Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры

Голландский специалист Луи ван Гал подтвердил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности.

Моя жена бросила работу 22 года назад, чтобы сопровождать меня по миру. Я же ей пообещал, что уйду из футбола в 55 лет, но я не сделал этого до 65. Не могу больше продолжать. Как и игроки раньше, моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Теперь она счастлива.