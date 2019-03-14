ГлавнаяНовости

«Вильярреал» - «Зенит»: Дзюба не попал в заявку

вчера, 21:47
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» - «Зенит».

«Вильярреал»: Фернандес, Гаспар, Гонсалес, Виктор Руис, Хауме Коста, Фунес Мори, Касерес, Иборра, Форнальс, Морено, Бакка.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Ракицкий, Эрнани, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Азмун.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Краснодар» - «Валенсия»: Черышев сыграет с первых минут
Вчера, 19:41 Комментарии20
Игроки «Зенита» Нобоа и Мак вызваны в национальные сборные
Вчера, 15:53 Комментарии17
«Барселона» - «Лион»: Усман Дембеле остался в запасе хозяев
13 марта Комментарии15
«Бавария» - «Ливерпуль»: Шакири остался в запасе гостей
13 марта Комментарии16
Райс вызван в сборную Англии
13 марта Комментарии2
«Интер» опубликовал заявку на ответный матч с «Айнтрахтом»
13 марта Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   187 / 1074
сегодня в 07:16
А по сопатке от дерева Сергей Богданыч не желает отхватить ?
grazie100
grazie100
   400 / 1074
сегодня в 00:33
Гнать Гнать.
bsww
bsww
   574 / 1074
сегодня в 00:19
Луньку после перерыва сразу менять надо было, когда налажал с пасом. Глядишь и второй не пропустили бы. А так дали поиграть 15 минут и повезло,что только один пропустили, а не три
Zenit_84
Zenit_84
   136 / 1074
сегодня в 00:15
Значит не заслужил
grazie100
grazie100
   400 / 1074
сегодня в 00:14
Семак и Лунёв (???!!!!!)просто одно разочарование.Напоминило игру Спартака с Ливепулем...Один Дриусси ....Тренер просил отдавать мяч только назад..????..
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 1074
вчера в 23:57
Щассс выйдет Заболотный и все порешает, но не в ту сторону!!!
Т34
Т34 ответил mat73
   63 / 1074
вчера в 23:40
Дзюба ещё от ЧМ18 не отошёл! Он все ещё там)))
Дзюба уже отошел. Куда? Да понятно куда, опять мертвый.
Vladimir808
Vladimir808 ответил mat73
   148 / 1074
вчера в 23:20
Он сейчас в Испании. Поест хамона с Риохой, потренируется в тепле, на хороших полях, наберется сил. Дзю- главная опасность для Спартака!!!!)
Держите!!!!))))
mat73
mat73
   203 / 1074
вчера в 23:12
Дзюба ещё от ЧМ18 не отошёл! Он все ещё там)))
Аксинья
Аксинья
   71 / 1074
вчера в 23:02
Динамо Киев уже сотворило камбэк - очередь за Зенитом...
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   5 / 1074
вчера в 22:53
Спартак всей командай готовится...рано радуетесь)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   32 / 1074
вчера в 22:53
хорошо когда три состава есть)) что же,ждем этих звезд на Спартак арене
Маркизио и Кокорина ты к четвертому составу относишь??..)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   32 / 1074
вчера в 22:52
Вроде трое последних не заявлены на ЛЕ
это ещё раз о турнирных приоритетах...))
Absinthe3
Absinthe3
   361 / 1074
вчера в 22:50
Дзюба не попал в заявку. Опять по карманам шарился?
drug01
drug01
   152 / 1074
вчера в 22:47
ЗЕНИТ УХОДИТ В ОТПУСК
Gloomy59
Gloomy59
   706 / 1074
вчера в 22:44
Составом Семак уже признает поражение сегодня! Браво!!
НИЧЕГО ЗЕНИТ НЕ ЖДЕТ!!!!
handreb
handreb
   88 / 1074
вчера в 22:28
Дзюба готов унижать свиней.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   9 / 1074
вчера в 22:28
хорошо когда три состава есть)) что же,ждем этих звезд на Спартак арене
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   35 / 1074
вчера в 22:22
Вроде трое последних не заявлены на ЛЕ
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Аксинья
   32 / 1074
вчера в 22:11
Дзюба на лавке - у Зенита появился шанс...
Его нет даже на лавке...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 1074
вчера в 22:10
Дзюба,Кузяев,Ригони,Жирков,Нобоа - готовятся к матчу со Спартаком........))
Аксинья
Аксинья
   71 / 1074
вчера в 22:09
Дзюба на лавке - у Зенита появился шанс...
Хороший Малый
Хороший Малый
   186 / 1074
вчера в 22:06
Удачи Зениту,Дзюба пусть готовится к мясу.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 1074
вчера в 22:03
Похоже Семак заразился от Манчини ротацией. Потому и сыгранность хромает.
Успехов Питеру, хотя смутные сомнения терзают ну очень сильно!!!
viv
viv
   54 / 1074
вчера в 21:57
У Дзюбы сели батарейки?
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Ангел неБесГрешен
   270 / 1074
вчера в 21:57
Хорошей игры и победы 4-2. Конечно же ,Зениту!
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил cska plus
       270 / 1074
    вчера в 21:56
    Тёма трёху отгрузит.
    А забалотный пятеру
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       42 / 1074
    вчера в 21:56
    Хорошей игры и победы 4-2. Конечно же ,Зениту!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       32 / 1074
    вчера в 21:55
    "Вильярреал": Фернандес – Гаспар, Альваро, Море, Касерес – Руис, Морено, Форнальс, Коста – Иборра, Бакка.
    Запасные: Асенхо, Льямбрич, Педраса, Токо-Экамби, Касорла, Морланес, Чуквуэзе.

    "Зенит": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Маммана – Шатов, Оздоев, Барриос, Эрнани – Дриусси, Азмун.
    Запасные: Кержаков, Нету, Анюков, Краневиттер, Заболотный, Мак

    Без Дзюбы,Кузяева ........
    Семак точно решил отыграться ???..
    Получается дома...Ригони,Нобоа,Жирков (из-за заявки)Дзюба,Кузяев...

    Не весело всё это....
    Ну и ладно....может тогда в воскресенье веселей будет...)))
    cska plus
    cska plus
       15 / 1074
    вчера в 21:54
    Тёма трёху отгрузит.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100