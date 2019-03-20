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Григорьянц рассказал о штрафах по итогам 20-го тура РПЛ

вчера, 14:29

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах в отношении клубов по итогам 20-го тура чемпионата России.

По матчу «Урал» — ЦСКА (0:1) — у болельщиков гостей зафиксирована одна петарда. ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей.

По матчу «Уфа» — «Ахмат» (0:1) — команда гостей приехала на матч за 65 минут до начала встречи. Штраф — 10 тысяч.

По матчу «Оренбург» — «Динамо» (1:0) — на 60-й минуте главный тренер хозяев Федотов был удален за толчок помощника судьи Усачева. Мы запросили видеозапись материала. КДК пришел к выводу, что столкновение было случайным. Поэтому мы не стали применять дополнительную дисквалификацию. Но так как он был удален на матче, он пропускает одну встречу.

По матчу «Рубин» — «Ростов» (0:2) — тренер гостей Кафанов покидал техзону и выходил на поле. Он лично оштрафован на 30 тысяч рублей, а клуб — на 20.

По матчу «Анжи» — «Крылья Советов» (0:2) — болельщики команды хозяев вывесили несогласованный баннер и скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. За первое клуб оштрафован на 25 тысяч рублей, за второе — на 30 тысяч.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил pavkur
   24 / 1081
вчера в 17:45
Почему никто не наказан за полное задымление фердун-арены?
Их почти на 300 тыс. обули!!!
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил Дед за ЦСКА
   165 / 1081
вчера в 17:14
Фкдун купил КДК -- о СпаМе ни слова, а сколько дыма было!! (10 тыс за петарду х 100 =1000тыс руб как минимум).)))).
О петардоносцах из тарасовки отдельной новостью написали.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   33 / 1081
вчера в 16:55
Фкдун купил КДК -- о СпаМе ни слова, а сколько дыма было!! (10 тыс за петарду х 100 =1000тыс руб как минимум).)))).
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   165 / 1081
вчера в 15:56
У Анжи денег нет, так еще штрафуют.
a3r3v3
a3r3v3
   524 / 1081
вчера в 15:52
На лавашах так не подняться
За адекватность
За адекватность
   41 / 1081
вчера в 15:41
Ну наконец-то работа пошла у КДК РФС. Наверное пока был зимний перерыв ночей не спали. Ну молодцы, вместе с матчем "Спартак"-"Зенит" грубо 600000 рубанули, можно и отдохнуть, пока перерыв на сборные.
Аксинья
Аксинья
   45 / 1081
вчера в 15:30
Уже не знают за что и штрафы давать, я понимаю что бабосы лишние не бывают - но уж не до такой же степени...Опздал шраф, пришел раньше штраф, уложился вовремя - все равно штраф...А арбитры у нас действительно неприкасаемые потому что га@но...
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 15:25
Мне понравилось наказание, Ахмат приехал за 65 минут до начала встречи - штраф.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 15:23
А федуна наградили премией.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   508 / 1081
вчера в 15:07
Спартак наказали круче всех, а он ни слова.
pavkur
pavkur
   29 / 1081
вчера в 14:58
Почему никто не наказан за полное задымление фердун-арены?
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