Почеттино: «Я очень счастлив в „Тоттенхэме“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о своем будущем в английском клубе.

Я очень счастлив в «Тоттенхэме». У меня есть еще четыре года по контракту.

Я наслаждаюсь этим каждый день. Всё, что может случиться завтра, будет следствием сегодняшнего дня. Но я не смотрю далеко вперед и не думаю, что будет в долгосрочной перспективе. Когда я подписывал свой контракт, я делал это, потому что был счастлив.