Бывший футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной Бразилии Дуду, который известен российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
Напомним, что недавно известный французский полузащитник Абу Диаби объявил о завершении карьеры футболиста.
Напоминает о классном танцевальном хите,)
https://www.youtube.com/watch?v=SCZgGVqVsbY
Напоминает о классном танцевальном хите,)
https://www.youtube.com/watch?v=aYMS8Xnvmgw
2 Кубка и 2 Суперкубка в составе ЦСКА о многом говорят. Всех благ ему и удачи по жизни.
2 Кубка и 2 Суперкубка в составе ЦСКА о многом говорят. Всех благ ему и удачи по жизни.
Достаточное количество раз своими голами приносил победы.
Достаточное количество раз своими голами приносил победы.
Раньше были Дуду, Карвальо, Вагнер, Жо и другие блестящие бразильские армейцы.
А сейчас только адрианы, луисы, педры да аиртоны спамовские ещё и купленные в 3 раза дороже их реальной стоимости(
Раньше были Дуду, Карвальо, Вагнер, Жо и другие блестящие бразильские армейцы.
А сейчас только адрианы, луисы, педры да аиртоны спамовские ещё и купленные в 3 раза дороже их реальной стоимости(