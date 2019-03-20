КДК снял шесть очков с «Тюмени» за долги перед игроками

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о снятии очков с «Тюмени» за долги перед футболистами.

4 января 2019 года спортивный арбитражный суд Лозанны удовлетворил жалобы футболистов Шайморданова, Шумейко и Фурсина к клубу «Тюмень». В своем решении КАС указал, что клуб должен выплатить премии в размере 997 500 тысяч рублей каждому. Клуб не выполнил это решение. Футболисты обратились к КДК РФС с просьбой снять шесть очков с команды в связи с неисполнением решения.