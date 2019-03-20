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Вартапетов: «По травме Кутепова установлен план с целью уточнения диагноза»

вчера, 10:48

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме защитника Ильи Кутепова.

Дискомфорт у Кутепова появился только спустя несколько часов после матча с «Зенитом», когда он уже прибыл в сборную. Он почувствовал неприятные ощущения в паховой области, которые часто бывают у футболистов после серьезных нагрузок. Но сразу после матча мы с ним два часа сидели на допинг-контроле, и никаких жалоб с его стороны не было.

О каком дискомфорте речь? Несколько лет назад Илья перенес операцию в этой области, и дискомфорт был связан с послеоперационными рубцовыми изменениями в тканях. Он периодически возникал, но позволял полноценно тренироваться.

Врачи сборной, с которыми мы в контакте, сообщили нам о появившихся проблемах, и был разработан совместный план обследования с целью уточнения диагноза. Сейчас этот процесс продолжается.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   36 / 1081
вчера в 14:30
Пупсики как только могут увиливают от сборной.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   508 / 1081
вчера в 14:00
Уловки тарасовские уже раскусили.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 12:32
У хрющек воспаление хитрости с момента как узнали, что инспекторы РУСАДА берут пробы на допинг.
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 1081
вчера в 11:36
В общем врачи не уверены в правильности лечения.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   27 / 1081
вчера в 11:24
Народный спартаковский врач Лю Хуншен давно бы его уже вылечил уринотерапией. Позор вартапетовву!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1081
вчера в 11:22
Без Кутепова сборная только сильнее. Гыгыгы
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