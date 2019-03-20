Григорьянц рассказал о штрафах по итогам 20-го тура РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах в отношении клубов по итогам 20-го тура чемпионата России.

По матчу «Урал» — ЦСКА (0:1) — у болельщиков гостей зафиксирована одна петарда. ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей.

По матчу «Уфа» — «Ахмат» (0:1) — команда гостей приехала на матч за 65 минут до начала встречи. Штраф — 10 тысяч.

По матчу «Оренбург» — «Динамо» (1:0) — на 60-й минуте главный тренер хозяев Федотов был удален за толчок помощника судьи Усачева. Мы запросили видеозапись материала. КДК пришел к выводу, что столкновение было случайным. Поэтому мы не стали применять дополнительную дисквалификацию. Но так как он был удален на матче, он пропускает одну встречу.

По матчу «Рубин» — «Ростов» (0:2) — тренер гостей Кафанов покидал техзону и выходил на поле. Он лично оштрафован на 30 тысяч рублей, а клуб — на 20.

По матчу «Анжи» — «Крылья Советов» (0:2) — болельщики команды хозяев вывесили несогласованный баннер и скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. За первое клуб оштрафован на 25 тысяч рублей, за второе — на 30 тысяч.