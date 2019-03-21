Зинченко: «Сейчас Бернарду Силва в лучшей форме, чем Роналду»

вчера, 23:59

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча с Португалией в рамках отбора к Евро-2020.

Мы с Бернарду Силвой говорили о нашем матче. Мы все знаем, насколько Португалия сильная и опасная команда. У них много квалифицированных игроков. Сказал Силве, чтобы он не пытался поймать меня, иначе я убью его..

– Сейчас в лучшей форме Бернарду Силва или Криштиану Роналду?

– Такой сложный вопрос... Я скажу, что Бернарду, потому что я знаю его невероятный потенциал. Роналду – один из лучших игроков в мире во все времена, но прямо сейчас я чувствую опасность от Силвы. Я его хорошо знаю, на данный момент он в форме.