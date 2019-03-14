«Вильярреал» - «Зенит»: Дзюба не попал в заявку

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» - «Зенит».
«Вильярреал»: Фернандес, Гаспар, Гонсалес, Виктор Руис, Хауме Коста, Фунес Мори, Касерес, Иборра, Форнальс, Морено, Бакка.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Ракицкий, Эрнани, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Азмун.
Держите!!!!))))
Держите!!!!))))
НИЧЕГО ЗЕНИТ НЕ ЖДЕТ!!!!
НИЧЕГО ЗЕНИТ НЕ ЖДЕТ!!!!
Успехов Питеру, хотя смутные сомнения терзают ну очень сильно!!!
Успехов Питеру, хотя смутные сомнения терзают ну очень сильно!!!
Запасные: Асенхо, Льямбрич, Педраса, Токо-Экамби, Касорла, Морланес, Чуквуэзе.
"Зенит": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Маммана – Шатов, Оздоев, Барриос, Эрнани – Дриусси, Азмун.
Запасные: Кержаков, Нету, Анюков, Краневиттер, Заболотный, Мак
Без Дзюбы,Кузяева ........
Семак точно решил отыграться ???..
Получается дома...Ригони,Нобоа,Жирков (из-за заявки)Дзюба,Кузяев...
Не весело всё это....
Ну и ладно....может тогда в воскресенье веселей будет...)))
Запасные: Асенхо, Льямбрич, Педраса, Токо-Экамби, Касорла, Морланес, Чуквуэзе.
"Зенит": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Маммана – Шатов, Оздоев, Барриос, Эрнани – Дриусси, Азмун.
Запасные: Кержаков, Нету, Анюков, Краневиттер, Заболотный, Мак
Без Дзюбы,Кузяева ........
Семак точно решил отыграться ???..
Получается дома...Ригони,Нобоа,Жирков (из-за заявки)Дзюба,Кузяев...
Не весело всё это....
Ну и ладно....может тогда в воскресенье веселей будет...)))