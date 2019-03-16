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Суд запретил французской паре назвать сына Гризманн Мбаппе

вчера, 19:38

Молодая французская пара пожелала назвать новорожденного сына «Гризманн Мбаппе» - в честь знаменитых нападающих «Атлетико» и ПСЖ.

Французское правительство посчитало, что такое имя может навредить малышу в будущем, поэтому суд по семейным делам посоветовал родителям выбрать другое имя.

Напомним, в 2017 году житель Косово назвал сына Арсеналом в честь лондонского клуба.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   416 / 1092
сегодня в 10:14
Каких только дуриков не бывает
13 RUS
13 RUS
   364 / 1092
сегодня в 08:50
Гейропа деградирует.гей пеналду еще назовите😀
sir_Alex
sir_Alex
   69 / 1092
сегодня в 05:02
Каждый сходит с ума по-своему.
weinmar
weinmar
   623 / 1092
сегодня в 03:24
Каждая третья девочка до 5 лет в России - Милана. Хоть бы кто Баварией назвал)) Бавария Николавна! А?))
Gelious
Gelious
   353 / 1092
вчера в 23:12
Нет имени краше, чем Жирер Пуке
VV V
VV V
   229 / 1092
вчера в 23:04
Сколько же чёкнутых живет на свете.....
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил 311
   555 / 1092
вчера в 22:44
Лучше бы в честь Насри назвали. Насри-пРибери!)
Лучше Насри-Кака
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   555 / 1092
вчера в 22:43
У меня дружище фанат Арсенала, дык он назвал первого сына АРСЕНий, а второго ДЕНИС, в честь любимого футболиста - Денниса Бергкампа) ну и плюс 13 татуировок на тему Арсенала) Одно время у него в комнате вместо штор висели футболки Арсенала, но когда женился...
Neymar 10
Neymar 10
   484 / 1092
вчера в 22:27
я своего кота 2 дня кличил Неймаром . в итоге на третий день понял что это ну конкретный отстой и назвал его шерханом потому что он у меня полосатый и рыжий . и с тех пор его так и зову и котяра мой доволен и горд за свое имя)) так что и людям тоже нужно давать нормальные русские имена и всё . зачем эти извращения с именами звезд футбола я не понимаю .
mortid
mortid ответил BBK33
   468 / 1092
вчера в 22:00
Месси Зе Болотный! Набрасываем варианты! Что-нибудь суд да пропустит))
Коко Мамай, в честь "крёстных отцов" мирового футбола.
311
311
   58 / 1092
вчера в 21:24
Лучше бы в честь Насри назвали. Насри-пРибери!)
Colchoneros
Colchoneros
   82 / 1092
вчера в 20:54
Люди сходят с ума!
ошалевший
ошалевший ответил parallels
   352 / 1092
вчера в 20:33
хряки, дарю идею: жано арнольдович дезеув.
паредес заболотный,как звучит то
neomessi
neomessi
   164 / 1092
вчера в 20:30
Главное сына не называть Роналду, дабы он не стал Бадром ))
neomessi
neomessi
   164 / 1092
вчера в 20:29
Приехали.......
Ну и какая разница суду.

Вот в стран СНГ есть ребята которых зовут Марадона, Пеле, Фидель, и эти люди живут нормальной жизнью!!!!!
Я в этом не вижу ничего плохого!!!!!!!
Европа вообще сума начала сходить.
handreb
handreb
   63 / 1092
вчера в 20:26
Главное не назвать Денис Ананидзе, или Джано Дезуев.
Belgie2009
Belgie2009 ответил Шишанутый
   290 / 1092
вчера в 20:24
Вырастет, чайная ложка во рту.
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1092
вчера в 20:12
Гнавное не называть ребенка Месси а то не вырастет.
bsww
bsww
   409 / 1092
вчера в 20:11
Всё правильно, это же фамилии. Поместь Антуана и Килиана будут Ант-илиан либо Кил-и/уан
parallels
parallels
   5 / 1092
вчера в 20:10
хряки, дарю идею: жано арнольдович дезеув.
STVA 1
STVA 1
   106 / 1092
вчера в 20:04
Зачем ребёнка уродовать!
cska plus
cska plus
   16 / 1092
вчера в 20:03
Офигеть.
mangoх12
mangoх12
   30 / 1092
вчера в 20:03
Главное что не Кристной
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил дурман
   7 / 1092
вчера в 19:54
А мадридская пара решила назвать сына "Сиско-Себались" Судья пока не озвучил решение по данному вопросу
В Каталонии малыша назвали Гном Пулга, и ничего.
дурман
дурман
   321 / 1092
вчера в 19:50
А мадридская пара решила назвать сына "Сиско-Себались"
Судья пока не озвучил решение по данному вопросу
BBK33
BBK33
   822 / 1092
вчера в 19:43
Месси Зе Болотный! Набрасываем варианты! Что-нибудь суд да пропустит))
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