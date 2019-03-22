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Мартинес: «Куртуа – лучший вратарь в мире»

вчера, 02:23
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Россией (3:1) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020 прокомментировал грубую ошибку голкипера своей команды Тибо Куртуа, которая привела к голу Дениса Черышева.

В том моменте Куртуа прессинговали четыре игрока. Но после своей ошибки он собрался и доказал, что является лучшим вратарём в мире.

В матче с россиянами играли футболисты, которые редко выступают за сборную, но хорошо, что они развиваются в профессиональном плане, особенно те, кто давно покинул Бельгию. Что касается Азара, когда он находится с мячом, то можно наслаждаться его игрой. Последние три года он играет на высоком уровне.

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Все комментарии
grisser
grisser
   66 / 998
вчера в 17:14
Вопрос, конечно, интересный.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 12:42
Один из лучших.
galem72
galem72
   210 / 998
вчера в 11:11
А заболото — лучший нападающий! ))
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил parallels
   57 / 998
вчера в 09:40
нее, лучший - ребров. но куртуа с ним ещё поборется!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   323 / 998
вчера в 08:31
Куртуа точно летом покинет Реал. Надо же каким мешком он оказался.
Знатог
Знатог
   181 / 998
вчера в 08:20
Агент ФСБ?
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   57 / 998
вчера в 04:07
Все лучшие обитают в тарасовке. Пропускают с центра поля, да 7 за матч.
Сантус
Сантус
   83 / 998
вчера в 02:44
...и сегодня он это прекрасно продемонстрировал....)
lawr19730
lawr19730
   699 / 998
вчера в 02:36
Кариус ржёт)))
parallels
parallels
   4 / 998
вчера в 02:30
нее, лучший - ребров. но куртуа с ним ещё поборется!
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