетико».

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Все комментарии
Пулково-2
Пулково-2
   287 / 1082
вчера в 20:24
Не повезло Аяксу!
h8you
h8you
   671 / 1082
вчера в 18:14
ну если будешь косячить как обычно,то проблемы будут
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Ragnar_Lodbrok
   62 / 1082
вчера в 17:52
Это их погубит....
FERIS
FERIS
   107 / 1082
вчера в 17:37
Так как Ювентус практически решил задачу с чемпионством,Алегри сможет ротировать состав давая отдохнуть лидерам команды.
Чтобы сохранить силы и свежесть к матчамЛЧ,как это было перед ответкой с Атлетико.
FERIS
FERIS
   107 / 1082
вчера в 17:28
Думаю что Ювентус подойдёт со всей серьезностью к этим матчам и сумеет пройти Аякс!
Надеюсь Рон отомстит за Реал)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   58 / 1082
вчера в 17:26
Аяксиды не будут отсиживаться на своей половине поля, как Атлетико
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   122 / 1082
вчера в 17:05
Дай бог Лео , дай бог! Конечно надо проходить за счёт опыта и мастерства!
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 1082
вчера в 16:38
Ювентус легко пройдет дальше.
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