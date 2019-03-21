Выдра: «У Англии очень сильная атака, но не защита. Например, Магуайр...»

Нападающий «Бернли» и сборной Чехии Матей Выдра в преддверии матча с Англией в рамках отборочного этапа Евро-2020 поделился мнением о плюсах и минусах команды соперника.

Кейн – лучший, как и Рэшфорд. Рахим Стерлинг в отличной форме. Их атака очень сильна.

Я не говорю, что линия обороны [сборной Англии] плоха, но она не так сильна, как их нападение.

К примеру, взять Магуайра. Мы говорили о нём в «Бернли» перед матчем с «Лестером». Кажется, что в определённые моменты он не знает, что происходит за его спиной. Вот почему он получил красную карточку уже на пятой минуте встречи.