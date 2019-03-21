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Де Йонг: «Перед тем, как перейти в „Барсу“, я советовался с Куманом»

вчера, 04:04

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который этим летом станет игроком «Барселоны», рассказал, что, перед тем как принять решение о переходе, он спрашивал совета у главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана. 55-летний специалист выступал за «Барселону» в 90-х годах, а позже входил в тренерский штаб «сине-гранатовых».

Я о многом спрашивал Кумана. Знаю, что он добился успеха в «Барселоне». Я хотел знать, каково это, каков город и жизнь в нём, каков клуб. Всегда лучше знать такие вещи перед тем, как туда перейти.

Советовался ли я с ним о переходе? Да, каждый раз, когда вызывался в сборную. Слухи об интересе ко мне ходили постоянно, и я хотел знать, что обо всём этом думает Рональд Куман.

Он говорил, чтобы я переходил туда, где буду играть регулярно. Не важно, куда, если я буду выходить на поле. Уверен, что у тренера есть свои предпочтения, но самое важное для него – чтобы игроки получали опыт на самом высоком уровне.

Ранее де Йонг подтвердил, что им также интересовались «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   134 / 1015
вчера в 04:42
Игрок он конечно хороший, надеюсь закрепится в Барсе
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1015
вчера в 04:12
Удачи парню в Барселоне. Давно пора омолаживать состав.
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