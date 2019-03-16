Суд запретил французской паре назвать сына Гризманн Мбаппе

Молодая французская пара пожелала назвать новорожденного сына «Гризманн Мбаппе» - в честь знаменитых нападающих «Атлетико» и ПСЖ.
Французское правительство посчитало, что такое имя может навредить малышу в будущем, поэтому суд по семейным делам посоветовал родителям выбрать другое имя.
Напомним, в 2017 году житель Косово назвал сына Арсеналом в честь лондонского клуба.
Ну и какая разница суду.
Вот в стран СНГ есть ребята которых зовут Марадона, Пеле, Фидель, и эти люди живут нормальной жизнью!!!!!
Я в этом не вижу ничего плохого!!!!!!!
Европа вообще сума начала сходить.
Ну и какая разница суду.
Вот в стран СНГ есть ребята которых зовут Марадона, Пеле, Фидель, и эти люди живут нормальной жизнью!!!!!
Я в этом не вижу ничего плохого!!!!!!!
Европа вообще сума начала сходить.
Судья пока не озвучил решение по данному вопросу
Судья пока не озвучил решение по данному вопросу