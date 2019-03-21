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Моуриньо: «Когда я только пришёл в „Реал“, клуб боялся встречи с „Лионом“»

вчера, 03:35

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо напомнил, что с его приходом в мадридский клуб «сливочные» перестали вылетать из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Кажется, «Реал» на протяжении семи или восьми лет не мог дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Они не выходили ни в полуфинал, ни в четвертьфинал. 

В моём первом сезоне в «Реале» в соперниках по 1/8 у нас был «Лион», которого клуб боялся. Я не мог понять, как в «Реале» могут бояться «Лиона». Да, это хорошая команда, но это «Лион».

В полуфинале ЛЧ мы проиграли по пенальти (Прим. - во втором сезоне Моуриньо), когда не забили такие прекрасные исполнители, как Серхио Рамос, Кака и Криштиану Роналду. У нас был рекорд в 100 набранных очков в Примере, а в полуфинале ЛЧ мы уступили по пенальти [«Баварии»].

Недавно Моуриньо сообщил, что собирается вернуться к работе тренера этим летом, но пока что отклонил несколько поступивших предложений.

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Все комментарии
Dmitriy Q
Dmitriy Q
   318 / 1015
вчера в 23:11
Мауриньо не позвали в Реал вот и заплакал
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил ALBA BARCELONA 21
   318 / 1015
вчера в 23:07
Не взял в купил,об этом знает вес футбольный мир.
Только Барсуки могут сказать подобное зашквар
Ptaha91
Ptaha91
   688 / 1015
вчера в 10:26
видно , что уже никому не нужен, пытается себя продать как только может...
Zenit_84
Zenit_84
   80 / 1015
вчера в 09:41
От скромности не помрет
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   128 / 1015
вчера в 09:12
Песец он опустил сливочный стан, получается при Фигу, Зидане, Роналдо и Роберто Карлосе, Ван Нислрое позднее они всегда всасывали. Ндаа =)
kust07
kust07
   241 / 1015
вчера в 08:46
Моуриньо раскрыл детали,заложил всех.негодяй
4RT
4RT
   245 / 1015
вчера в 08:43
Снова павлин себя нахваливает...
рус фан
рус фан ответил ALBA BARCELONA 21
   483 / 1015
вчера в 08:18
Не взял в купил,об этом знает вес футбольный мир.
Да я помню, начиная с того как нехороший Чакыр удалил вообще не за что игрока МЮ, там еще нагретые шары фигурируют, дедушка Перес сфотографированный у черного хода в офис фифа с тележкой как после отпуска в Турции у нас соотечественники на улицах, и т.д.
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   342 / 1015
вчера в 08:13
шишанутый мне твои дизлайки до одного места но ты хотя бы не отмалкивайся коли являешся фанаткой гелевой так и оправдывай свою кумиршу)
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил vale46
   342 / 1015
вчера в 08:04
Хоть Маур напомнил всяким шишанутым что Реал это команда уровня группы ЛЧ,как некоторые здесь говорят про Барсу и 1/4!
ты так не пиши а то шишанутый не найдет что ответить и из за угла вылезет почитает и уйдет напомнив о себе лишь тем что имеет право дизлайки ставить))))
FROBI
FROBI ответил ALBA BARCELONA 21
   55 / 1015
вчера в 08:03
Не взял в купил,об этом знает вес футбольный мир.
Весь мир палаты N 6 ))
vale46
vale46
   278 / 1015
вчера в 07:51
Хоть Маур напомнил всяким шишанутым что Реал это команда уровня группы ЛЧ,как некоторые здесь говорят про Барсу и 1/4!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил рус фан
   143 / 1015
вчера в 07:07
После ухода Мауриньо Реал взял 4 ЛЧ за пять лет, так что в составе и стабилизации игры у Маура были успехи это надо признать, но вот победить в этом крупном турнире с ним не удавалось.
Не взял в купил,об этом знает вес футбольный мир.
рус фан
рус фан
   483 / 1015
вчера в 06:18
После ухода Мауриньо Реал взял 4 ЛЧ за пять лет, так что в составе и стабилизации игры у Маура были успехи это надо признать, но вот победить в этом крупном турнире с ним не удавалось.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   369 / 1015
вчера в 06:13
Сам себе присвоил титул легенды.
Шишанутый
Шишанутый ответил КЭТиК
   27 / 1015
вчера в 05:05
Полуфинал - предел мечтаний Моуриньо.
Вобщето он выигрывал Лч и не раз! Многие тренеры могут только мечтать о достижениях каких у Моуринью!!
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 1015
вчера в 04:43
Полуфинал - предел мечтаний Моуриньо.
mondial18
mondial18
   433 / 1015
вчера в 04:10
Пока Перес не понял что пора заряжать
Kresi frok
Kresi frok
   260 / 1015
вчера в 04:05
Фезрук продуман до мелочей, всё-таки навёл пэрыса на нужные кабинеты.
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 1015
вчера в 03:53
Надо отдать Моуринью должное он изменил психологию игроков Реала и поспособствовал прогресу команды. Как знать может даже Лч бы выйгрлаи с ним если бы не продажные судьи Барсы которые не за что Пепе изгнали с поля и Барса уже в большинстве в конце выйграла. Ну а с Баварией просто не повезло в лотерею сыграли да и Бавария тогда была реальной мощью не то что нынешняя которую за пределами Бундеслиги не кто в серьез не воспринемает.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   353 / 1015
вчера в 03:52
Видать у жозика предложений не густо, приходится самому причислять свои заслуги
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