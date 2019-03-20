«Спартак» оштрафован на 295 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах «Спартака» и «Зенита» по итогам 20-го тура РПЛ .

По матчу «Спартак» — «Зенит» (1:1): за использование пиротехники хозяева оштрафованы на 125 тысяч. За нецензурное скандирование болельщиками «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. На 87-й минуте фанаты «красно-белых» кидали на поле посторонние вещи, за что штраф — 20 тысяч рублей. И в перерыве матча игрок не явился на флеш-интервью. За это «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

По «Зениту» — болельщики использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. За скандирование фанатами нецензурной лексики «Зенит» также оштрафован на 80 тысяч. За сжигание атрибутики команды-соперника клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.