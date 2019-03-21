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Выдра: «У Англии очень сильная атака, но не защита. Например, Магуайр...»

вчера, 05:12
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ЧехияЧехия22:45 Не начался

Нападающий «Бернли» и сборной Чехии Матей Выдра в преддверии матча с Англией в рамках отборочного этапа Евро-2020 поделился мнением о плюсах и минусах команды соперника.

Кейн – лучший, как и Рэшфорд. Рахим Стерлинг в отличной форме. Их атака очень сильна.

Я не говорю, что линия обороны [сборной Англии] плоха, но она не так сильна, как их нападение.

К примеру, взять Магуайра. Мы говорили о нём в «Бернли» перед матчем с «Лестером». Кажется, что в определённые моменты он не знает, что происходит за его спиной. Вот почему он получил красную карточку уже на пятой минуте встречи.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 14:32
Что сказать Выдре, вообщем так, если чехи вынесут англосаксов порадуются очень многие.
Don trambon
Don trambon ответил Inside91
   86 / 1015
вчера в 09:56
К слову. тот матч Бернли проиграл играя с 4 минуты в большинстве - так что не Магуайр плохой деф , а Выдра донный нап)
Сказал ты конечно норм, но Выдру выпустили на 90+ минуте, так что не уместно.

Но шутку оценил.
Inside91
Inside91
   359 / 1015
вчера в 09:42
К слову. тот матч Бернли проиграл играя с 4 минуты в большинстве - так что не Магуайр плохой деф , а Выдра донный нап)
Сетка между ног
Сетка между ног
   21 / 1015
вчера в 09:21
Сборные Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорватии: У России неплохие полевые игроки, но Дыркинфеев...
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 1015
вчера в 07:07
Вообще посредственная команда, если Кейна убрать.
Василий Копатович
Василий Копатович
   779 / 1015
вчера в 06:52
Шта? Выдра блэть?
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   75 / 1015
вчера в 06:46
Победы чехам.
рус фан
рус фан
   483 / 1015
вчера в 06:31
Возможно сейчас только одна сборная сбалансирована по всем линиям более или менее на мой взгляд, это Франция, потому она и чемпион Мира, в остальных командах, либо опорка, либо защита проваливается периодически, хотя даже французам ни кто не гарантировал победы в матче с любой сборной, многое зависит от настроя, усталости, травм и т.д.
NGY
NGY
   65 / 1015
вчера в 05:59
Почти у всех сборных есть дисбаланс в пользу чего то, а у кого то и того нет - все среднего уровня игроки с одной, двумя звездами в команде.
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