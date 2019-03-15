Хет-трик Роналду и 30 секунд «Краснодара». Топ-10 событий еврокубковой недели

вчера, 12:00

Три дня, по ходу которых определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов и Лиги Европы, выдались по-хорошему сумасшедшими. «Соккер.ру» - о событиях и их значимости.

10. Вылет «Интера» из Лиги Европы

Согласно букмекерским выкладкам, «Интер» был в пятерке главных претендентов на победу в Лиге Европы, однако крепкий немецкий «Айнтрахт» оказался не по зубам «нерадзурри». В то время как Нико Ковач у руля «Баварии» уже завершил еврокубковую кампанию, его бывшая команда продолжает борьбу за победу в Лиге Европы. 15 тысяч фанатов «Айнтрахта» отпраздновали победный гол уже на 5-й минуте. Лука Йович забил после грубой ошибки Стефана де Врея, счет 1:0 в пользу гостей сохранился до финального свистка, который ознаменовал вылет «Интера» из Лиги Европы.

9. Разгром «Динамо» в Киеве с хет-триком Жиру

Не только Роналду оформил хет-трик на этот еврокубковой неделе. Второй футболист, которому удалась «уловка шляпы» - это форвард «Челси» Оливье Жиру, не пощадивший киевское «Динамо» и чувства болельщиков украинского клуба. Поражение 0:5 на своем поле – это больно. «Челси» как будто подменили после финала Кубка Лиги и несостоявшейся замены Кепы. Тогда казалось, что Сарри вообще не контролирует ситуацию и дни его в Лондоне сочтены, но после этого «Челси» одержал четыре победы и разок сыграл вничью, а «Динамо» по сумме двух встреч «синие» переиграли с общим счетом 8:0.

8. Прощание «Зенита» с Лигой Европы

Не успел новый президент «Зенита» Александр Медведев присесть на трон и объявить одной из задач на концовку сезона победу в Лиге Европы, как «сине-бело-голубые» этот турнир покинули. Расставание произошло, нужно сказать, довольно буднично: команда Сергея Семака в обоих матчах проиграла «Вильярреалу», общий счет – 2:5. Все было кончено после домашнего поражения, в гостевой встрече Сергей Богданович использовал схему с тремя центральными защитниками и предоставил отдых Дзюбе, но все это скорее напоминало этап подготовки к матчу со «Спартаком», чем матч, в котором «Зенит» стремился к камбэку. «Вильярреал» забил в первом тайме и сразу после перерыва, а размочить счет санкт-петербуржцы смогли только в добавленное время второго тайма: помогли стандарт и Иванович. Худшая новость для «Зенита» - даже не вылет из Лиги Европы, с которым можно было смириться уже после домашней игры, а травма основного вратаря Лунева накануне матча со «Спартаком» в РПЛ .

7. «2+2» Лионеля Месси

«Лион» оставил интригу в паре с «Барселоной», сыграв 0:0 против каталонской машины на своем поле, но на «Камп Ноу» Месси и Ко шансов «ткачам» не оставили – 5:1. Правда, началось все с неправомерно назначенного пенальти – Суарес сам наступил на ногу Денайеру, а не наоборот, арбитрам даже VAR не помог это разглядеть. Так или иначе, с «точки» Месси исполнил «паненку», а во втором тайме забил уже с игры и дважды ассистировал партнерам. В итоге, на счету аргентинца, который мечтает в пятый раз в карьере выиграть Лигу чемпионов, четыре результативных действия в одном матче.

6. «Манчестер Сити» выигрывает 7:0

Интриги в дуэли «Манчестер Сити» и «Шальке» не было от слова «совсем». Это стало понятно сразу после жеребьевки, ничего не изменили два гола с пенальти «кобальтовых» в домашнем матче, а в Манчестере произошло то, что должно было произойти: «Сити» катком прошелся по сопернику «из другого дивизиона». Счет 7:0 – это повторение самой крупной победы в плей-офф Лиги чемпионов, до «горожан» с таким счетом побеждала только «Бавария», причем дважды (жертвы – «Шахтер» и «Базель»). Таким образом, «Манчестер Сити» не только вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, но и вошел в историю, поиздевавшись над «Шальке».

5. Новый камбэк «Арсенала»

«Арсенал» в плей-офф Лиги Европы не ищет легких путей: до четвертьфинала «канониры» добрались на камбэках. В 1/16 после поражения 0:1 на выезде «Арсенал» прихлопнул дома БАТЭ со счетом 3:0, в 1/8 настала очередь «Ренна» проигрывать на «Этихаде» с аналогичным счетом. В домашней игре, напомню, французский клуб победил 3:1. Во всех трех голах «Арсенала» поучаствовал Пьер-Эмерик Обамеянг, который дважды забил сам и помог отличиться Мэйтленд-Найлзу. Собственно, необходимого для выхода в следующую стадию счета «канониры» добились уже к 15-й минуте матча, а гол Обамеянга в середине второго тайма стал всего лишь страховкой на случай ответа «Ренна». Главный специалист по Лиге Европы Унаи Эмери продолжает движение к Кубку УЕФА , который трижды завоевывал с «Севильей».

4. Лихая перестрелка с овертаймом в Праге и вылет «Севильи»

А вот «Севилья», клуб, чаще всего выигрывавший Кубок УЕФА (5 раз), сошел с дистанции. И это сенсация, ведь вылетел испанский клуб от пражской «Славии»! Чешский клуб не без удачи сумел сыграть 2:2 на «Рамон Санчес Писхуан», а в домашнем матче уже «Славия» дважды выходила вперед, а «Севилья» дважды догоняла. Это привело команды в овертайм, где андалусийцы забили третий мяч и вроде бы склонили чашу весов в свою сторону, но пражане довольно быстро сравняли счет, на 119-й минуте вырвали путевку в четвертьфинал! По обилию голевых событий, крутости сюжета и развязке это лучшее противостояние 1/8 финала в обоих турнирах, а участники и зрители наверняка запомнят эту встречу на всю жизнь.

3. Победа «Ливерпуля» в Мюнхене

«Ливерпуль» не сумел сделать задел в домашней встрече и приехал в Мюнхен после нулевой ничьей на «Энфилде», зато с ван Дейком, который пропускал первый матч из-за дисквалификации. Вирджил и стал одним из главных героев наравне с Мане. Сенегальский форвард открыл счет с передачи голландского защитника, «Бавария» сообразила симметричный ответ еще в первом тайме, но после перерыва ван Дейк и Мане забили по голу головой и обеспечили «Ливерпулю» выход в четвертьфинал. В целом, превосходство «красных» выглядело настолько очевидным, что закономерность исхода благородно признали даже игроки и главный тренер «Баварии».

2. 30 секунд, которых не хватило «Краснодару»

Совсем не таким, как у «Зенита», получился вылет из Лиги Европы у «Краснодара». За «быков» жутко обидно, ведь они были в 30 секундах от сенсации и первого в истории попадания в четвертьфинал Лиги Европы. После поражения 1:2 на «Месталье» команде Мурада Мусаева нужен был один гол, чтобы выбить «Валенсию», и гол этот забил на 85-й минуте, конечно же, джокер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов роскошным ударом в девятку. До четвертьфинала Лиги Европы оставалось 8 минут, из которых «Краснодар» продержался 7 минут и 30 секунд. Вышедшие на замену у «Валенсии» Гамейро и Гедеш хладнокровно создали ответный гол и не позволили «Лос Чес» вылететь из еврокубка накануне 100-летнего юбилея клуба.

1. Камбэк «Ювентуса» и хет-трик Криштиану Роналду

Отыграться после поражения 0:2 на чужом поле, конечно же, можно, и такие случаи уже были, но задача выглядит особенно трудной, когда напротив «Атлетико» со своей страстью, яростью и уругвайским бастионом в центре обороны. Однако все это не остановило «Ювентус» и Криштиану Роналду, который забил три мяча в ворота одного из своих любимейших соперников. Общее количество голов португальца в ворота «Атлетико» - 25, а в Лиге чемпионов КриРо достиг отметки в 125 взятий ворот. «Ювентус» идет дальше и остается одним из претендентов на трофей, а наличие в составе Императора Лиги чемпионов, несомненно, повышает шансы «Старой Синьоры».