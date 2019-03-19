Почеттино: «„Манчестер Сити“ - это команда, которая создана побеждать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что «Манчестер Сити» - это команда, которая способна регулярно побеждать в АПЛ .

«Манчестер Сити» - это команда, которая создана побеждать, у нее такие обязанности. Они успешно этим занимаются уже много лет.

Не только с приходом Гвардиолы. С Пеллегрини и Манчини они также боролись годами за титулы и побеждали.