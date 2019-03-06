«Бавария» выступила с заявлением по поводу Хуммельса, Мюллера и Боатенга

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич выступили с заявлением по поводу объявления главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва о том, что футболисты мюнхенского клуба Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Джером Боатенг больше не будут вызываться в Бундесманшафт.
Обычно мы не комментируем решения тренера сборной, за состав национальной команды отвечает только он.
Однако мы считаем сомнительными сроки и обстоятельства этого объявления. Последний свой матч сборная сыграла 19 ноября, а Лёв решил сообщить об этом спустя три месяца перед важнейшим ответным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Это нас раздражает. Кроме того, мы удивлены, что сказано это было во время неофициального визита Лёва и Оливера Бирхоффа в «Баварию».
Мюллер, Хуммельс и Боатенг на троих сыграли 246 матчей за сборную, они провели 10 успешных лет в команде и выиграли чемпионат мира. ФК «Бавария» с огромным уважением относится к заслугам этих игроков перед сборной и немецким футболом.
Хотя для этого не обязательно было так категорично сжигать перед "стариками" мосты. Можно было временно отстранить от сборной до возврата в нужные кондиции, как того же Гомеса в свое время.
Хотя для этого не обязательно было так категорично сжигать перед "стариками" мосты. Можно было временно отстранить от сборной до возврата в нужные кондиции, как того же Гомеса в свое время.
Кем заменить? Есть молодые Бранд, Хавертс... из БМ Хофманн и Нойхаус... Гнабри тот же. Да, они молоды и нестабильны. Но Мюллер уже явно регрессирует, а они ещё могут выстрелить. Если Томас будет в сборной, он будет требовать место в старте(даже если не будет играть лучше других)... поэтому правильное решение вообще отстранить от сборной.
По Хуммельсу сразу сказал - не понимаю почему решили не вызывать.
Боатенг - сдал уже несколько сезонов как... Если Зюле не устраивает(хотя в данный момент он не хуже Боатенга - да-да, Жером настолько сильно сдал) можно посмотреть Гинтера или молодого Клостерманна из Лейпцига. Та ещё возможно будет прогрессировать, как и Миттельштедт из Герты...
Нужно искать, просматривать, пробовать... а не цепляться только за имеющихся...
Кем заменить? Есть молодые Бранд, Хавертс... из БМ Хофманн и Нойхаус... Гнабри тот же. Да, они молоды и нестабильны. Но Мюллер уже явно регрессирует, а они ещё могут выстрелить. Если Томас будет в сборной, он будет требовать место в старте(даже если не будет играть лучше других)... поэтому правильное решение вообще отстранить от сборной.
По Хуммельсу сразу сказал - не понимаю почему решили не вызывать.
Боатенг - сдал уже несколько сезонов как... Если Зюле не устраивает(хотя в данный момент он не хуже Боатенга - да-да, Жером настолько сильно сдал) можно посмотреть Гинтера или молодого Клостерманна из Лейпцига. Та ещё возможно будет прогрессировать, как и Миттельштедт из Герты...
Нужно искать, просматривать, пробовать... а не цепляться только за имеющихся...
На Евро 2016 начался спад, который и привел к провалу в прошлом году. Сейчас ветераны на спаде и молодежь не внушает доверия. К тому же Лев выгоняет этих ветеранов.
На Евро 2016 начался спад, который и привел к провалу в прошлом году. Сейчас ветераны на спаде и молодежь не внушает доверия. К тому же Лев выгоняет этих ветеранов.
а тут еще одно свинство так выгнать заслуженных игроков.
походу у этой засланой гишпанской крысы задача полностью развалить сборную.
иначе других причин таких действий что на чм что после нет.
а тут еще одно свинство так выгнать заслуженных игроков.
походу у этой засланой гишпанской крысы задача полностью развалить сборную.
иначе других причин таких действий что на чм что после нет.
В паре с Лёвой . Сборная тогда хороша была дома у себя.
Хоть и взяла бронзу , но смотрелась классической немецкой :
фланги, прагматы, пружина, сжались-разжались, два напа, атака.
С этого багажа Лева в большей степени сделал упор на прагматизм.
И контроль мяча. И стал давать результат при не яркой игре. А теперь
и этого не дает, все болячки вскрыли на мундиале-2018, все проблемы.
В паре с Лёвой . Сборная тогда хороша была дома у себя.
Хоть и взяла бронзу , но смотрелась классической немецкой :
фланги, прагматы, пружина, сжались-разжались, два напа, атака.
С этого багажа Лева в большей степени сделал упор на прагматизм.
И контроль мяча. И стал давать результат при не яркой игре. А теперь
и этого не дает, все болячки вскрыли на мундиале-2018, все проблемы.
Он же Вагнера все наигрывать собирался
в основные, и где сейчас этот Сандро ?
Правильно, рисом в Китае питается )
Вернер вроде как в 2017 как разошелся,
на Кубке Кофедераций сборная была хороша.
Тогда и Горецка, и Штиндль, и Вернер, и Дракслер
очень хорошо себя проявили, и после этого ступор.
Такая футбольная страна и играет в одного напа .
Помнишь чемп 2006 года ? Вот мне сборная нравилась,
они тогда третьими стали, но Клинси реально сделал
такую мощную, флангоатакующую сборную с двумя напами.
И с тех пор такого тотала я у сборной не видел. Пожалуй ,
только один раз в 2014 году с бразильцами, в первом тайме .
Клинсманна вернули бы к рулю сборной, глядишь и в атаку
больше бы народа подтянул, а то кроме Вернера и нет никого.
Он же Вагнера все наигрывать собирался
в основные, и где сейчас этот Сандро ?
Правильно, рисом в Китае питается )
Вернер вроде как в 2017 как разошелся,
на Кубке Кофедераций сборная была хороша.
Тогда и Горецка, и Штиндль, и Вернер, и Дракслер
очень хорошо себя проявили, и после этого ступор.
Такая футбольная страна и играет в одного напа .
Помнишь чемп 2006 года ? Вот мне сборная нравилась,
они тогда третьими стали, но Клинси реально сделал
такую мощную, флангоатакующую сборную с двумя напами.
И с тех пор такого тотала я у сборной не видел. Пожалуй ,
только один раз в 2014 году с бразильцами, в первом тайме .
Клинсманна вернули бы к рулю сборной, глядишь и в атаку
больше бы народа подтянул, а то кроме Вернера и нет никого.
Мюллер может быть и сдал, но у него сдал или не сдал, сложно понять,
иногда как начинает феерить, вон Леван якобы тоже сдал, однако Бавария
ему контракт просто бы предлагать не стала, значит не верят они в того же
Вернера в плане радикальной замены Роберту . Слабая сейчас сборная,
кроме Дракслера, Горецки,Сане и Киммиха, больше и вспомнить то некого.
Нойера не считаю, он будет играть и дальше, но при такой дохолой сборной,
где такие 59ны как Джан и Рюдигер, Платтенхардт и Брандт- ходячие косепоры,
выкидывать такую троицу-барская роскошь. У нас Берез и Игнаша возвращают,
которым 35-38, потому что нет альтернативы, а у них 29-30 летних выкидывают,
альтернативы все равно нет, Йоги то сам не уходит, и еще опытнейших выкидывает.
Странно, что его до сих пор не выбросили : да, привел к чемпионству, есть титул,
однако и антирекорд тоже установлен именно им : За всю историю мундиалей,
бундесманшафт НИКОГДА не опускалась ниже 1/4, а он из группы не вывел.
Это ему надо уходить ко всем чертям, а он разбрасывается ценным ресурсом.
Мюллер может быть и сдал, но у него сдал или не сдал, сложно понять,
иногда как начинает феерить, вон Леван якобы тоже сдал, однако Бавария
ему контракт просто бы предлагать не стала, значит не верят они в того же
Вернера в плане радикальной замены Роберту . Слабая сейчас сборная,
кроме Дракслера, Горецки,Сане и Киммиха, больше и вспомнить то некого.
Нойера не считаю, он будет играть и дальше, но при такой дохолой сборной,
где такие 59ны как Джан и Рюдигер, Платтенхардт и Брандт- ходячие косепоры,
выкидывать такую троицу-барская роскошь. У нас Берез и Игнаша возвращают,
которым 35-38, потому что нет альтернативы, а у них 29-30 летних выкидывают,
альтернативы все равно нет, Йоги то сам не уходит, и еще опытнейших выкидывает.
Странно, что его до сих пор не выбросили : да, привел к чемпионству, есть титул,
однако и антирекорд тоже установлен именно им : За всю историю мундиалей,
бундесманшафт НИКОГДА не опускалась ниже 1/4, а он из группы не вывел.
Это ему надо уходить ко всем чертям, а он разбрасывается ценным ресурсом.
Как раз, на том же Кубке Конфедераций в 2017 году.
А ныне Краснодар этого Брандта с К* в хвост и в гриву )
Как раз, на том же Кубке Конфедераций в 2017 году.
А ныне Краснодар этого Брандта с К* в хвост и в гриву )
"да, все правильно и понятно, они сдали , пора менять..".
Это очень интересно с учетом того, что ни сном ни духом к
Бундеслиге, ни персоналий, ни игроков особо и не зная.
Зато написать" сдали они", и при этом не написать хоть одной
приемлемой альтенативы "сдавшим" -сильнейший аргумент )))
"да, все правильно и понятно, они сдали , пора менять..".
Это очень интересно с учетом того, что ни сном ни духом к
Бундеслиге, ни персоналий, ни игроков особо и не зная.
Зато написать" сдали они", и при этом не написать хоть одной
приемлемой альтенативы "сдавшим" -сильнейший аргумент )))
на любую написанную кандидатуру на смену этой троице
приведу кучу аргументов не в пользу этих кандидатов.
Платтенхардт, Та, Рюдигер, Руди, Брандт, Юнес, Джан ? Кто ?
на любую написанную кандидатуру на смену этой троице
приведу кучу аргументов не в пользу этих кандидатов.
Платтенхардт, Та, Рюдигер, Руди, Брандт, Юнес, Джан ? Кто ?
А так... Мюллер и Боатенг очень сильно сдали, так что их отстранение от сборной понятно и правильно. Хумельса ещё можно было оставить... но возможно учитывалось в его случае не только форма... кто знает...
А так... Мюллер и Боатенг очень сильно сдали, так что их отстранение от сборной понятно и правильно. Хумельса ещё можно было оставить... но возможно учитывалось в его случае не только форма... кто знает...