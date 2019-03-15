Топ-клубы выступили против нового формата клубного чемпионата мира

Недавно стало известно, что ФИФА намерена изменить формат клубного чемпионата мира. Планируется, что турнир будет проводиться летом, а состав участников расширится до 24 команд.
Ассоциация европейских клубов (ECA) выступила против такой инициативы. Сообщается, что европейские топ-клубы не намерены участвовать в таком соревновании. Причина - уже существующие фиксированный календарь и регламенты турниров на цикл с 2021 по 2024 год.
Впрочем, руководители членов-клубов ECA рассматривают возможность участия в таком соревновании с 2024 года. Письмо подписано руководителями «Барселоны», «Ювентуса», «Реала», «Баварии», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Лиона», «Аякса» и другими.
Утверждены гимны, которые будут звучать чисто у себя дома.
https://youtu.be/t9feU0iZecg
https://youtu.be/juRCrWsWly4
Утверждены гимны, которые будут звучать чисто у себя дома.
А то, что поперёк борозды бизнеса, - то будет спущено на тормозах...
Вежливо и бесславно..:))
А то, что поперёк борозды бизнеса, - то будет спущено на тормозах...
Вежливо и бесславно..:))