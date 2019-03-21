Де Йонг: «Перед тем, как перейти в „Барсу“, я советовался с Куманом»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который этим летом станет игроком «Барселоны», рассказал, что, перед тем как принять решение о переходе, он спрашивал совета у главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана. 55-летний специалист выступал за «Барселону» в 90-х годах, а позже входил в тренерский штаб «сине-гранатовых».

Я о многом спрашивал Кумана. Знаю, что он добился успеха в «Барселоне». Я хотел знать, каково это, каков город и жизнь в нём, каков клуб. Всегда лучше знать такие вещи перед тем, как туда перейти.

Советовался ли я с ним о переходе? Да, каждый раз, когда вызывался в сборную. Слухи об интересе ко мне ходили постоянно, и я хотел знать, что обо всём этом думает Рональд Куман.

Он говорил, чтобы я переходил туда, где буду играть регулярно. Не важно, куда, если я буду выходить на поле. Уверен, что у тренера есть свои предпочтения, но самое важное для него – чтобы игроки получали опыт на самом высоком уровне.