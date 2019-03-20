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КДК снял шесть очков с «Тюмени» за долги перед игроками

вчера, 14:13

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о снятии очков с «Тюмени» за долги перед футболистами.

4 января 2019 года спортивный арбитражный суд Лозанны удовлетворил жалобы футболистов Шайморданова, Шумейко и Фурсина к клубу «Тюмень». В своем решении КАС указал, что клуб должен выплатить премии в размере 997 500 тысяч рублей каждому. Клуб не выполнил это решение. Футболисты обратились к КДК РФС с просьбой снять шесть очков с команды в связи с неисполнением решения.

Две недели назад состоялось первое слушание по этому вопросу. Мы предложили сторонам урегулировать вопрос мирным путем и дали на это две недели. На сегодняшнем заседании представитель футболистов рассказал, что они оставляют свою жалобу в силе. Клуб не погасил перед футболистами долг. Представитель «Тюмени» пояснил также, что они не вступали в диалог с игроками. Он изложил КДК свою позицию. В итоге за неисполнение «Тюменью» решения КАС по делу снять шесть очков с клуба в первенстве ФНЛ текущего сезона.

Отметим, что после 27-го тура ФНЛ «Тюмень» занимала восемнадцатую позицию в таблице, в активе у команды было 26 очков. 

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Все комментарии
Erlov
Erlov
   504 / 1081
вчера в 15:04
Убивают команду, это не справедливо.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 1081
вчера в 14:55
О как .
311
311
   48 / 1081
вчера в 14:53
В главном нефтяном регионе страны нет денег на свой футбольный клуб!)
ДАША Д
ДАША Д
   239 / 1081
вчера в 14:49
Теперь Тюмень обречена.
Mixacka
Mixacka
   548 / 1081
вчера в 14:25
Надо снести очко не с команды , а кто пилил бюджет команды .
andrey11692
andrey11692
   438 / 1081
вчера в 14:21
Да уж , жаль Тюмень .
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1081
вчера в 14:19
Жаль, теперь точно вылетят!
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