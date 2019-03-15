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Топ-клубы выступили против нового формата клубного чемпионата мира

вчера, 11:23

Недавно стало известно, что ФИФА намерена изменить формат клубного чемпионата мира. Планируется, что турнир будет проводиться летом, а состав участников расширится до 24 команд.

Ассоциация европейских клубов (ECA) выступила против такой инициативы. Сообщается, что европейские топ-клубы не намерены участвовать в таком соревновании. Причина - уже существующие фиксированный календарь и регламенты турниров на цикл с 2021 по 2024 год.

Впрочем, руководители членов-клубов ECA рассматривают возможность участия в таком соревновании с 2024 года. Письмо подписано руководителями «Барселоны», «Ювентуса», «Реала», «Баварии», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Лиона», «Аякса» и другими.

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Все комментарии
dok66
dok66
   629 / 1082
вчера в 22:18
Понятно , что ТОПам это совершенно не нужно . Но если свершится , то очень простое решение - отправить на турнир второй состав дубля . И после первых матчей все станет ясно .
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   339 / 1082
вчера в 20:36
Надо бойкотировать, высохнут футболисты, уровень ЛЧ упадёт :)
kotmyshka
kotmyshka
   243 / 1082
вчера в 18:38
А когда же бедненьким футболистам отдыхать?
cska plus
cska plus
   16 / 1082
вчера в 17:37
.... и другим. Другие это кто?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   45 / 1082
вчера в 16:16
Этим клубам бы меж собой чемп супермешков замутить. С призоаым фондом пару лярдов. А бесплатно играть никто не хочет...
Гавроша
Гавроша
   77 / 1082
вчера в 16:00
Они без отпуска хотят игроков оставить. ФИФА все это до лампочки - лишь бы деньги получить.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   276 / 1082
вчера в 15:17
Я думаю не все команды смогут играть по этому и споры
beefs
beefs
   240 / 1082
вчера в 15:01
Кубок для коллекции...
Байкал-38.
Байкал-38. ответил parallels
   54 / 1082
вчера в 14:55
когда запустят третьесортный турнир для днищ - спартак и там займёт последнее место, пропустив вперёд муру 😅
Уже говорят турнир утвердили. Это будет супер рубка! В турнире будут учавствовать такие клубы как: Спартак, Мура (турнир закрытый в нём только топ 2 клуба). Из группы выходят два клуба. Потом жеребъёвка и плей- офф.
Утверждены гимны, которые будут звучать чисто у себя дома.

Остапчук 67
Остапчук 67
   294 / 1082
вчера в 14:52
И правильно.
Байкал-38.
Байкал-38.
   54 / 1082
вчера в 14:45
На фото красуются такие "топ" клубы как Легия, Олимпиакос, Мембер, ХИК, осталось надеятся, что и подпись кипрского АИКа и Спартака там тоже есть.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   216 / 1082
вчера в 13:29
а лучший клуб восточной Европы тоже выступил?
Восточная Европа и Ленинградская область - это,как говорят в Одессе, две большие разницы.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   216 / 1082
вчера в 13:27
А Зенит ? Что он по этому поводу сказал ?
NGY
NGY
   117 / 1082
вчера в 13:13
Ну кто же захочет играть, после сезона, да еще летом. Когда люди должны отдыхать.
Санчо Панса
Санчо Панса
   113 / 1082
вчера в 13:09
Это реально бредовое решение) Хотя насчет системы ВАР тоже самое говорили несколько лет назад. Но теперь это уже факт!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   364 / 1082
вчера в 12:45
Запилите уже лигу миллиардеров - будет проще всем)
15511551
15511551
   48 / 1082
вчера в 12:42
Всё только для извлечения прибыли. О игроках никто не думает, когда составляют календарь, меняют формат соревнований. На никому ненужном клубном чемпионате топ-клубы должны играть, вместо отдохнуть своим игрокам. Вместо того, чтобы этот чемпионат ликвидировать, жадные обнаглевшие чиновники его расширяют.
ОПС
ОПС
   570 / 1082
вчера в 12:40
Зачем? Для чего?
За адекватность
За адекватность
   59 / 1082
вчера в 12:33
Инициатива ФИФА понятна, прибыль. Но зачем это топ-клубам Европы? Между собой они и в ЛЧ поиграют, а этот период они и так могут заполнить всякими выставочными матчами, коммерческими турнирами и.т.п. И вообще вернули бы межконтинентальный кубок и не маялись ерундой. ИМХО.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил ronaldo743
   27 / 1082
вчера в 12:31
Понятно. Тяжёлый случай. =)
Но если понятно то отдыхай)
ronaldo743
ronaldo743 ответил Sebastian Eniston
   41 / 1082
вчера в 12:31
Понятно. Тяжёлый случай. =)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Степка питерский
   17 / 1082
вчера в 12:18
Легия в матчах со спартаком показала себя топ-клубом
sir_Alex
sir_Alex
   70 / 1082
вчера в 12:15
"Юве" выше всех! 🤣🤣🤣
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил ronaldo743
   27 / 1082
вчера в 12:15
А давайте футболистов вообще без выходных и отпусков оставим ?!
Тебя не спросили что им делать)))
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 1082
вчера в 12:15
Он свой турнир готовят.
Пулково-2
Пулково-2
   287 / 1082
вчера в 12:05
Дурацкий турнир, типа кубка тины.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   180 / 1082
вчера в 12:02
Совершенно не нужный чемпионат,так как обсолютно ясно всем,кто победитель за полгода до начала.Кто выиграл финал ЛЧ тот и одновременно стал чемпионом этого ненужного кубка.
particular
particular
   2 / 1082
вчера в 12:00
Профессиональный клубный футбол - это не оздоровительная физкультура по принуждению... А топ-клубы - это коммерческие предприятия, нацеленные на извлечение прибыли и пресыщении амбиций клубных хозяев..:))
А то, что поперёк борозды бизнеса, - то будет спущено на тормозах...
Вежливо и бесславно..:))
ronaldo743
ronaldo743
   41 / 1082
вчера в 11:58
А давайте футболистов вообще без выходных и отпусков оставим ?!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   27 / 1082
вчера в 11:52
Но а где же Спартак?) Фердун свою подпись то поставил?)))
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