Красич завершил профессиональную карьеру футболиста

Агент бывшего футболиста ЦСКА Милоша Красича заявил, что игрок завершил профессиональную карьеру.
Последним клубом 34-летнего серба была гданьская «Легия», которую он покинул в декабре 2018 года.
Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, после чего перешел в «Ювентус».
а группа атаки 2008 года : Жирков-Дзагоев-Красич-Вагнер - вообще одна из самых сильных за последние 10 лет нашего футбола уж точно
а группа атаки 2008 года : Жирков-Дзагоев-Красич-Вагнер - вообще одна из самых сильных за последние 10 лет нашего футбола уж точно
Удачи Милошу в послеигровой жизни.
Удачи Милошу в послеигровой жизни.