Почеттино: «Я очень счастлив в „Тоттенхэме“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о своем будущем в английском клубе.
Я очень счастлив в «Тоттенхэме». У меня есть еще четыре года по контракту.
Я наслаждаюсь этим каждый день. Всё, что может случиться завтра, будет следствием сегодняшнего дня. Но я не смотрю далеко вперед и не думаю, что будет в долгосрочной перспективе. Когда я подписывал свой контракт, я делал это, потому что был счастлив.
Хотя какая разница что хотел сказать индивид который имя своё написал с ошибкой)))))))
Двумя словами: "чёрт мумушный".
Хотя какая разница что хотел сказать индивид который имя своё написал с ошибкой)))))))
Двумя словами: "чёрт мумушный".