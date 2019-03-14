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Погба начал сбор средств на доставку питьевой воды в развивающиеся страны

вчера, 19:48

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба по случаю своего 26-го дня рождения решил заняться гуманитарной деятельностью. Француз на своей странице в соцсети сообщил, что начинает сбор денег для доставки питьевой воды в развивающиеся страны. В основном в воде нуждаются страны Африки.

Я открываю сбор средств, чтобы помочь организации «Чистая вода», которая занимается доставкой воды в развивающиеся страны. Я удвою сумму, которую удастся собрать. Вместе мы можем изменить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Погба может перейти в «Реал». 

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Все комментарии
neomessi
neomessi
   216 / 1074
сегодня в 05:09
Молодец Погба 💪💪
Думаю Промес тоже скинет денег!.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   96 / 1074
вчера в 21:54
Молодчик. Хорошее дело и хороший пример остальным.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   295 / 1074
вчера в 21:29
Хороший поступок Погбы
Belgie2009
Belgie2009
   364 / 1074
вчера в 21:24
Молодец, успехов.
А Месси говорят, ложки будет поставлять, чайные..
Van Vanovich
Van Vanovich
   369 / 1074
вчера в 21:10
Браво! Все бы футболисты помогали бы так хотя бы организацией с их возможностями.
BagioR
BagioR
   312 / 1074
вчера в 21:09
Вот это молодец
Romeo 777
Romeo 777
   185 / 1074
вчера в 20:42
Молодец.
По чаще бы состоятельные люди, да или просто у кого есть возможность помогали по настоящему нуждающимся...от них и нас не убудет, а для кого-то и просто покушать что-то уже за радость...
Van Vanovich
Van Vanovich ответил cska plus
   369 / 1074
вчера в 20:14
Зулусам хочет помочь, всё равно молодец!
нашелся Ариец блин
4RT
4RT
   370 / 1074
вчера в 20:04
Водку запивал на днюху водой "Acqua di Cristallo Tributo a Modiglian".Вот осталось пару ящиков...
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 19:57
Федун не хочет скинуться?
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 19:57
Зулусам хочет помочь, всё равно молодец!
Colchoneros
Colchoneros
   48 / 1074
вчера в 19:50
Respect!
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