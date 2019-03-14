Погба начал сбор средств на доставку питьевой воды в развивающиеся страны

вчера, 19:48

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба по случаю своего 26-го дня рождения решил заняться гуманитарной деятельностью. Француз на своей странице в соцсети сообщил, что начинает сбор денег для доставки питьевой воды в развивающиеся страны. В основном в воде нуждаются страны Африки.

Я открываю сбор средств, чтобы помочь организации «Чистая вода», которая занимается доставкой воды в развивающиеся страны. Я удвою сумму, которую удастся собрать. Вместе мы можем изменить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Погба может перейти в «Реал».