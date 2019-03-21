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Зинченко: «Сейчас Бернарду Силва в лучшей форме, чем Роналду»

вчера, 23:59
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина22:45 Не начался

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча с Португалией в рамках отбора к Евро-2020.

Мы с Бернарду Силвой говорили о нашем матче. Мы все знаем, насколько Португалия сильная и опасная команда. У них много квалифицированных игроков. Сказал Силве, чтобы он не пытался поймать меня, иначе я убью его..

– Сейчас в лучшей форме Бернарду Силва или Криштиану Роналду?

– Такой сложный вопрос... Я скажу, что Бернарду, потому что я знаю его невероятный потенциал. Роналду – один из лучших игроков в мире во все времена, но прямо сейчас я чувствую опасность от Силвы. Я его хорошо знаю, на данный момент он в форме.

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Все комментарии
makerdream
makerdream ответил вячеслав остапенко
   630 / 1015
сегодня в 14:25
Португалия победит
прям кэээп)))
feris1
feris1
   89 / 1015
сегодня в 01:24
Рон трёху отгрузит и все дела)
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   353 / 1015
сегодня в 01:21
Ну вот вам достойный оппонент для сравнения дельфину, а то говорили Месси, Пеле, Марадона...
CSKA2012
CSKA2012
   743 / 1015
сегодня в 01:15
Зинченко уже всех знает ))
spartach091
spartach091
   66 / 1015
сегодня в 00:54
От Роналду тройку получишь и потом расскажешь))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   214 / 1015
сегодня в 00:05
Португалия победит
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