Лёв: «У тер Штегена ещё будет возможность сыграть за Германию»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв после товарищеской игры с Сербией (1:1) не стал прямо отвечать на вопрос о том, кто будет защищать ворота Бундестим в матче отборочного этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов.

С Нидерландами сыграет Нойер? Вы можете предположить такой вариант.

На прошлой неделе я уже говорил о том, что Марк-Андре [тер Штеген] обязательно получит возможность сыграть. Таков мой план.

Сейчас мы провели только одну встречу, в которой он сыграл один тайм. Мы приняли решение, что в первой половине матча в ворота встанет Мануэль [Нойер]. Во втором тайме играл Марк-Андре, но у нас будут и другие матчи в этом году, и он непременно получит свой шанс ещё.