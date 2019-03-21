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Крстаич: «Несомненно, у Йовича есть потенциал, чтобы играть за „Барселону“»

вчера, 06:16
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич после товарищеского матча с Германией (1:1) прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к сербскому нападающему «Айнтрахта» Луке Йовичу. В поединке с Германией 21-летний форвард забил свой первый гол за национальную команду.

Я не являюсь агентом Йовича, поэтому ничего об этом не знаю. Но у него, несомненно, есть потенциал, чтобы играть за такой клуб [как «Барселона»].

Лука Йович очень хорошо сыграл сегодня. Он продемонстрировал свои возможности. Что касается игры с Португалией, мы ещё не определились с составом.

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Все комментарии
ESPANOL
ESPANOL
   250 / 1015
вчера в 11:25
Добро пожаловать в наш дружный коллектив!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   214 / 1015
вчера в 07:41
Желаю Йовичу поиграть за Барселону
STVA 1
STVA 1
   64 / 1015
вчера в 06:43
Несомненно он талантлив.
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