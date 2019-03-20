КДК снял шесть очков с «Тюмени» за долги перед игроками

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о снятии очков с «Тюмени» за долги перед футболистами.
4 января 2019 года спортивный арбитражный суд Лозанны удовлетворил жалобы футболистов Шайморданова, Шумейко и Фурсина к клубу «Тюмень». В своем решении КАС указал, что клуб должен выплатить премии в размере 997 500 тысяч рублей каждому. Клуб не выполнил это решение. Футболисты обратились к КДК РФС с просьбой снять шесть очков с команды в связи с неисполнением решения.
Две недели назад состоялось первое слушание по этому вопросу. Мы предложили сторонам урегулировать вопрос мирным путем и дали на это две недели. На сегодняшнем заседании представитель футболистов рассказал, что они оставляют свою жалобу в силе. Клуб не погасил перед футболистами долг. Представитель «Тюмени» пояснил также, что они не вступали в диалог с игроками. Он изложил КДК свою позицию. В итоге за неисполнение «Тюменью» решения КАС по делу снять шесть очков с клуба в первенстве ФНЛ текущего сезона.
Отметим, что после 27-го тура ФНЛ «Тюмень» занимала восемнадцатую позицию в таблице, в активе у команды было 26 очков.