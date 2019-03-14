Погба начал сбор средств на доставку питьевой воды в развивающиеся страны

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба по случаю своего 26-го дня рождения решил заняться гуманитарной деятельностью. Француз на своей странице в соцсети сообщил, что начинает сбор денег для доставки питьевой воды в развивающиеся страны. В основном в воде нуждаются страны Африки.
Я открываю сбор средств, чтобы помочь организации «Чистая вода», которая занимается доставкой воды в развивающиеся страны. Я удвою сумму, которую удастся собрать. Вместе мы можем изменить ситуацию.
Ранее сообщалось, что Погба может перейти в «Реал».
Думаю Промес тоже скинет денег!.
Думаю Промес тоже скинет денег!.
А Месси говорят, ложки будет поставлять, чайные..
А Месси говорят, ложки будет поставлять, чайные..
По чаще бы состоятельные люди, да или просто у кого есть возможность помогали по настоящему нуждающимся...от них и нас не убудет, а для кого-то и просто покушать что-то уже за радость...
По чаще бы состоятельные люди, да или просто у кого есть возможность помогали по настоящему нуждающимся...от них и нас не убудет, а для кого-то и просто покушать что-то уже за радость...