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Красич завершил профессиональную карьеру футболиста

вчера, 16:45

Агент бывшего футболиста ЦСКА Милоша Красича заявил, что игрок завершил профессиональную карьеру.

Последним клубом 34-летнего серба была гданьская «Легия», которую он покинул в декабре 2018 года. 

Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, после чего перешел в «Ювентус».

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Все комментарии
blitz
blitz
   339 / 933
вчера в 23:21
Красич уже опроверг это заявление агента.
SHMEL
SHMEL
   67 / 933
вчера в 20:23
Удачи дальше Милошу в его работе на любом поприще.В свое время отлично трудился на поле,за что и был любим болельщиками.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   244 / 933
вчера в 18:54
любил Химкам забивать. Это да
а группа атаки 2008 года : Жирков-Дзагоев-Красич-Вагнер - вообще одна из самых сильных за последние 10 лет нашего футбола уж точно
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 933
вчера в 18:18
один из лучших на моей памяти у коней
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   47 / 933
вчера в 17:10
Очень быстрый, яркий игрок был, со своим стилем. Заметная часть классического состава ЦСКА эпохи Газзаева.
Удачи Милошу в послеигровой жизни.
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 17:09
Спасибо Милошу за годы проведённые в ЦСКА! Удачи и успехов Красичу!
Neymar 10
Neymar 10
   464 / 933
вчера в 16:58
очень скоростной был этот альбинос .
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 933
вчера в 16:48
Успехов Милошу! Хорошо хряков гонял в составе ЦСКА!
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