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Почеттино: «Я очень счастлив в „Тоттенхэме“»

вчера, 11:16

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о своем будущем в английском клубе. 

Я очень счастлив в «Тоттенхэме». У меня есть еще четыре года по контракту. 

Я наслаждаюсь этим каждый день. Всё, что может случиться завтра, будет следствием сегодняшнего дня. Но я не смотрю далеко вперед и не думаю, что будет в долгосрочной перспективе. Когда я подписывал свой контракт, я делал это, потому что был счастлив. 

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2 ответил DXTK
   447 / 1106
вчера в 20:01
Почеттино - " Я физрук, по этому до сих пор в Тоттенхэме".
Розовые сны о Саутхемптоне ещё смотрю, не прошли !?
DXTK
DXTK
   155 / 1106
вчера в 13:59
Почеттино - " Я физрук, по этому до сих пор в Тоттенхэме".
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 12:46
По глазам видно, что недоволен.
sparxx2
sparxx2 ответил Генадий Павлович
   447 / 1106
вчера в 12:15
Ну вот и чудненько, оставайся там у себя в курятнике и не рыпайся, особенно в МЮ!
Что хотел сказать автор ?
Хотя какая разница что хотел сказать индивид который имя своё написал с ошибкой)))))))
Двумя словами: "чёрт мумушный".
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   613 / 1106
вчера в 11:34
Ну вот и чудненько, оставайся там у себя в курятнике и не рыпайся, особенно в МЮ!
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