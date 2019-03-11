Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры

Голландский специалист Луи ван Гал подтвердил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности.
Моя жена бросила работу 22 года назад, чтобы сопровождать меня по миру. Я же ей пообещал, что уйду из футбола в 55 лет, но я не сделал этого до 65. Не могу больше продолжать. Как и игроки раньше, моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Теперь она счастлива.
67-летний ван Гал тренировал «Алкмар», «Аякс», «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». Всего за свою карьеру он выиграл 20 трофеев, включая Лигу чемпионов (1995), и воспитал целую плеяду молодых игроков.
Мюллер при ван Гале: 95 матчей за первую команду, 86 - в стартовом составе, 35 голов, 31 голевая передача.
Вот так вот ван Гал "не раскрыл" Мюллера и держал его на банке.
Мюллер при ван Гале: 95 матчей за первую команду, 86 - в стартовом составе, 35 голов, 31 голевая передача.
Вот так вот ван Гал "не раскрыл" Мюллера и держал его на банке.
Удачи и здоровья
Удачи и здоровья
https://www.youtube.com/watch?v=HawY9IsvWhg
Кто бы что не говорил, но коуч за свою карьеру здорово намесил в еуропейском футболе, помог раскрыться многим будущим звёздам и поставил в клубные музеи достаточно кубков и наград!.. Молоток!!!
Теперь можно и японский сад камней причёсывать грабельками, и картины писать и инкрустацией по дереву заняться..:))
Кто бы что не говорил, но коуч за свою карьеру здорово намесил в еуропейском футболе, помог раскрыться многим будущим звёздам и поставил в клубные музеи достаточно кубков и наград!.. Молоток!!!
Теперь можно и японский сад камней причёсывать грабельками, и картины писать и инкрустацией по дереву заняться..:))