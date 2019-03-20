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«Спартак» оштрафован на 295 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»

вчера, 14:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах «Спартака» и «Зенита» по итогам 20-го тура РПЛ.

По матчу «Спартак» — «Зенит» (1:1): за использование пиротехники хозяева оштрафованы на 125 тысяч. За нецензурное скандирование болельщиками «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. На 87-й минуте фанаты «красно-белых» кидали на поле посторонние вещи, за что штраф — 20 тысяч рублей. И в перерыве матча игрок не явился на флеш-интервью. За это «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

По «Зениту» — болельщики использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. За скандирование фанатами нецензурной лексики «Зенит» также оштрафован на 80 тысяч. За сжигание атрибутики команды-соперника клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   7 / 1081
вчера в 20:38
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       46 / 1081
    вчера в 20:29
    Свиней исправит только расформирование, толку от них никакого, одни скандалы.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Nikola45
       3 / 1081
    вчера в 19:15
    Когда судить Таросятник будут по общим правилам! Или они вылетят или чего то добьются в Европе ))
    Что ни матч пищевика, то судейский произвол!
    Nikola45
    Nikola45 ответил ЦCКА навсегда
       9 / 1081
    вчера в 18:26
    Вечный бестрофейник из тарасовки :)
    Когда судить Таросятник будут по общим правилам! Или они вылетят или чего то добьются в Европе ))
    grisser
    grisser ответил NbKA555
       53 / 1081
    вчера в 18:25
    Странно нарушение одни и те же,а штрафы разные.Почему не понятно
    Количество свиней разное.
    Nikola45
    Nikola45
       9 / 1081
    вчера в 18:24
    Все уже сказано добавить нечего!
    Могу только одно сказать! ПОЗОР Тарасятнику! ))
    NbKA555
    NbKA555
       93 / 1081
    вчера в 18:12
    Странно нарушение одни и те же,а штрафы разные.Почему не понятно
    мяч квадратный
    мяч квадратный
       415 / 1081
    вчера в 18:03
    На особнячок в Шале Григоряцу осталось совсем немного. Ещё месячишко всех поштрафовать. Рядом с сенатором Клишицем поселится.
    pele1981
    pele1981
       703 / 1081
    вчера в 17:50
    Мало, нужно еще штук на 5 штрафануть)
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Comench
       3 / 1081
    вчера в 17:24
    За почти столетнюю историю спартак завоевал ноль европейских трофеев, ноль разделить на сто, будет ноль, вот чего представляет из себя спартак.
    Вечный бестрофейник из тарасовки :)
    Comench
    Comench ответил LOpp
       107 / 1081
    вчера в 17:21
    на матче было 43500 болельщиков. 40 тысяч спартачей. 295 000 : 40 000 = 7,38 руб. штрафа на одного болельщика. 3500 зенитовцев. 210 000 : 3 500 = 60 рублей на одного болельщика. 60 : 7,38 = 8,13 Вывод: Один болельщик Зенита может пронести петард в 8 раз больше, чем один болельщик Спартака. Теперь живите с этим))
    За почти столетнюю историю спартак завоевал ноль европейских трофеев, ноль разделить на сто, будет ноль, вот чего представляет из себя спартак.
    handreb
    handreb ответил LOpp
       38 / 1081
    вчера в 17:16
    на матче было 43500 болельщиков. 40 тысяч спартачей. 295 000 : 40 000 = 7,38 руб. штрафа на одного болельщика. 3500 зенитовцев. 210 000 : 3 500 = 60 рублей на одного болельщика. 60 : 7,38 = 8,13 Вывод: Один болельщик Зенита может пронести петард в 8 раз больше, чем один болельщик Спартака. Теперь живите с этим))
    Это так на твоей ридной украине считают?
    Denkuz
    Denkuz
       50 / 1081
    вчера в 17:16
    Лучше бы спартак расформировали!
    LOpp
    LOpp
       17 / 1081
    вчера в 17:04
    на матче было 43500 болельщиков.
    40 тысяч спартачей. 295 000 : 40 000 = 7,38 руб. штрафа на одного болельщика.
    3500 зенитовцев. 210 000 : 3 500 = 60 рублей на одного болельщика.
    60 : 7,38 = 8,13

    Вывод: Один болельщик Зенита может пронести петард в 8 раз больше, чем один болельщик Спартака.

    Теперь живите с этим))
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил parallels
       181 / 1081
    вчера в 16:37
    "кидали на поле посторонние вещи" это шарфы, что ли? позор спартаку!
    это были незаженные фаера, в 5ой точке пронесенные. мб зажигалка сдохла?)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил parallels
       181 / 1081
    вчера в 16:34
    "кидали на поле посторонние вещи" это шарфы, что ли? позор спартаку!
    рано еще шарфами кидаться)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил Литейный 4
       181 / 1081
    вчера в 16:33
    СвиноДракон. Гыгыгы
    каким был, таким и остался)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил Sunny.
       181 / 1081
    вчера в 16:33
    дорогое очко
    не то слово)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил вячеслав остапенко
       181 / 1081
    вчера в 16:32
    Правильное решение
    зарешал судья) ему Бентли потом покупать)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил за
       181 / 1081
    вчера в 16:31
    Эк подгорает у конебомжей... (к нормальным болелам коммент не относится)
    подгорает у Глашака с такого стыда)
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил mat73
       342 / 1081
    вчера в 16:29
    Такая техника есть на стадионе Санкт-Петербург
    Просто проследи, штрафуют ли Зенит после домашних матчей

    Да и дело не совсем в технике
    Фанат зажег, его выловили и увезли, а клуб все равно оштрафуют

    Пиротехника не преступление
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       497 / 1081
    вчера в 16:28
    Голубенькие бакланчики свинячили,а штрафы СПАРТАКУ,лихо у нас работает кдк.
    за
    за
       385 / 1081
    вчера в 16:28
    Эк подгорает у конебомжей...
    (к нормальным болелам коммент не относится)
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       46 / 1081
    вчера в 16:16
    Вся страна красная от стыда за свиные красно-белые выходки.
    handreb
    handreb
       38 / 1081
    вчера в 16:14
    Опять свиньи опозорили свой клуб, чего то Гейнгольд молчит.
    mat73
    mat73
       202 / 1081
    вчера в 16:09
    На те деньги, что годами собирают на одних только штрафах КДК РФС - можно было бы все стадионы оборудовать необходимой видео-техникой!
    Но никто это не делает, наверное потому что выгодно РФСу и дальше просто бабосы собирать на пустом месте
    Erlov
    Erlov
       504 / 1081
    вчера в 16:04
    Ужасное творится.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       332 / 1081
    вчера в 16:01
    Ну и зачем такие болельщики клубам?
    Tommy Lee
    Tommy Lee
       176 / 1081
    вчера в 15:59
    Ну а открывашку дисквалифицируют как обещали?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       25 / 1081
    вчера в 15:58
    Все это наверно приведет к повышению стоимости билетов....
    Негоже клубу влетать на треть миллиона из-за любителей поджигать,покричать матом и тайными тропами пробегать мимо флеш-интервью.....))))

    Понятно что игра москвичей не оправдала и 1/10-й раздаваемых перед матчем авансов......Но нельзя же так .....Умножать печаль....И матч не выигран....И боссу на 300 тыщ платежей выписали.....Плюс Москалев...
    Дорого все это....
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