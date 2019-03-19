Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник Роман Зобнин пропустит не менее месяца.
Хавбек получил травму в воскресном матче Премьер-Лиги с «Зенитом», и по итогам проведенного обследования было принято решение об операции, которая будет сделана завтра в Москве.
На восстановление футболиста уйдет не менее месяца.
Здоровья.
Здоровья.
Итак играют одни инвалиды
Еще и Ромка выбыл
Браво руководство
Лижите 63 изделию №8
Здоровья вам счастья и успехов
Как говаривал наш Премьер
Итак играют одни инвалиды
Еще и Ромка выбыл
Браво руководство
Лижите 63 изделию №8
Здоровья вам счастья и успехов
Как говаривал наш Премьер
Дерби без Зобнина(((
Дерби без Зобнина(((
Здоровья!
Здоровья!