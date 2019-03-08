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Феллаини объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

вчера, 00:36

Полузащитник Маруан Феллаини сообщил, что больше не будет выступать за сборную Бельгии.

После 12 лет выступлений за сборную я решил завершить международную карьеру. Это было непростое решение, но я чувствую, что сейчас подходящее время уйти, чтобы следующее поколение наших футболистов могло продолжить этот успешный период бельгийского футбола. Для меня было честью провести 87 матчей за сборную, представлять страну на чемпионатах Европы и мира. У меня много прекрасных воспоминаний о выступлении в сборной, и я горжусь, что Бельгия занимает первое место в рейтинге ФИФА.

Хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной во время этого приключения, особенно моих партнеров по команде и всех тренеров, с которыми я работал. Благодарю и наших болельщиков, которые ездили за нами по всему миру, чтобы поддерживать сборную. 

Желаю успехов команде в отборе к Евро-2020. Спасибо, Бельгия.

31-летний Феллаини, ныне выступающий в Китае, играл за Бельгию с 2007 года. 

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Obdulio Varela
Obdulio Varela
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вчера в 09:12
Огромный плюс для сборной Бельгии
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