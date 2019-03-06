«Бавария» выступила с заявлением по поводу Хуммельса, Мюллера и Боатенга

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич выступили с заявлением по поводу объявления главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва о том, что футболисты мюнхенского клуба Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Джером Боатенг больше не будут вызываться в Бундесманшафт.

Обычно мы не комментируем решения тренера сборной, за состав национальной команды отвечает только он.

Однако мы считаем сомнительными сроки и обстоятельства этого объявления. Последний свой матч сборная сыграла 19 ноября, а Лёв решил сообщить об этом спустя три месяца перед важнейшим ответным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Это нас раздражает. Кроме того, мы удивлены, что сказано это было во время неофициального визита Лёва и Оливера Бирхоффа в «Баварию».