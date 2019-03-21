Себальос: «Боюсь, вы ещё не видели лучшего Себальоса в „Реале“»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос рад возвращению в клуб Зинедина Зидана и верит в то, что при нём он будет получать больше игрового времени.

После наших неудач в этом сезоне возвращение Зидана могло быть только положительной новостью. Мы все понимаем его значимость для нашей команды.

Намерения Зидана всегда были очень прозрачны в отношении моей роли в команде. Мы разговаривали с ним недавно, и он сказал мне, что смотрел за моей игрой, и что хочет, чтобы я поддерживал этот уровень. Он сказал, что предоставит мне такую же возможность, как и другим игрокам, и это заставило меня чувствовать себя спокойнее.

Боюсь, вы ещё не видели лучшего Себальоса в «Реале». Я мечтаю о том, чтобы добиться успеха здесь. И эту мечту у меня никто не отнимет.