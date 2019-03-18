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УЕФА открыл дело против Роналду

вчера, 14:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть наказан за свой жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

УЕФА обвиняет португальца в неподобающем поведении и уже открыл дело в отношении футболиста. Вопрос по Роналду будет рассмотрен 21 марта.

Сообщалось, что Роналду грозит штраф, а в худшем для него случае - дисквалификация на 1-3 матча. До этого нечто подобное сделал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Он отделался штрафом в 20 тысяч евро.

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Все комментарии
grafff
grafff
   969 / 1119
сегодня в 02:00
наказать по максимуму!!! Штраф для него и последующим как Симеоне не поймут!!!!! Первый штраф (Симеоне), показательный , далее дисквалификация!!!!!! Кто бы не был !!!!!!!!!!10 матчей , ах......ли уже!!!!!
амурец
амурец
   134 / 1119
сегодня в 01:06
Ну по справедливости Роналду тоже должен отделаться штрафом
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил Scuderia Ferrari
   965 / 1119
сегодня в 00:57
Ты бы хоть фамилии правильно писал. Де Шам - это что-то. В Deschamps обе S не читаются.
То есть кроме букв нечем ответить?Больше мне не пиши,очень прошу.Если что я действительно обожал тот Юве,сейчас принципиально -НУ НИКАК!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Max Semenikhin
   4 / 1119
сегодня в 00:52
Ты бы хоть фамилии правильно писал. Де Шам - это что-то.
В Deschamps обе S не читаются.
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил Artemon9
   965 / 1119
сегодня в 00:51
Что ты несешь? Он все-таки хет-трик сделал и помог выйти в 1/4
Что ты несешь.он все-таки сделал хет-трик.Lol Я все же понимаю болельщиков(настоящих),которые после крутых Дель Пьеро,Инзаги,Зидана,Буффона,Недведа,Конте,Феррары,Юлиано,Де Шама, вдруг вынуждены мириться с тем что в Клуб пришло вот это..........
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил Scuderia Ferrari
   965 / 1119
сегодня в 00:37
Кстати, все восхищаются аяксом, а на деле это - ничтожество. Собирались побеждать Реал ради Барсы, и их ВАРом протащили, чтобы создать видимость борьбы. Я бы даже за перевалочный пункт против них болел.
В Аяксе почти всем по 20 плюс-минус лет,тебе просто не стыдно такое писать,мальчуган?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Великий Князь
   4 / 1119
вчера в 23:42
Кстати, все восхищаются аяксом, а на деле это - ничтожество. Собирались побеждать Реал ради Барсы, и их ВАРом протащили, чтобы создать видимость борьбы.
Я бы даже за перевалочный пункт против них болел.
eleven LC
eleven LC
   92 / 1119
вчера в 22:57
В очередной раз убеждаюсь в полной неадекватности фанов Месси!
Симеоне начал эту тему и штраф 20000 €,а Роналду продолжил и они требуют дать ему дисквалификацию!
Хотя чему я удивляюсь,это же барсоглоры,это вообще отдельный вид,я бы даже сказал психотип!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Artemon9
   157 / 1119
вчера в 22:21
Ты не в курсах?за чо был отправлен кабинетико в серию Б?отняв картонные медальки.
FROBI
FROBI
   137 / 1119
вчера в 21:27
Отлично! Пусть штраф. Зато они смогут померяться с Симеоне ценой за шар.
У матрасника 20 тысяч пополам = каждое 10 тысяч.
Остаётся узнать, во сколько оценят у Роналду. Интрига однако. Надеюсь, не обидят его самолюбие низкой ценой... ))
Artemon9
Artemon9 ответил fanliverpoolfan
   844 / 1119
вчера в 21:19
Надо весь турентус наказать,за договорные матчи.
Себя накажи за бред, который пишешь
Artemon9
Artemon9 ответил JUVENTUS
   844 / 1119
вчера в 21:17
Хотелось бы, чтобы оно дисквалифицировали как минимум на три матча! Не могу смотреть, как оно находится, в Великой чёрно-белой футболки, и как, некогда Великий клуб, начал прогибаться под этим существом, в лице Криштиану Роналду.
Что ты несешь? Он все-таки хет-трик сделал и помог выйти в 1/4
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   171 / 1119
вчера в 21:10
Кому интересен твой говор из 26. Аха-ха)
Ты главно свой Смазывай НГУША КАМЕРНЫЙ


Ах-ха)
beefs
beefs
   309 / 1119
вчера в 21:02
Европа дуреет...
dok66
dok66
   566 / 1119
вчера в 20:42
Уважать нужно всех , а ты играешь при зрителях. Хочется дисквы , но вряд ли ..
Сантус
Сантус ответил Wolf77785
   66 / 1119
вчера в 20:41
у Симеоне менее агрессивный был танец
Тут дело только в интерпретации....)Как захотят,так и развернут.И это главный интерес...:)Мне лично-действо понравилось..:)Можно морализировать..но я не буду..)
Wolf77785
Wolf77785 ответил Сантус
   57 / 1119
вчера в 20:25
Тут два варианта:Штраф как у Симеоне(ну или больше чуток),в этом случае всё симметрично.Дисква и штраф(в этом случае естественные крики-где последовательность).Но в УЕФА если захотят забанить,могут найти один мотив-Симеоне сразу извинился,Роналду нет.Думаю этим и будут всё объяснять...)Мне интересно, это Атлеты таки подали официально или УЕФА сам инициировал?
у Симеоне менее агрессивный был танец
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   47 / 1119
вчера в 20:24
20 тысяч он в день зарабатывает.
Это не наказание...
Wolf77785
Wolf77785
   57 / 1119
вчера в 20:19
чистейшая дисквалификация, что это выскочка о себе думает, правда тогда у Аякса будет меньше шансов, поэтому лучше, чтоб был просто штраф
edubokom
edubokom
вчера в 20:07
Если уж тренер отделался штрафом, то игрока нужно просто отругать....
shur
shur ответил BARCELONA-BEST
   473 / 1119
вчера в 19:55
ДЕТИ И ЖЕНЩИНЫ на стадионе аууууу. Вы совесть потеряли глоры?? Наказать эту истеричку на 3 матча минимум. Других вариантов и не может быть.
Великий Князь
Великий Князь ответил BARCDJIN
   18 / 1119
вчера в 19:49
вот я же говрил ты поддался кристинкиной любви.. пропал княгинь на век! Аха-ха)
Кому интересен твой говор из 26. Аха-ха)
Juve14
Juve14
   108 / 1119
вчера в 19:35
Атлетико девчата - лишь бы нагадить за из*********ие от великого и могучего!!! А болелы Барселоналоны и рады чтоб не быть из***********ми от того же великого и могучего!!! Вот и весь расклад!!! Обиженные и трясущиеся против силы их нагнетающего!
Сантус
Сантус
   66 / 1119
вчера в 19:28
Тут два варианта:Штраф как у Симеоне(ну или больше чуток),в этом случае всё симметрично.Дисква и штраф(в этом случае естественные крики-где последовательность).Но в УЕФА если захотят забанить,могут найти один мотив-Симеоне сразу извинился,Роналду нет.Думаю этим и будут всё объяснять...)Мне интересно, это Атлеты таки подали официально или УЕФА сам инициировал?
BARCDJIN
BARCDJIN
   171 / 1119
вчера в 19:27
Дискву голубцу! Хотим видеть Аякс в финале против Барсы! два самых крутых клуба в истории! Хотя молодой пацан Де Йонг вертел Модрича, неуж то Кристину не повертит!



АХ-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   171 / 1119
вчера в 19:23
Не какой-то, а котолунский)
вот я же говрил ты поддался кристинкиной любви..


пропал княгинь на век!


Аха-ха)
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
   797 / 1119
вчера в 19:05
Маразм было дать штраф Симеоне за то что он своим болелам показал что у него есть яйца, геля у которого уже там два или больше эпизода по изнасилованию за то что он показывал болелам матрасов как он их....... нужно дать 2 игры дисквы как минимум
Интересно он заплачет или нет в таком случае)))
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
вчера в 18:50
Сообщения от сброда вроде "Это все происки Переса!!!" были уже ???
Великий Князь
Великий Князь ответил MSN-thebest
   18 / 1119
вчера в 18:47
Обезьянник какой-то...
Не какой-то, а котолунский)
MSN-thebest
MSN-thebest
   401 / 1119
вчера в 18:41
Обезьянник какой-то...
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