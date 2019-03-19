Почеттино: «„Манчестер Сити“ - это команда, которая создана побеждать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что «Манчестер Сити» - это команда, которая способна регулярно побеждать в АПЛ.
«Манчестер Сити» - это команда, которая создана побеждать, у нее такие обязанности. Они успешно этим занимаются уже много лет.
Не только с приходом Гвардиолы. С Пеллегрини и Манчини они также боролись годами за титулы и побеждали.
Ранее Почеттино назвал главного фаворита в Лиге чемпионов.
А еще я хочу напомнить как твой клубишко до шейхов позорился в АПЛ 1-8 от Мидлсбро, а с баблом проигрывал вылетевшему из АПЛ финал кубка англии Уигану.
А еще я хочу напомнить как твой клубишко до шейхов позорился в АПЛ 1-8 от Мидлсбро, а с баблом проигрывал вылетевшему из АПЛ финал кубка англии Уигану.
глори глори ман юнайтед!!!
глори глори ман юнайтед!!!
Хотя тебе не привыкать, ты же у нас на Соккере главный пустослов.
Хотя тебе не привыкать, ты же у нас на Соккере главный пустослов.
Хотя нищенскую историю клуба не переписать всего один еврокубок 1970 года, выигранный еще до рождения мансура. и это великий клуб? пффф смешно говорить, ну может школьники и глоры верят в эту чепуху созданных побеждать, Почет ты бы хоть не нес эту чушь, их история началась с 2012 года.........
Хотя нищенскую историю клуба не переписать всего один еврокубок 1970 года, выигранный еще до рождения мансура. и это великий клуб? пффф смешно говорить, ну может школьники и глоры верят в эту чепуху созданных побеждать, Почет ты бы хоть не нес эту чушь, их история началась с 2012 года.........