Себальос: «Боюсь, вы ещё не видели лучшего Себальоса в „Реале“»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос рад возвращению в клуб Зинедина Зидана и верит в то, что при нём он будет получать больше игрового времени.
После наших неудач в этом сезоне возвращение Зидана могло быть только положительной новостью. Мы все понимаем его значимость для нашей команды.
Намерения Зидана всегда были очень прозрачны в отношении моей роли в команде. Мы разговаривали с ним недавно, и он сказал мне, что смотрел за моей игрой, и что хочет, чтобы я поддерживал этот уровень. Он сказал, что предоставит мне такую же возможность, как и другим игрокам, и это заставило меня чувствовать себя спокойнее.
Боюсь, вы ещё не видели лучшего Себальоса в «Реале». Я мечтаю о том, чтобы добиться успеха здесь. И эту мечту у меня никто не отнимет.
В первом матче после возвращения Зидана в «Реал» Себальос появился на поле на 63-й минуте, заменив Иско.
Пы.Сы. Ему после последних игр фамилию поменять надо на Сосальос =)))
Пы.Сы. Ему после последних игр фамилию поменять надо на Сосальос =)))
Образовано от:
Спряжение уходить , Глагол
уходить / ухожу / уходишь / уходят
Образовано от:
Спряжение уходить , Глагол
уходить / ухожу / уходишь / уходят
Скюальос.
Скюальос.