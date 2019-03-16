Суд запретил французской паре назвать сына Гризманн Мбаппе

вчера, 19:38

Молодая французская пара пожелала назвать новорожденного сына «Гризманн Мбаппе» - в честь знаменитых нападающих «Атлетико» и ПСЖ .

Французское правительство посчитало, что такое имя может навредить малышу в будущем, поэтому суд по семейным делам посоветовал родителям выбрать другое имя.

Напомним, в 2017 году житель Косово назвал сына Арсеналом в честь лондонского клуба.