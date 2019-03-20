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Бывший футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры

вчера, 15:16

Бывший футболист сборной Бразилии Дуду, который известен российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.


Напомним, что недавно известный французский полузащитник Абу Диаби объявил о завершении карьеры футболиста.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Don trambon
   368 / 1081
вчера в 22:46
Эх да.. Раньше были Дуду, Карвальо, Вагнер, Жо и другие блестящие бразильские армейцы. А сейчас только адрианы, луисы, педры да аиртоны спамовские ещё и купленные в 3 раза дороже их реальной стоимости(
Ну еще Фернандес все таки есть, так что не все так плохо нынче с бразильцами в российском футбольном королевстве,)
Напоминает о классном танцевальном хите,)
Великолепный
Великолепный
   70 / 1081
вчера в 21:06
Удачи Дуду!
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Don trambon
   143 / 1081
вчера в 18:52
надо до же федуна доить
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
   755 / 1081
вчера в 18:09
Видел вживую, слегка общался, взял автограф, дал ему несильного "козла" в плечо...кстати, обещал мне футболку, но так и не занес ее)))))
VV V
VV V
   251 / 1081
вчера в 17:52
Хорошие бразильцы тогда были в ЦСКА : Ванер, Жо, Дуду, Карвальо.....и ещё помню, как ВОрелик, который "гений мясной селекции" , освежил Федуна на 250 млн евро и купил крупным оптом 60 штук Кариок (все бразильцы) и при этом приговаривал, что все 60 штук-просто гениальны ! аха-ха-ха.....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил морозз
   33 / 1081
вчера в 17:33
Клеймо бывшего коня, не оставило ему возможности достойно продолжить свою карьеру! Копыта сточились и наступил крах!
Остынь Саныч, Вагнер Лав в составе ЦСКА забил 124 гола (единственный легионер в клубе Григория Федотова) до сих пор играет и с теплотой вспоминает годы в ЦСКА. А Дуду 35 лет, пора и отдохнуть. Фердинанду привет)))).
морозз
морозз
   161 / 1081
вчера в 17:21
Клеймо бывшего коня, не оставило ему возможности достойно продолжить свою карьеру! Копыта сточились и наступил крах!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   369 / 1081
вчера в 17:07
Помню такого и уже 35 лет! Конечно от него ожидании было больше, но и так вроде неплохо играл.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   33 / 1081
вчера в 16:33
Дуду был в своё время в ЦСКА конечно не звездой, но вполне хорошим игроком.
2 Кубка и 2 Суперкубка в составе ЦСКА о многом говорят. Всех благ ему и удачи по жизни.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   119 / 1081
вчера в 16:13
уход из ЦСКА в 2008 был для меня неожиданным.
Достаточное количество раз своими голами приносил победы.
Caniggia
Caniggia
   40 / 1081
вчера в 16:09
Не был звездой, в отличие от Лава и Карвальо, да и Жо был покруче его. Но игрок был полезный и добротный, в отличие от бесполезного днаря Рамона. Нормально поиграл до 35 и заслужил отдых.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   454 / 1081
вчера в 16:02
Помните еще был Лукас Барриентос из ФК Москва?
pavkur
pavkur
   29 / 1081
вчера в 15:59
У пупсиков бы даже не вспомнили, все кто от них выравается, их жёстко ненавидит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1081
вчера в 15:43
Хороший был игрок , но не более!!!
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   765 / 1081
вчера в 15:42
В пес 2008 отличный был игрок в сб. Бразилии
SHMEL
SHMEL
   65 / 1081
вчера в 15:39
Звезд с неба не хватал,но игрок был добротный.Как-то еще до закрытия стадиона Динамо на реконструкцию,поймал его,Игоря Акинфеева и непонятно откуда взявшегося там Эктора Бракамонте и сфоткался с ними.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1081
вчера в 15:37
сдался
mondial18
mondial18
   573 / 1081
вчера в 15:35
Везде поиграл , пора на отдых
Don trambon
Don trambon
   109 / 1081
вчера в 15:23
Эх да..
Раньше были Дуду, Карвальо, Вагнер, Жо и другие блестящие бразильские армейцы.

А сейчас только адрианы, луисы, педры да аиртоны спамовские ещё и купленные в 3 раза дороже их реальной стоимости(
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1081
вчера в 15:22
Удачи Дуду!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   2 / 1081
вчера в 15:18
Добро пожаловать в клуб ветеранов и спасибо за всё!
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