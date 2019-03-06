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«Бавария» выступила с заявлением по поводу Хуммельса, Мюллера и Боатенга

вчера, 15:49

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич выступили с заявлением по поводу объявления главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва о том, что футболисты мюнхенского клуба Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Джером Боатенг больше не будут вызываться в Бундесманшафт.

Обычно мы не комментируем решения тренера сборной, за состав национальной команды отвечает только он.

Однако мы считаем сомнительными сроки и обстоятельства этого объявления. Последний свой матч сборная сыграла 19 ноября, а Лёв решил сообщить об этом спустя три месяца перед важнейшим ответным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Это нас раздражает. Кроме того, мы удивлены, что сказано это было во время неофициального визита Лёва и Оливера Бирхоффа в «Баварию».

Мюллер, Хуммельс и Боатенг на троих сыграли 246 матчей за сборную, они провели 10 успешных лет в команде и выиграли чемпионат мира. ФК «Бавария» с огромным уважением относится к заслугам этих игроков перед сборной и немецким футболом.

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RoninSibir
RoninSibir ответил NAZAR 007
   659 / 981
сегодня в 07:12
Зюле на порядок слабее Джерома, Та на две головы слабее Хуммельса, Мюллер может быть и сдал, но у него сдал или не сдал, сложно понять, иногда как начинает феерить, вон Леван якобы тоже сдал, однако Бавария ему контракт просто бы предлагать не стала, значит не верят они в того же Вернера в плане радикальной замены Роберту . Слабая сейчас сборная, кроме Дракслера, Горецки,Сане и Киммиха, больше и вспомнить то некого. Нойера не считаю, он будет играть и дальше, но при такой дохолой сборной, где такие 59ны как Джан и Рюдигер, Платтенхардт и Брандт- ходячие косепоры, выкидывать такую троицу-барская роскошь. У нас Берез и Игнаша возвращают, которым 35-38, потому что нет альтернативы, а у них 29-30 летних выкидывают, альтернативы все равно нет, Йоги то сам не уходит, и еще опытнейших выкидывает. Странно, что его до сих пор не выбросили : да, привел к чемпионству, есть титул, однако и антирекорд тоже установлен именно им : За всю историю мундиалей, бундесманшафт НИКОГДА не опускалась ниже 1/4, а он из группы не вывел. Это ему надо уходить ко всем чертям, а он разбрасывается ценным ресурсом.
Равной изгнанникам альтернативы в сб. Германии, безусловно, нет. Но есть альтернатива перспективная. И чтобы она к следующему крупному турниру стала равной, ее нужно начинать заигрывать за сборную уже сейчас.
Хотя для этого не обязательно было так категорично сжигать перед "стариками" мосты. Можно было временно отстранить от сборной до возврата в нужные кондиции, как того же Гомеса в свое время.
Artuom
Artuom ответил NAZAR 007
   236 / 981
вчера в 22:08
Многие пишут сдали..не сдали....есть альтернатива ? Напиши. на любую написанную кандидатуру на смену этой троице приведу кучу аргументов не в пользу этих кандидатов. Платтенхардт, Та, Рюдигер, Руди, Брандт, Юнес, Джан ? Кто ?
В первую очередь критика в сторону Мюллера.
Кем заменить? Есть молодые Бранд, Хавертс... из БМ Хофманн и Нойхаус... Гнабри тот же. Да, они молоды и нестабильны. Но Мюллер уже явно регрессирует, а они ещё могут выстрелить. Если Томас будет в сборной, он будет требовать место в старте(даже если не будет играть лучше других)... поэтому правильное решение вообще отстранить от сборной.

По Хуммельсу сразу сказал - не понимаю почему решили не вызывать.

Боатенг - сдал уже несколько сезонов как... Если Зюле не устраивает(хотя в данный момент он не хуже Боатенга - да-да, Жером настолько сильно сдал) можно посмотреть Гинтера или молодого Клостерманна из Лейпцига. Та ещё возможно будет прогрессировать, как и Миттельштедт из Герты...

Нужно искать, просматривать, пробовать... а не цепляться только за имеющихся...
Шишанутый
Шишанутый ответил Ragnar_Lodbrok
   24 / 981
вчера в 21:14
Роналду в последний раз нормально играл в составе сборной на Евро 2012. На ЧМ 2014 забил всего 1 гол и незаслуженно получил ЗМ по итогам года, на Евро 2016 забил средней Венгрии и слился в финале, в итоге совершенно другой игрок принес португальцам победу. На ЧМ 2018 тоже забивал только в группе, а в плей-офф Португалия вылетела сразу в 1/8 финала
На ЧМе 14 плохо сыграл согласен. Но победный Евро он тащил команду к финалу. И почкему ты молчиш про матч с Уэльсом? Это был полуфинал. С хорватами в голевой атаке участвовал а это был единственый ггол матча когда их выбели. Все глы практически были при его участии и в финале когда травму получил не ушол плакать в раздевалку а был с командой и как мог партнерам помогал с бровки зарежал их энергией! Гном бы так не когда не сделал. А на росийском ЧМе хет-трик Испании только чего стоит! А то что Уругваю проиграли так это норм, у них тоже хорошая сборная и защита сильная. Короче ясно ты просто хейтер Роналду и ненависть затмила твой разум!
zim289
zim289
   456 / 981
вчера в 20:46
Козинак
Козинак
   216 / 981
вчера в 20:39
Давно пора гнать этих бездарей из сборной! А Боатенг вообще клоун, его Месси как пацана обыграл и опозорил навечно!
Козинак
Козинак
   216 / 981
вчера в 20:36
Назар! Нет у тебя футбольных знаний! Надо знания добывать тебе,это мое мнение парень!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   357 / 981
вчера в 19:52
Не правильно это не правильно, нет у этих игроков альтернативы нет. Погнал Лёва.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   60 / 981
вчера в 19:31
Он с ней Евро выйграл. Лидер сборной. Че еще надо? Или ты хочеш чтобы они ЧМ выйграл тоже? Тогда разочарую тебя. У португальцев не настолько сильная сборная. Она ближе к середнекам чем к ТОПам. Только Рон ее тянет! А вот у гнома супер сборная по составу одна из силнейших в мире но он даже Копа Америка выйграть не может (это аналогия Евро).
Роналду в последний раз нормально играл в составе сборной на Евро 2012. На ЧМ 2014 забил всего 1 гол и незаслуженно получил ЗМ по итогам года, на Евро 2016 забил средней Венгрии и слился в финале, в итоге совершенно другой игрок принес португальцам победу. На ЧМ 2018 тоже забивал только в группе, а в плей-офф Португалия вылетела сразу в 1/8 финала
Шишанутый
Шишанутый ответил Ragnar_Lodbrok
   24 / 981
вчера в 19:15
Сбитый португальский летчик у тебя на аве, который для сборной ничего не может сделать
Он с ней Евро выйграл. Лидер сборной. Че еще надо? Или ты хочеш чтобы они ЧМ выйграл тоже? Тогда разочарую тебя. У португальцев не настолько сильная сборная. Она ближе к середнекам чем к ТОПам. Только Рон ее тянет! А вот у гнома супер сборная по составу одна из силнейших в мире но он даже Копа Америка выйграть не может (это аналогия Евро).
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил NAZAR 007
   60 / 981
вчера в 19:15
Перед сборной США он тренировал как раз бундесманшафт. В паре с Лёвой . Сборная тогда хороша была дома у себя. Хоть и взяла бронзу , но смотрелась классической немецкой : фланги, прагматы, пружина, сжались-разжались, два напа, атака. С этого багажа Лева в большей степени сделал упор на прагматизм. И контроль мяча. И стал давать результат при не яркой игре. А теперь и этого не дает, все болячки вскрыли на мундиале-2018, все проблемы.
Что касается Лева, то после его назначения во время отбора к Евро 2008 и на самом чемпионате Европы сборная Германии мне не особо нравилась. Своего пика при Леве сборная достигла в период с 2010 - по 2014 годы. Особенно показательным был ЧМ 2014, когда в каждой линии на ряду с молодыми, но уже опытными игроками стояли ветераны. В каждой линии был игрок, который внушал уверенность: в воротах Нойер, который показывал отличную и уверенную игру, в защите капитан Филипп Лам, в полузащите играл Швайни, в нападении ветеран Клозе. Не так давно читал отрывки из биографии Нойера, которую написал немецкий журналист, там как раз про это и говорилось, да и вся сборная была заряженной в 2014 году.
На Евро 2016 начался спад, который и привел к провалу в прошлом году. Сейчас ветераны на спаде и молодежь не внушает доверия. К тому же Лев выгоняет этих ветеранов.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   60 / 981
вчера в 19:07
Сбитые летчики. Лев правельно сделал отстранив их.
Сбитый португальский летчик у тебя на аве, который для сборной ничего не может сделать
Шишанутый
Шишанутый ответил Bayern Best
   24 / 981
вчера в 18:59
Йогги явно поспешил с этим футболистами.
Сбитые летчики. Лев правельно сделал отстранив их.
Bavaria_M
Bavaria_M
   737 / 981
вчера в 18:53
гнать эту крысу саму надо. раз не смог поступить по мужски и сам уйти после позора. в котором виноваты не игроки а только тренер,
а тут еще одно свинство так выгнать заслуженных игроков.
походу у этой засланой гишпанской крысы задача полностью развалить сборную.
иначе других причин таких действий что на чм что после нет.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ragnar_Lodbrok
   27 / 981
вчера в 18:42
Кстати, я тоже думал после провала в Лиге наций, что пора возвращать Клинси. Как раз он сейчас свободный. Сборной США он поставил симпатичную игру, когда тренировал их. Может он найдет талантливого напа в Германии.
Перед сборной США он тренировал как раз бундесманшафт.
В паре с Лёвой . Сборная тогда хороша была дома у себя.
Хоть и взяла бронзу , но смотрелась классической немецкой :
фланги, прагматы, пружина, сжались-разжались, два напа, атака.
С этого багажа Лева в большей степени сделал упор на прагматизм.
И контроль мяча. И стал давать результат при не яркой игре. А теперь
и этого не дает, все болячки вскрыли на мундиале-2018, все проблемы.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил NAZAR 007
   60 / 981
вчера в 18:30
Так это все провалы Левы в последнее время. ) Он же Вагнера все наигрывать собирался в основные, и где сейчас этот Сандро ? Правильно, рисом в Китае питается ) Вернер вроде как в 2017 как разошелся, на Кубке Кофедераций сборная была хороша. Тогда и Горецка, и Штиндль, и Вернер, и Дракслер очень хорошо себя проявили, и после этого ступор. Такая футбольная страна и играет в одного напа . Помнишь чемп 2006 года ? Вот мне сборная нравилась, они тогда третьими стали, но Клинси реально сделал такую мощную, флангоатакующую сборную с двумя напами. И с тех пор такого тотала я у сборной не видел. Пожалуй , только один раз в 2014 году с бразильцами, в первом тайме . Клинсманна вернули бы к рулю сборной, глядишь и в атаку больше бы народа подтянул, а то кроме Вернера и нет никого.
Кстати, я тоже думал после провала в Лиге наций, что пора возвращать Клинси. Как раз он сейчас свободный. Сборной США он поставил симпатичную игру, когда тренировал их. Может он найдет талантливого напа в Германии.
weinmar
weinmar
   545 / 981
вчера в 18:16
Такое чувство, что Лёв не в себе. Как такое могло прийти ему в голову?!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ragnar_Lodbrok
   27 / 981
вчера в 18:06
Привет! Брандт молодой и талантливый, иногда показывает хорошую игру. Ему надо перейти в более сильный клуб, чтобы развиваться. Вон Сане вовремя ушел из Шальке и вырос как игрок. Та, Джан, Платтенхардт и Рюдигер действительно средние игроки. Еще есть Йонас Хектор, на Евро 2016 он неплохо сыграл, но сейчас его надо вытащить из Кельна в клуб из топ-5 Бундеслиги. Проблема еще в том, что сейчас в сборной нет сильного ЦН, как Гомес и Клозе.
Так это все провалы Левы в последнее время. )
Он же Вагнера все наигрывать собирался
в основные, и где сейчас этот Сандро ?
Правильно, рисом в Китае питается )
Вернер вроде как в 2017 как разошелся,
на Кубке Кофедераций сборная была хороша.
Тогда и Горецка, и Штиндль, и Вернер, и Дракслер
очень хорошо себя проявили, и после этого ступор.
Такая футбольная страна и играет в одного напа .
Помнишь чемп 2006 года ? Вот мне сборная нравилась,
они тогда третьими стали, но Клинси реально сделал
такую мощную, флангоатакующую сборную с двумя напами.
И с тех пор такого тотала я у сборной не видел. Пожалуй ,
только один раз в 2014 году с бразильцами, в первом тайме .
Клинсманна вернули бы к рулю сборной, глядишь и в атаку
больше бы народа подтянул, а то кроме Вернера и нет никого.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил NAZAR 007
   60 / 981
вчера в 17:57
Зюле на порядок слабее Джерома, Та на две головы слабее Хуммельса, Мюллер может быть и сдал, но у него сдал или не сдал, сложно понять, иногда как начинает феерить, вон Леван якобы тоже сдал, однако Бавария ему контракт просто бы предлагать не стала, значит не верят они в того же Вернера в плане радикальной замены Роберту . Слабая сейчас сборная, кроме Дракслера, Горецки,Сане и Киммиха, больше и вспомнить то некого. Нойера не считаю, он будет играть и дальше, но при такой дохолой сборной, где такие 59ны как Джан и Рюдигер, Платтенхардт и Брандт- ходячие косепоры, выкидывать такую троицу-барская роскошь. У нас Берез и Игнаша возвращают, которым 35-38, потому что нет альтернативы, а у них 29-30 летних выкидывают, альтернативы все равно нет, Йоги то сам не уходит, и еще опытнейших выкидывает. Странно, что его до сих пор не выбросили : да, привел к чемпионству, есть титул, однако и антирекорд тоже установлен именно им : За всю историю мундиалей, бундесманшафт НИКОГДА не опускалась ниже 1/4, а он из группы не вывел. Это ему надо уходить ко всем чертям, а он разбрасывается ценным ресурсом.
Привет! Брандт молодой и талантливый, иногда показывает хорошую игру. Ему надо перейти в более сильный клуб, чтобы развиваться. Вон Сане вовремя ушел из Шальке и вырос как игрок. Та, Джан, Платтенхардт и Рюдигер действительно средние игроки. Еще есть Йонас Хектор, на Евро 2016 он неплохо сыграл, но сейчас его надо вытащить из Кельна в клуб из топ-5 Бундеслиги. Проблема еще в том, что сейчас в сборной нет сильного ЦН, как Гомес и Клозе.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ragnar_Lodbrok
   27 / 981
вчера в 17:41
Из них только Брандт хорош
Зюле на порядок слабее Джерома, Та на две головы слабее Хуммельса,
Мюллер может быть и сдал, но у него сдал или не сдал, сложно понять,
иногда как начинает феерить, вон Леван якобы тоже сдал, однако Бавария
ему контракт просто бы предлагать не стала, значит не верят они в того же
Вернера в плане радикальной замены Роберту . Слабая сейчас сборная,
кроме Дракслера, Горецки,Сане и Киммиха, больше и вспомнить то некого.
Нойера не считаю, он будет играть и дальше, но при такой дохолой сборной,
где такие 59ны как Джан и Рюдигер, Платтенхардт и Брандт- ходячие косепоры,
выкидывать такую троицу-барская роскошь. У нас Берез и Игнаша возвращают,
которым 35-38, потому что нет альтернативы, а у них 29-30 летних выкидывают,
альтернативы все равно нет, Йоги то сам не уходит, и еще опытнейших выкидывает.
Странно, что его до сих пор не выбросили : да, привел к чемпионству, есть титул,
однако и антирекорд тоже установлен именно им : За всю историю мундиалей,
бундесманшафт НИКОГДА не опускалась ниже 1/4, а он из группы не вывел.
Это ему надо уходить ко всем чертям, а он разбрасывается ценным ресурсом.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ragnar_Lodbrok
   27 / 981
вчера в 17:32
Из них только Брандт хорош
Здорово ! И чем он хорош ? ) Раньше может и был.
Как раз, на том же Кубке Конфедераций в 2017 году.
А ныне Краснодар этого Брандта с К* в хвост и в гриву )
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил NAZAR 007
   60 / 981
вчера в 17:30
Многие пишут сдали..не сдали....есть альтернатива ? Напиши. на любую написанную кандидатуру на смену этой троице приведу кучу аргументов не в пользу этих кандидатов. Платтенхардт, Та, Рюдигер, Руди, Брандт, Юнес, Джан ? Кто ?
Из них только Брандт хорош
NAZAR 007
NAZAR 007
   27 / 981
вчера в 17:25
Часто люди, вообще не наблюдающие за Бундеслигой пишут
"да, все правильно и понятно, они сдали , пора менять..".
Это очень интересно с учетом того, что ни сном ни духом к
Бундеслиге, ни персоналий, ни игроков особо и не зная.
Зато написать" сдали они", и при этом не написать хоть одной
приемлемой альтенативы "сдавшим" -сильнейший аргумент )))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Artuom
   27 / 981
вчера в 17:20
Неправильность тут наверно только в том что объявлено посреди сезона... Нужно было или сразу после ЧМ или в конце сезона. А так... Мюллер и Боатенг очень сильно сдали, так что их отстранение от сборной понятно и правильно. Хумельса ещё можно было оставить... но возможно учитывалось в его случае не только форма... кто знает...
Многие пишут сдали..не сдали....есть альтернатива ? Напиши.
на любую написанную кандидатуру на смену этой троице
приведу кучу аргументов не в пользу этих кандидатов.
Платтенхардт, Та, Рюдигер, Руди, Брандт, Юнес, Джан ? Кто ?
Artuom
Artuom
   236 / 981
вчера в 17:11
Неправильность тут наверно только в том что объявлено посреди сезона... Нужно было или сразу после ЧМ или в конце сезона.
А так... Мюллер и Боатенг очень сильно сдали, так что их отстранение от сборной понятно и правильно. Хумельса ещё можно было оставить... но возможно учитывалось в его случае не только форма... кто знает...
Rizo1
Rizo1 ответил 25процентный клоун
   804 / 981
вчера в 16:58
Порвите колбасу и мы простим Лева
после 5-0 все еще бомбит...?
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 981
вчера в 16:46
Порвите колбасу и мы простим Лева
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 981
вчера в 16:29
Согласен, по большому счету Леву нужно было принять это решение и объявить о нем сразу после ЧМ. А может, и самому уйти из сборной.
hohoл
hohoл
   702 / 981
вчера в 16:24
Ну на счет Мюллера, я согласен, а вот Хумельс и Боатенг, сомнительно
ДСА
ДСА
   136 / 981
вчера в 16:14
Тренер поступил по свински.
Palex
Palex
   137 / 981
вчера в 16:11
Сложно это комментировать, все правы по своему. Или не правы.
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