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Погребняка могут дисквалифицировать из-за слов о темнокожих футболистах

вчера, 11:42

Нападающий «Урала» Павел Погребняк может быть дисквалифицирован из-за его высказывания о темнокожих игроках в сборной России.

Накануне Погребняк сказал следующее: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Ситуацию прокомментировал заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов.

Сегодня служба мониторинга прислала статью в «КП» с интервью Павла. Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame.

Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.

Несомненно, Комитет по этике РФС должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста.

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Все комментарии
valt134
valt134
   172 / 1120
вчера в 22:46
Эх,Паша... Тут страной непонятно кто правит, а ты за черно63х вспомнил.
Александр Рябов
Александр Рябов
   797 / 1120
вчера в 19:27
От засилия легов в сборной и чемпионате наша школа будет врядли сильно лучше или хуже. Разговаривать и принимать решения нужно совсем в другой области - организации собственных хороших школ и инфраструктуры для роста молодых талантов. Есть хорошие примеры, такие как Краснодар - нужно брать методику на вооружение.
Александр Рябов
Александр Рябов ответил Василий Копатович
   797 / 1120
вчера в 19:18
Как они уже надоели со своей толерантностью к голубым и неграм. Что он сказал неправильно? Представьте по хоккею сборной темнокожего в составе. Одинаково смешно
И? Вот если этот парень заслужит место в составе, то он ДОЛЖЕН быть в сборной по любому виду спорта. А некоторые негры РОЖДЕНЫ в России и у них нет другой родины в принципе, и что теперь? Играть должен тот кто заслуживает.

Другое дело, что если в хоккее будет играть парень негройдной рассы, то на нашу сборную слова плохого никто не скажет, только похвалят того парня - вот, мол, какой молодец, добился места в составе! А когда в футболе, это разговоры о том, могут наши сами играть или нет. Немного другая риторика, да?

PS: правила одинаковы для всех сборных. Вот когда там пропишут, что играющий за национальную команду должен быть рождён в этой стране, тогда и будем соответствовать той букве закона. А сейчас играем как все.
Василий Копатович
Василий Копатович
   990 / 1120
вчера в 18:37
Как они уже надоели со своей толерантностью к голубым и неграм. Что он сказал неправильно? Представьте по хоккею сборной темнокожего в составе. Одинаково смешно
Palex
Palex ответил Ruslan3132
   186 / 1120
вчера в 18:05
Я расстроился,когда он пенальти не забил.
40175219386
40175219386 ответил Ваня лучший
   64 / 1120
вчера в 16:37
Не надо всех ставить на свою доску. "написал, чтобы было доходчиво" Т.е. до нас иначе не доходчиво? В вопросах , касающихся расовой принадлежности надо быть максимально аккуратным и деликатным. Еще раз повторю. У нас в РФ очень много темнокожих граждан, родившихся здесь. Чем они "смешнее" Погреба, или нас с тобой.?
ты не понимаешь или делаешь вид, что не понимаешь, тебе так выгодно. причём здесь у нас в РФ, что ты постоянно передёргиваешь, я несколько раз написал, пишу ещё раз лично для вас, что речь не идёт о многонациональной России, речь не идёт о гражданах, которые родились в России, вы или пишите по факту, на то, что я написал, не передёргивая в выгодном свете для вас, или вообще мне не надо писать.
Gessenschaft
Gessenschaft
   276 / 1120
вчера в 16:27
АЛЛАХУАКБАР, СОККЕР!
Gessenschaft
Gessenschaft
   276 / 1120
вчера в 16:26
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       25 / 1120
    вчера в 16:25
    Дисквалифицируют , так это Уралу на пользу будет. Толку от Паши нет!!! Вот он пусть и уступит место молодым - это будет самое правильное решение!!!
    Надир Магомедов
    Надир Магомедов ответил NAZAR 007
       348 / 1120
    вчера в 16:06
    Если провести опрос о отделении Кавказа , так же зашкалит процент кто за , к сожалению так настроено щас общество . А лигионары за Россию если он здесь уже долго играет , говорит что а русском , то почему и нет , тот же Фернандес больше наших отдавался на поле
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил 40175219386
       30 / 1120
    вчера в 15:51
    кто хотел, тот понял о чём я написал, мат часть я получше вас знаю, уважаемый. написал так, чтобы было более доходчиво. не надо утрировать, я не о гражданах, которые родились в России, я о гражданах, которые из за корыстных целей, чтобы играть за сборную, становятся россиянами. конкретно о афроамериканцах, если вам так будет угодно, латинская америка, Бразилия
    Не надо всех ставить на свою доску. "написал, чтобы было доходчиво" Т.е. до нас иначе не доходчиво? В вопросах , касающихся расовой принадлежности надо быть максимально аккуратным и деликатным. Еще раз повторю. У нас в РФ очень много темнокожих граждан, родившихся здесь. Чем они "смешнее" Погреба, или нас с тобой.?
    Chestor
    Chestor
    вчера в 15:31
    "Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов:
    Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока."
    Если основным критерием являются профессиональные качества, а не Родина игрока, то это не сборная - это клуб. Только клуб называется "сборная России".
    Ведь главное - профессиональные качества, а паспорт кому угодно нарисуют.
    bamana
    bamana
       678 / 1120
    вчера в 15:17
    ..дискфа,однозначно! у этого погрубняка был шанс играть за сб.,но про76!
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Palex
       78 / 1120
    вчера в 15:08
    РФ - многонациональная страна ------------------------------------------------- Согласен. Только при чем тут негры и латиносы?
    ты расстроился разве, когда Фернандес тащил сборную на ЧМ? Мне кажется все радовались тогда, никто не жаловался
    40175219386
    40175219386 ответил Ваня лучший
       64 / 1120
    вчера в 15:08
    Уважаемый , учи матчать негры -это не национальность. У нас в РФ темнокожих граждан, родившихся в нашей стране больше миллиона. Они что виноваты за цвет кожи? Вот он реально начальный расизм.
    кто хотел, тот понял о чём я написал, мат часть я получше вас знаю, уважаемый. написал так, чтобы было более доходчиво. не надо утрировать, я не о гражданах, которые родились в России, я о гражданах, которые из за корыстных целей, чтобы играть за сборную, становятся россиянами. конкретно о афроамериканцах, если вам так будет угодно, латинская америка, Бразилия
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил ЦCКА навсегда
       47 / 1120
    вчера в 15:06
    Потому что у других очко сыграло бить!
    А чего там бояться то? Разбежался, закрыл глаза, пнул в сторону ворот Мимо?
    Да и фик с ним, страна то не своя...
    ozdo
    ozdo ответил вoлгoдoн
       421 / 1120
    вчера в 14:59
    Павлик прав и называет вещи своими именами. Негры в сборной России это бред.
    согласен с тобой в этом случае, но нас назовут расистами
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
       646 / 1120
    вчера в 14:57
    Всё правильно дерево сказало
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Ангел неБесГрешен
       3 / 1120
    вчера в 14:48
    Если не бил, зачем пошёл? Героем хотел стать? Ну тогда нужно было хотя бы попасть в створ ворот...
    Потому что у других очко сыграло бить!
    yk2ru
    yk2ru
       513 / 1120
    вчера в 14:39
    Ему надо было вместо темнокожих употребить рыжеволосых, возможно жителей холодных стран с влажным климатом (ирландцы, шотландцы и т.д.). Тогда это привлекло бы внимание к высказыванию или нет? Или все внимание именно к цвету кожи и конкретно к черному?
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Ваня лучший
       29 / 1120
    вчера в 14:22
    Уважаемый , учи матчать негры -это не национальность. У нас в РФ темнокожих граждан, родившихся в нашей стране больше миллиона. Они что виноваты за цвет кожи? Вот он реально начальный расизм.
    Салам, Толя ! Я ничего не имею против цвета кожи таких игроков,
    но такая великая держава должна сохранять и развивать свою
    историческую идентичность и в футболе тоже . Пусть играют
    в клубах,это уже личное дело клуба, но извините, сборная,
    это святое дело, там должна быть сохранена идентичность,
    в том числе и внешняя . И проведи сейчас опрос по всей стране,
    практически не сомневаюсь, что процент против зашкалит за 70 %
    против натурализованных сборников , Ничуть не сомневаюсь .
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил ЦCКА навсегда
       47 / 1120
    вчера в 14:17
    Марио никогда не бил пенальти! Почему не били другие? Почему зассали бить спартачи? Это вопрос к усатому спартачу, а Марио затащил в эту серию, без его гола ее вообще бы не было!
    Если не бил, зачем пошёл? Героем хотел стать? Ну тогда нужно было хотя бы попасть в створ ворот...
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил 40175219386
       30 / 1120
    вчера в 14:12
    за что дисквалифицировать, за то что Погребняку смешно. но действительно смешно, у нас ещё не привыкли. вот во Франции смешно, когда за сборную играет европеец с белым цветом кожи) смешно и непривычно. хотите так как во Франции, подождите, скоро будет так, тогда будет не смешно. Многонациональная страна это одно, негры и латиносы это другое
    Уважаемый , учи матчать негры -это не национальность. У нас в РФ темнокожих граждан, родившихся в нашей стране больше миллиона. Они что виноваты за цвет кожи? Вот он реально начальный расизм.
    Indian
    Indian
       697 / 1120
    вчера в 14:12
    Отвалите от Погребняка. Спросили - он ответил.
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище
       532 / 1120
    вчера в 14:08
    очень мягко сказал подгребняк, очень мягко, их вообще в сборной близко не должно быть, только белые, пусть полена, но только белые
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       379 / 1120
    вчера в 14:08
    Бревно, которое вообще не играет стало говорить.
    Да еще и дурака Павлюченко втянуло в скользкую тему.
    Имя Фамилия 1
    Имя Фамилия 1
    вчера в 14:04
    Думется, если бы многие из полен играли бы как нужно, приглашать и натурализировать никого не приходилось бы.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       25 / 1120
    вчера в 14:03
    Наказать дармоеда - прилипалу!!!
    autochthon
    autochthon
       1011 / 1120
    вчера в 14:03
    Расизма в сердце не держу, но если честно, вам скажу: за белых бл.дь, за белых бл.дь, за белых...
    Andy Rush
    Andy Rush
       1050 / 1120
    вчера в 13:56
    а скоро трансгендеры какие нибудь начнут бегать. нефиг пускать их вообще.
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