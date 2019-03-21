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Себальос: «Боюсь, вы ещё не видели лучшего Себальоса в „Реале“»

вчера, 05:45

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос рад возвращению в клуб Зинедина Зидана и верит в то, что при нём он будет получать больше игрового времени.

После наших неудач в этом сезоне возвращение Зидана могло быть только положительной новостью. Мы все понимаем его значимость для нашей команды.

Намерения Зидана всегда были очень прозрачны в отношении моей роли в команде. Мы разговаривали с ним недавно, и он сказал мне, что смотрел за моей игрой, и что хочет, чтобы я поддерживал этот уровень. Он сказал, что предоставит мне такую же возможность, как и другим игрокам, и это заставило меня чувствовать себя спокойнее.

Боюсь, вы ещё не видели лучшего Себальоса в «Реале». Я мечтаю о том, чтобы добиться успеха здесь. И эту мечту у меня никто не отнимет.

В первом матче после возвращения Зидана в «Реал» Себальос появился на поле на 63-й минуте, заменив Иско.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   128 / 1015
вчера в 09:02
Боюсь даже лучший Себальос опозорится с Барсой =)

Пы.Сы. Ему после последних игр фамилию поменять надо на Сосальос =)))
vale46
vale46
   278 / 1015
вчера в 07:45
Самый лучший скюальос недавно вернулся в команду,лысый такой!
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 1015
вчера в 07:06
Пока царит позитив.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   353 / 1015
вчера в 07:01
че уж зиданушка всем наобещал, тут даже глубокий запасной в себя поверил.
Василий Копатович
Василий Копатович
   779 / 1015
вчера в 06:49
Себальос
Образовано от:
Спряжение уходить , Глагол
уходить / ухожу / уходишь / уходят
рус фан
рус фан
   483 / 1015
вчера в 06:23
Себальос вроде не так и плохо выглядел на поле, но команда часто проигрывала и с ним в составе, его будущее в опорной зоне Реала туманно.
Знатог
Знатог
   185 / 1015
вчера в 06:16
Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос верит что при Зидане он не будетl
Скюальос.
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