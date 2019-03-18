УЕФА открыл дело против Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть наказан за свой жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).
УЕФА обвиняет португальца в неподобающем поведении и уже открыл дело в отношении футболиста. Вопрос по Роналду будет рассмотрен 21 марта.
Сообщалось, что Роналду грозит штраф, а в худшем для него случае - дисквалификация на 1-3 матча. До этого нечто подобное сделал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Он отделался штрафом в 20 тысяч евро.
В Deschamps обе S не читаются.
В Deschamps обе S не читаются.
Я бы даже за перевалочный пункт против них болел.
Я бы даже за перевалочный пункт против них болел.
Симеоне начал эту тему и штраф 20000 €,а Роналду продолжил и они требуют дать ему дисквалификацию!
Хотя чему я удивляюсь,это же барсоглоры,это вообще отдельный вид,я бы даже сказал психотип!
Симеоне начал эту тему и штраф 20000 €,а Роналду продолжил и они требуют дать ему дисквалификацию!
Хотя чему я удивляюсь,это же барсоглоры,это вообще отдельный вид,я бы даже сказал психотип!
У матрасника 20 тысяч пополам = каждое 10 тысяч.
Остаётся узнать, во сколько оценят у Роналду. Интрига однако. Надеюсь, не обидят его самолюбие низкой ценой... ))
У матрасника 20 тысяч пополам = каждое 10 тысяч.
Остаётся узнать, во сколько оценят у Роналду. Интрига однако. Надеюсь, не обидят его самолюбие низкой ценой... ))
Ах-ха)
Ах-ха)
Это не наказание...
Это не наказание...
АХ-ха)
АХ-ха)
пропал княгинь на век!
Аха-ха)
пропал княгинь на век!
Аха-ха)
Интересно он заплачет или нет в таком случае)))
Интересно он заплачет или нет в таком случае)))