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Вартапетов рассказал подробности о травме Зобнина

вчера, 10:41

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме полузащитника Романа Зобнина

После игры с «Зенитом» Роман долго проходил процедуру допинг-контроля. После этого он сразу же поехал в расположение сборной, даже не заезжая домой: таков распорядок в национальной команде. Он чувствовал, что ушиб кисть, но не придал этому значения. И даже по прибытии в сборную не обращал на это особого внимания. Ни нашим врачам, ни врачам сборной Роман в воскресенье не жаловался. Кстати, он так и не вспомнил, в каком именно игровом эпизоде получил травму.

Бывает ли так? Для подобной травмы это вполне допустимо. Лишь утром возникла сильная боль и появился отек. Разумеется, если бы Зобнин был к тому моменту не в сборной, а в клубе, мы точно так же провели бы обследование и поставили диагноз.

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Все комментарии
beefs
beefs
   284 / 1081
вчера в 14:05
Судьи должны всех судить одинаково, а-то одним можно и ноги поломать а других не замечают. Это порождает жестокость которую воспр нимают за борьбу.
Заполярный
Заполярный ответил Сетка между ног
   125 / 1081
вчера в 12:52
Борец, рвётся помочь сборной, а дырофеев и дзагоев оттуда сливаются
А ТОЛКУ ОТ НИХ В СБОРНОЙ. ОДИН ХРУСТАЛЬНЫЙ ОТ ВЕТРА ЛОМАЕТСЯ, ДРУГОЙ НОГИ ВМЕСТЕ СВЕСТИ НЕ МОЖЕТ.
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 12:15
Постоянные травмы игроков. Может, что-то не так в работе департамента? 😒
makkie
makkie ответил Сергей Саныч
   20 / 1081
вчера в 12:04
К дерби с конями должен быть в строю. 17 дней....нормально.
Тоже думаю что Зоба сыграет с конями - хоть в лангетке, хоть в гипсе, хоть в "железе".
Боец до мозга костей!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 1081
вчера в 11:25
К дерби с конями должен быть в строю.
17 дней....нормально.
Сетка между ног
Сетка между ног
   76 / 1081
вчера в 11:18
Борец, рвётся помочь сборной, а дырофеев и дзагоев оттуда сливаются
морозз
морозз
   161 / 1081
вчера в 11:14
Наверное Дзюба своим 49 незаметно наступил, или Жирков психанул?
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   165 / 1081
вчера в 10:42
От бромантана очистится и вернется.
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