«Спартак» оштрафован на 295 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах «Спартака» и «Зенита» по итогам 20-го тура РПЛ.
По матчу «Спартак» — «Зенит» (1:1): за использование пиротехники хозяева оштрафованы на 125 тысяч. За нецензурное скандирование болельщиками «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. На 87-й минуте фанаты «красно-белых» кидали на поле посторонние вещи, за что штраф — 20 тысяч рублей. И в перерыве матча игрок не явился на флеш-интервью. За это «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.
По «Зениту» — болельщики использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. За скандирование фанатами нецензурной лексики «Зенит» также оштрафован на 80 тысяч. За сжигание атрибутики команды-соперника клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.
Могу только одно сказать! ПОЗОР Тарасятнику! ))
Могу только одно сказать! ПОЗОР Тарасятнику! ))
40 тысяч спартачей. 295 000 : 40 000 = 7,38 руб. штрафа на одного болельщика.
3500 зенитовцев. 210 000 : 3 500 = 60 рублей на одного болельщика.
60 : 7,38 = 8,13
Вывод: Один болельщик Зенита может пронести петард в 8 раз больше, чем один болельщик Спартака.
Теперь живите с этим))
40 тысяч спартачей. 295 000 : 40 000 = 7,38 руб. штрафа на одного болельщика.
3500 зенитовцев. 210 000 : 3 500 = 60 рублей на одного болельщика.
60 : 7,38 = 8,13
Вывод: Один болельщик Зенита может пронести петард в 8 раз больше, чем один болельщик Спартака.
Теперь живите с этим))
Просто проследи, штрафуют ли Зенит после домашних матчей
Да и дело не совсем в технике
Фанат зажег, его выловили и увезли, а клуб все равно оштрафуют
Пиротехника не преступление
Просто проследи, штрафуют ли Зенит после домашних матчей
Да и дело не совсем в технике
Фанат зажег, его выловили и увезли, а клуб все равно оштрафуют
Пиротехника не преступление
(к нормальным болелам коммент не относится)
(к нормальным болелам коммент не относится)
Но никто это не делает, наверное потому что выгодно РФСу и дальше просто бабосы собирать на пустом месте
Но никто это не делает, наверное потому что выгодно РФСу и дальше просто бабосы собирать на пустом месте
Негоже клубу влетать на треть миллиона из-за любителей поджигать,покричать матом и тайными тропами пробегать мимо флеш-интервью.....))))
Понятно что игра москвичей не оправдала и 1/10-й раздаваемых перед матчем авансов......Но нельзя же так .....Умножать печаль....И матч не выигран....И боссу на 300 тыщ платежей выписали.....Плюс Москалев...
Дорого все это....
Негоже клубу влетать на треть миллиона из-за любителей поджигать,покричать матом и тайными тропами пробегать мимо флеш-интервью.....))))
Понятно что игра москвичей не оправдала и 1/10-й раздаваемых перед матчем авансов......Но нельзя же так .....Умножать печаль....И матч не выигран....И боссу на 300 тыщ платежей выписали.....Плюс Москалев...
Дорого все это....