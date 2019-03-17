Погребняка могут дисквалифицировать из-за слов о темнокожих футболистах

Нападающий «Урала» Павел Погребняк может быть дисквалифицирован из-за его высказывания о темнокожих игроках в сборной России.

Накануне Погребняк сказал следующее: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Ситуацию прокомментировал заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов.

Сегодня служба мониторинга прислала статью в «КП» с интервью Павла. Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame.

Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.