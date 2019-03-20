Вартапетов рассказал подробности о травме Зобнина

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме полузащитника Романа Зобнина.

После игры с «Зенитом» Роман долго проходил процедуру допинг-контроля. После этого он сразу же поехал в расположение сборной, даже не заезжая домой: таков распорядок в национальной команде. Он чувствовал, что ушиб кисть, но не придал этому значения. И даже по прибытии в сборную не обращал на это особого внимания. Ни нашим врачам, ни врачам сборной Роман в воскресенье не жаловался. Кстати, он так и не вспомнил, в каком именно игровом эпизоде получил травму.

Бывает ли так? Для подобной травмы это вполне допустимо. Лишь утром возникла сильная боль и появился отек. Разумеется, если бы Зобнин был к тому моменту не в сборной, а в клубе, мы точно так же провели бы обследование и поставили диагноз.