ГлавнаяНовости

Зобнин пропустит не менее месяца

вчера, 14:40

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник Роман Зобнин пропустит не менее месяца. 

Хавбек получил травму в воскресном матче Премьер-Лиги с «Зенитом», и по итогам проведенного обследования было принято решение об операции, которая будет сделана завтра в Москве.

На восстановление футболиста уйдет не менее месяца.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вартапетов: «У Рассказова спазм мышц бедра»
Сегодня, 10:57 Комментарии19
Вартапетов: «По травме Кутепова установлен план с целью уточнения диагноза»
Сегодня, 10:48 Комментарии6
Вартапетов рассказал подробности о травме Зобнина
Сегодня, 10:41 Комментарии8
Врач сборной: «Зобнин лишний раз подтвердил, что он мужественный футболист»
Вчера, 14:02 Комментарии8
Врач: «У Кутепова имеется проблема, которая требует полноценного лечения»
Вчера, 13:55 Комментарии11
Зобнин не сыграет с Бельгией и Казахстаном и перенесет операцию
Вчера, 12:46 Комментарии53
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
   304 / 1106
сегодня в 12:47
потеря для сборной
mikysss
mikysss ответил Кирилыч
   255 / 1106
вчера в 20:46
Бомжи обыграть не смлгли, так хоть бы как на94-поколечили малого
ну дык? в первом круге Жиго, щас Зоба, а потом петушки с баклан-распил-арены кукарекают про маскалева что он не удалил смольника и не дал жирке за неспортивку жк
mikysss
mikysss ответил oFANATo
   255 / 1106
вчера в 20:44
Отдохнёт хоть и позориться не придется.
в сборной не позориться? ну да согласен
Гавроша
Гавроша
   37 / 1106
вчера в 18:56
А чего его не заменили?
МапС
МапС
   183 / 1106
вчера в 18:45
Вот это печально. Хрен с ней со сборной, а вот с конями матч пропустит - это да... :(
Кирилыч
Кирилыч
   1047 / 1106
вчера в 18:40
Бомжи обыграть не смлгли, так хоть бы как на94-поколечили малого
oFANATo
oFANATo
   248 / 1106
вчера в 18:30
Отдохнёт хоть и позориться не придется.
морозз
морозз
   175 / 1106
вчера в 18:20
Бомжи в своём репертуаре, перебили и сломали лучших в рядах футболистов Спартака и с помощью судьи отскочили от карточек! Очень стыдно за Семака, пользовавшегося такими грязными методами!
удав
удав
   894 / 1106
вчера в 17:01
перед играми сборной(
Ruslik1982
Ruslik1982
   76 / 1106
вчера в 16:25
опять Дзюбе за всех тащить
тумба-юмба
тумба-юмба ответил parallels
   546 / 1106
вчера в 15:57
нормально отсидится, пока тут допинговый комитет по стране шастает)
    Footbolista
    Footbolista
       6 / 1106
    вчера в 15:53
    Собрались сильным составом (...здоровья Роману!...
    STVA 1
    STVA 1
       107 / 1106
    вчера в 15:49
    Здоровья Роману...
    parallels
    parallels
       5 / 1106
    вчера в 15:47
    нормально отсидится, пока тут допинговый комитет по стране шастает)
    ArgonS
    ArgonS
       142 / 1106
    вчера в 15:34
    Через три дня скажут, что никакой операции не нужно.
    Брулин
    Брулин
       45 / 1106
    вчера в 15:22
    Здоровья! Жаль что не сыграет с конями...
    Василий Кулик
    Василий Кулик
       86 / 1106
    вчера в 15:19
    Нечего ловить сборной без этого столпа, матч со Швецией подтвердил. Бей-беги головина и симуляции _ _ ю_ ы аукнутся
    Glodor
    Glodor
       96 / 1106
    вчера в 15:16
    Ровно месяц бромантан можно обнаружить.
    311
    311
       46 / 1106
    вчера в 15:13
    Гинер всё купил!)
    Здоровья.
    Comench
    Comench
       137 / 1106
    вчера в 15:03
    Ждем захватывающий сериал о здоровье Зобнина, уже об Ананидзе и пупсике выдержали.
    МКС
    МКС
       116 / 1106
    вчера в 14:57
    Отлично

    Итак играют одни инвалиды

    Еще и Ромка выбыл

    Браво руководство

    Лижите 63 изделию №8

    Здоровья вам счастья и успехов

    Как говаривал наш Премьер
    kotmyshka
    kotmyshka
       226 / 1106
    вчера в 14:50
    здоровья
    makkie
    makkie
       21 / 1106
    вчера в 14:49
    Жесть, значит все серьезно... здоровья Роману!
    Дерби без Зобнина(((
    beefs
    beefs
       310 / 1106
    вчера в 14:47
    Один выбыл...
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       3 / 1106
    вчера в 14:43
    Значит, и дерби пропустит.

    Здоровья!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100