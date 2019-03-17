Погребняка могут дисквалифицировать из-за слов о темнокожих футболистах

Нападающий «Урала» Павел Погребняк может быть дисквалифицирован из-за его высказывания о темнокожих игроках в сборной России.
Накануне Погребняк сказал следующее: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».
Ситуацию прокомментировал заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов.
Сегодня служба мониторинга прислала статью в «КП» с интервью Павла. Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame.
Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.
Несомненно, Комитет по этике РФС должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста.
Другое дело, что если в хоккее будет играть парень негройдной рассы, то на нашу сборную слова плохого никто не скажет, только похвалят того парня - вот, мол, какой молодец, добился места в составе! А когда в футболе, это разговоры о том, могут наши сами играть или нет. Немного другая риторика, да?
PS: правила одинаковы для всех сборных. Вот когда там пропишут, что играющий за национальную команду должен быть рождён в этой стране, тогда и будем соответствовать той букве закона. А сейчас играем как все.
Другое дело, что если в хоккее будет играть парень негройдной рассы, то на нашу сборную слова плохого никто не скажет, только похвалят того парня - вот, мол, какой молодец, добился места в составе! А когда в футболе, это разговоры о том, могут наши сами играть или нет. Немного другая риторика, да?
PS: правила одинаковы для всех сборных. Вот когда там пропишут, что играющий за национальную команду должен быть рождён в этой стране, тогда и будем соответствовать той букве закона. А сейчас играем как все.
А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО, ТО ЗАДОЛБАЛИ СО СВОЕЙ ТОЛЕРАСТИЕЙ!!!
МАЛО ТОГО, ЧТО МИЛЛИОНЫ ЧУРОК НАПУСТИЛИ В СТРАНУ, СОЗДАВ НЕВОЗМОЖНУЮ КРИМИНОГЕННУЮ ОБСТАНОВКУ, ТАК ЕЩЕ И ИХ В 63 ВЫЦЕЛОВЫВАТЬ ЗАСТАВЛЯЮТ!
А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО, ТО ЗАДОЛБАЛИ СО СВОЕЙ ТОЛЕРАСТИЕЙ!!!
МАЛО ТОГО, ЧТО МИЛЛИОНЫ ЧУРОК НАПУСТИЛИ В СТРАНУ, СОЗДАВ НЕВОЗМОЖНУЮ КРИМИНОГЕННУЮ ОБСТАНОВКУ, ТАК ЕЩЕ И ИХ В 63 ВЫЦЕЛОВЫВАТЬ ЗАСТАВЛЯЮТ!
Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока."
Если основным критерием являются профессиональные качества, а не Родина игрока, то это не сборная - это клуб. Только клуб называется "сборная России".
Ведь главное - профессиональные качества, а паспорт кому угодно нарисуют.
Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока."
Если основным критерием являются профессиональные качества, а не Родина игрока, то это не сборная - это клуб. Только клуб называется "сборная России".
Ведь главное - профессиональные качества, а паспорт кому угодно нарисуют.
Да и фик с ним, страна то не своя...
Да и фик с ним, страна то не своя...
но такая великая держава должна сохранять и развивать свою
историческую идентичность и в футболе тоже . Пусть играют
в клубах,это уже личное дело клуба, но извините, сборная,
это святое дело, там должна быть сохранена идентичность,
в том числе и внешняя . И проведи сейчас опрос по всей стране,
практически не сомневаюсь, что процент против зашкалит за 70 %
против натурализованных сборников , Ничуть не сомневаюсь .
но такая великая держава должна сохранять и развивать свою
историческую идентичность и в футболе тоже . Пусть играют
в клубах,это уже личное дело клуба, но извините, сборная,
это святое дело, там должна быть сохранена идентичность,
в том числе и внешняя . И проведи сейчас опрос по всей стране,
практически не сомневаюсь, что процент против зашкалит за 70 %
против натурализованных сборников , Ничуть не сомневаюсь .
Да еще и дурака Павлюченко втянуло в скользкую тему.
Да еще и дурака Павлюченко втянуло в скользкую тему.