ГлавнаяНовости

Лёв: «У тер Штегена ещё будет возможность сыграть за Германию»

вчера, 04:46
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв после товарищеской игры с Сербией (1:1) не стал прямо отвечать на вопрос о том, кто будет защищать ворота Бундестим в матче отборочного этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов.

С Нидерландами сыграет Нойер? Вы можете предположить такой вариант.

На прошлой неделе я уже говорил о том, что Марк-Андре [тер Штеген] обязательно получит возможность сыграть. Таков мой план.

Сейчас мы провели только одну встречу, в которой он сыграл один тайм. Мы приняли решение, что в первой половине матча в ворота встанет Мануэль [Нойер]. Во втором тайме играл Марк-Андре, но у нас будут и другие матчи в этом году, и он непременно получит свой шанс ещё.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дешам: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»
Сегодня, 19:11 Комментарии13
Руни: «Ван Гал - один из лучших тренеров в тактическом плане»
Сегодня, 18:36 Комментарии5
Льорис: «Без приобретений „Тоттенхэму“ будет сложно выйти на новый уровень»
Сегодня, 18:23 Комментарии6
Лукаку: «Ибрагимович многому меня научил»
Сегодня, 17:33 Комментарии8
Пирес: «„Арсеналу“ стоит попытаться подписать Бэйла»
Сегодня, 17:14 Комментарии10
Лизаразю: «Люди увидели бы другого Гризманна в „Барселоне“»
Сегодня, 16:52 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   75 / 1015
вчера в 07:50
Нойер сдулся.
Mixacka
Mixacka
   474 / 1015
вчера в 07:45
Я бы даже сказал , что сейчас Нойер 3 вратарь , после Марка-Андре тер Штегена и Ленона )
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил STVA 1
   213 / 1015
вчера в 06:28
Тер Стеген уже давно не хуже Нойера!
Я перефразирую твою фразу.
Марк-Андре тер Штеген давно уже лучше Мануэля Нойера.
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 1015
вчера в 05:44
Номер после травмы растерял свое мастерство.
STVA 1
STVA 1
   64 / 1015
вчера в 05:38
Тер Стеген уже давно не хуже Нойера!
Zenit_84
Zenit_84
   80 / 1015
вчера в 04:51
Опять судачить Леа
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100