Вартапетов: «По травме Кутепова установлен план с целью уточнения диагноза»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме защитника Ильи Кутепова.

Дискомфорт у Кутепова появился только спустя несколько часов после матча с «Зенитом», когда он уже прибыл в сборную. Он почувствовал неприятные ощущения в паховой области, которые часто бывают у футболистов после серьезных нагрузок. Но сразу после матча мы с ним два часа сидели на допинг-контроле, и никаких жалоб с его стороны не было.

О каком дискомфорте речь? Несколько лет назад Илья перенес операцию в этой области, и дискомфорт был связан с послеоперационными рубцовыми изменениями в тканях. Он периодически возникал, но позволял полноценно тренироваться.

Врачи сборной, с которыми мы в контакте, сообщили нам о появившихся проблемах, и был разработан совместный план обследования с целью уточнения диагноза. Сейчас этот процесс продолжается.