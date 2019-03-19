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Почеттино: «„Манчестер Сити“ - это команда, которая создана побеждать»

вчера, 09:15

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что «Манчестер Сити» - это команда, которая способна регулярно побеждать в АПЛ.

«Манчестер Сити» - это команда, которая создана побеждать, у нее такие обязанности. Они успешно этим занимаются уже много лет. 

Не только с приходом Гвардиолы. С Пеллегрини и Манчини они также боролись годами за титулы и побеждали. 

Ранее Почеттино назвал главного фаворита в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответил allemz
   155 / 1106
вчера в 20:12
Барсаглор, не позорься. Хотя тебе не привыкать, ты же у нас на Соккере главный пустослов.
Правда глаза колит? тогда задайся вопросом, почему твой любимый футболист Райт-Филлипс в свое время убежал из Сити в Челси за трофеями?

А еще я хочу напомнить как твой клубишко до шейхов позорился в АПЛ 1-8 от Мидлсбро, а с баблом проигрывал вылетевшему из АПЛ финал кубка англии Уигану.
Bayern Best
Bayern Best
   147 / 1106
вчера в 15:25
Пока он прогрессирует как тренер.
Горожане
Горожане
   763 / 1106
вчера в 14:52
Манчестер 💪 Сити
Deville
Deville
   1052 / 1106
вчера в 13:48
почет тебе просто суждено раздвигать ноги против топовых команда, а мс суждено оставаться еще лет 50 вторым клубом манчестера, после великого и ужасного мю. созданы побеждать только Реал и МЮ

глори глори ман юнайтед!!!
obana777
obana777
   165 / 1106
вчера в 13:38
Пустослов! Главный фаворит у него "Барселона", а "Манчестер-Сити" команда создана побеждать...
Igo0rek
Igo0rek ответил DXTK
   181 / 1106
вчера в 11:32
История, это не только трофеи и громкие победы, дабы тебе знать. История начинается с самого основания клуба. Или все, что было до массовых завоеваний кубков, нужно просто вычеркнуть? Это как минимум неуважение к тем футболистам и тренерам, которые были до прихода шейха. К тому же, Манчестер Сити дважды становился чемпионом Англии и до прихода шейхов, а так же брали и кубки Англии и кубки лиги, ну и один евротрофей.
allemz
allemz ответил DXTK
   35 / 1106
вчера в 11:27
Еще 10 лет назвать никто в англии и не знал кто такой сити, середнячок такой был из манчестера, который постоянно за выживание боролся, сейчас конечно с шейховским баблом из грязи вылезли в князи. Хотя нищенскую историю клуба не переписать всего один еврокубок 1970 года, выигранный еще до рождения мансура. и это великий клуб? пффф смешно говорить, ну может школьники и глоры верят в эту чепуху созданных побеждать, Почет ты бы хоть не нес эту чушь, их история началась с 2012 года.........
Барсаглор, не позорься.
Хотя тебе не привыкать, ты же у нас на Соккере главный пустослов.
Neman Grodno
Neman Grodno ответил DXTK
вчера в 11:25
Еще 10 лет назвать никто в англии и не знал кто такой сити, середнячок такой был из манчестера, который постоянно за выживание боролся, сейчас конечно с шейховским баблом из грязи вылезли в князи. Хотя нищенскую историю клуба не переписать всего один еврокубок 1970 года, выигранный еще до рождения мансура. и это великий клуб? пффф смешно говорить, ну может школьники и глоры верят в эту чепуху созданных побеждать, Почет ты бы хоть не нес эту чушь, их история началась с 2012 года.........
А сколько в еврокубков у Саутгемптона? Напомни мне пожалуйста
1kasat111
1kasat111
   893 / 1106
вчера в 11:23
Клуб созданный почти 150 лет назад всего 5 раз выигрывал чемпионат и то, 3 раза за последние 10 лет явно создан чтобы побеждать) Почеттино либо курит что-то, либо хочет после Гвардиолы стать тренером)
BARCDJIN
BARCDJIN
   139 / 1106
вчера в 11:09
Тоттэн прогнулся, глоры массово вымирают..
40175219386
40175219386 ответил Игорь Погорелов
   54 / 1106
вчера в 10:44
Сдался раньше времени
для Почеттино главное не выиграть, для него главное участвовать)
КЭТиК
КЭТиК
   174 / 1106
вчера в 10:07
Т.е. либо Барселона, либо МанСити выиграют Лигу Чемпионов по его мнению.
Neymar 10
Neymar 10
   387 / 1106
вчера в 09:47
как знать быть может Сити будущий победитель нынешней ЛЧ .
DXTK
DXTK
   155 / 1106
вчера в 09:38
Еще 10 лет назвать никто в англии и не знал кто такой сити, середнячок такой был из манчестера, который постоянно за выживание боролся, сейчас конечно с шейховским баблом из грязи вылезли в князи.

Хотя нищенскую историю клуба не переписать всего один еврокубок 1970 года, выигранный еще до рождения мансура. и это великий клуб? пффф смешно говорить, ну может школьники и глоры верят в эту чепуху созданных побеждать, Почет ты бы хоть не нес эту чушь, их история началась с 2012 года.........
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 09:31
Завидует, ведь создал Пеп.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   193 / 1106
вчера в 09:23
Сдался раньше времени
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