Моуриньо: «Когда я только пришёл в „Реал“, клуб боялся встречи с „Лионом“»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо напомнил, что с его приходом в мадридский клуб «сливочные» перестали вылетать из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Кажется, «Реал» на протяжении семи или восьми лет не мог дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Они не выходили ни в полуфинал, ни в четвертьфинал.

В моём первом сезоне в «Реале» в соперниках по 1/8 у нас был «Лион», которого клуб боялся. Я не мог понять, как в «Реале» могут бояться «Лиона». Да, это хорошая команда, но это «Лион».