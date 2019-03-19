вчера, 14:40

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник Роман Зобнин пропустит не менее месяца.

Хавбек получил травму в воскресном матче Премьер-Лиги с «Зенитом», и по итогам проведенного обследования было принято решение об операции, которая будет сделана завтра в Москве.

На восстановление футболиста уйдет не менее месяца.