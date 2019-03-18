УЕФА открыл дело против Роналду

вчера, 14:39

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть наказан за свой жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

УЕФА обвиняет португальца в неподобающем поведении и уже открыл дело в отношении футболиста. Вопрос по Роналду будет рассмотрен 21 марта.

Сообщалось, что Роналду грозит штраф, а в худшем для него случае - дисквалификация на 1-3 матча. До этого нечто подобное сделал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Он отделался штрафом в 20 тысяч евро.