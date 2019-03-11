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Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры

вчера, 13:05

Голландский специалист Луи ван Гал подтвердил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности.

Моя жена бросила работу 22 года назад, чтобы сопровождать меня по миру. Я же ей пообещал, что уйду из футбола в 55 лет, но я не сделал этого до 65. Не могу больше продолжать. Как и игроки раньше, моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Теперь она счастлива.

67-летний ван Гал тренировал «Алкмар», «Аякс», «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». Всего за свою карьеру он выиграл 20 трофеев, включая Лигу чемпионов (1995), и воспитал целую плеяду молодых игроков. 

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Rattlehead
   309 / 1076
вчера в 20:28
Повторюсь так было со слов автора статьи который занимается журналистикой А Хайнкес обязан наверное себе так игра команды полностью изменилась До Ван Гала тренировал и Хитцфельд Магат Клинсманн это команда не сразу заиграла и состав собирался сезонами Конечно Ван Гал привел несколько игроков но там заслуга может быть и перед другими тренерами
yudin_duda
yudin_duda
   1004 / 1076
вчера в 20:26
Уникальный тренер, при нем и молодежь росла, и будущие великие тренера. Удачи ему и хорошего отдыха на заслуженной пенсии
Rattlehead
Rattlehead ответил Rafael Benitez
   250 / 1076
вчера в 19:34
Подчеркну Олич забил в ЛЧ в сезоне 2009-2010 7 мячей а. Мюллер 2 гола Была еще статья на евроспорте там как раз и говорилось об отношениях с игроками сам Бундеслигой не интересуюсь поэтому Мюллер был недоволен что Олич был основным форвардом хотя Олич не классический форвард Короче говоря статья была как реклама от назначении Ван Галя в МЮ что мол это лучший кандидат после Мойеса Такое ощущение складывалось что что руководство МЮ читает российский евроспорт и слушает мнение журналистов фамилию журналиста не помню сейчас он статьи уже не пишет Довольны ли болельщики МЮ Ван Галом?Пусть сами выскажут свое мнение А из дубля Мюллер попал не при Ван Гале если не ошибаюсь тогда их тренировал Клинсманн. А вот при Хайнкесе Бавария стала сильной командой
Мюллер - игрок оттяжки, и на позиции центрфорварда чувствует себя весьма некомфортно, так что он никак не мог быть недоволен тем, что Олич играет на острие. Клинсманн привлекал Мюллера к первой команде считанное количество раз, тогда как ван Гал не только сделал его постоянным членом первой команды, но и игроком стартового состава. Хайнкес же своим успехом во многом обязан фундаменту, заложенному ван Галом.
NK_505s
NK_505s ответил Евгений Макрушин
   197 / 1076
вчера в 19:04
Вы слишком преувеличиваете...Тренер не плохой и не более того...
не плохой, но есть много, которые лучше его)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Rattlehead
   309 / 1076
вчера в 18:34
Подчеркну Олич забил в ЛЧ в сезоне 2009-2010 7 мячей а. Мюллер 2 гола Была еще статья на евроспорте там как раз и говорилось об отношениях с игроками сам Бундеслигой не интересуюсь поэтому Мюллер был недоволен что Олич был основным форвардом хотя Олич не классический форвард Короче говоря статья была как реклама от назначении Ван Галя в МЮ что мол это лучший кандидат после Мойеса Такое ощущение складывалось что что руководство МЮ читает российский евроспорт и слушает мнение журналистов фамилию журналиста не помню сейчас он статьи уже не пишет Довольны ли болельщики МЮ Ван Галом?Пусть сами выскажут свое мнение А из дубля Мюллер попал не при Ван Гале если не ошибаюсь тогда их тренировал Клинсманн. А вот при Хайнкесе Бавария стала сильной командой
Rattlehead
Rattlehead ответил Rafael Benitez
   250 / 1076
вчера в 18:16
Ты берешь статистику но не берешь того что было в Баварии Мюллер был недоволен тем что недостаточно играет поэтому и Олич играл. Никто не пытается очернить заслуги Ван Галя это хороший тренер но большая часть заслуг была в прошлом и были и провалы и скандалы и разногласия с игроками
Недоволен тем, что ван Гал вытащил его из дубля и сразу сделал основным игроком команды? Или недоволен тем, что при голландце играл практически без замен, за два сезона пропустив всего одну игру? И при чем тут Олич, игравший на другой позиции? То ли ты смотрел матчи какой-то другой Баварии, то ли не смотрел вовсе.
Eddja
Eddja
   152 / 1076
вчера в 18:11
Отличный был тренер.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Rattlehead
   309 / 1076
вчера в 17:59
Ты берешь статистику но не берешь того что было в Баварии Мюллер был недоволен тем что недостаточно играет поэтому и Олич играл. Никто не пытается очернить заслуги Ван Галя это хороший тренер но большая часть заслуг была в прошлом и были и провалы и скандалы и разногласия с игроками
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Rattlehead
   309 / 1076
вчера в 17:58
Ты берешь статистику но не берешь того что было в Баварии Мюллер был недоволен тем что недостаточно играет поэтому и Олич играл. Никто не пытается очернить заслуги Ван Галя это хороший тренер но большая часть заслуг была в прошлом и были и провалы и скандалы и разногласия с игроками
Rattlehead
Rattlehead ответил Rafael Benitez
   250 / 1076
вчера в 17:45
Мюллера он не раскрыл он его держал на банке предпочитая Олича это философия :) А Рэшфорд заиграл в основе вынужденно когда Марсьял не мог играть с Арсеналом но то что он вытащил Рэшфорда в основу МЮ есть за что сказать спасибо Аякс брал ЛЧ когда формат был другим играли команды уровня Мальме Цюриха 1998 формат изменился стали попадать 3-4 команды из топ чемпионатов и Барселону Ван Гал уже не осилил в ЛЧ
Мюллер до ван Гала: дубль Баварии, пять выходов на замену в первой команде общей продолжительностью 47 минут, один забитый мяч.
Мюллер при ван Гале: 95 матчей за первую команду, 86 - в стартовом составе, 35 голов, 31 голевая передача.

Вот так вот ван Гал "не раскрыл" Мюллера и держал его на банке.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Евгений Быстров
   309 / 1076
вчера в 17:44
Это комментарий. смысл предложения понимаешь? Тогда не надо усилия прилагать над своим комментарием!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Rafael Benitez
   519 / 1076
вчера в 17:39
Ты слышал о знаках препинания?
kolpankolpan
kolpankolpan
   1073 / 1076
вчера в 17:30
Один из лучших строгих воспитателей для молодых 20 летних игроков.С матерыми не мог найти паритет из за жесткого характера.
Mi6
Mi6
   441 / 1076
вчера в 17:19
Это вам не слуц однако))
дурман
дурман
   271 / 1076
вчера в 17:12
2 пришествие в МЮ не будет что ли ?🤔🤔🤔
spartach091
spartach091
   202 / 1076
вчера в 17:00
Пора заканчивать Луи!

Удачи и здоровья
Caniggia
Caniggia
   32 / 1076
вчера в 17:00
Аякс первой половины 90-х так остался самым ярким его творением.
Багров-брат
Багров-брат
   178 / 1076
вчера в 15:58
Здоровья и плодотворного отдыха!...)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Санчо Панса
   309 / 1076
вчера в 15:58
Мюллера он не раскрыл он его держал на банке предпочитая Олича это философия :) А Рэшфорд заиграл в основе вынужденно когда Марсьял не мог играть с Арсеналом но то что он вытащил Рэшфорда в основу МЮ есть за что сказать спасибо Аякс брал ЛЧ когда формат был другим играли команды уровня Мальме Цюриха 1998 формат изменился стали попадать 3-4 команды из топ чемпионатов и Барселону Ван Гал уже не осилил в ЛЧ
Санчо Панса
Санчо Панса
   119 / 1076
вчера в 15:41
Да, именно при нем в Аяксе заиграл Клюйверт и другие звезды голландского футбола! В мюнхенской Баварии он раскрыл талант Томаса Мюллера, а в Манчестер Юнайтед доверился Маркусу Рэшфорду) Спасибо тебе за все, философ Луи!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   115 / 1076
вчера в 15:35
Удачи философу и здоровья ! )))
particular
particular
   5 / 1076
вчера в 15:35
Солидные достижения и тренерский багаж...
Кто бы что не говорил, но коуч за свою карьеру здорово намесил в еуропейском футболе, помог раскрыться многим будущим звёздам и поставил в клубные музеи достаточно кубков и наград!.. Молоток!!!
Теперь можно и японский сад камней причёсывать грабельками, и картины писать и инкрустацией по дереву заняться..:))
Sunny.
Sunny.
   138 / 1076
вчера в 15:34
сдал Ван Гаал пора на пенсию
Van Vanovich
Van Vanovich ответил Евгений Макрушин
   225 / 1076
вчера в 15:32
Вы слишком преувеличиваете...Тренер не плохой и не более того...
хех. специалист))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Van Vanovich
   153 / 1076
вчера в 15:29
Вы слишком преувеличиваете...Тренер не плохой и не более того...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   771 / 1076
вчера в 15:20
Отличный тренер для своего времени был. Заслуженный отдых
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   586 / 1076
вчера в 15:09
У тебя опасный симптом спартакомания береги себя можно и сума сойти
drug01
drug01
   135 / 1076
вчера в 15:09
Память оставил о себе!
Правдин Семён
Правдин Семён
   255 / 1076
вчера в 15:06
Здоровья и долголетия!
Van Vanovich
Van Vanovich
   225 / 1076
вчера в 15:06
Кто бы что ни говорил. Но супер тренер. Пока рядом нет с его достижениями, особенно когда молодые пацаны из Аякса навоили шороху в Европе. С Барсой были успехи. Он же поднял из Руин Баварию. не дали достроить МЮ, все хотели срочного успеха. А такие Команды как МЮ надо строить годами , особенно после ухода Фергюсона
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