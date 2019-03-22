Мартинес: «Куртуа – лучший вратарь в мире»

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Россией (3:1) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020 прокомментировал грубую ошибку голкипера своей команды Тибо Куртуа, которая привела к голу Дениса Черышева.

В том моменте Куртуа прессинговали четыре игрока. Но после своей ошибки он собрался и доказал, что является лучшим вратарём в мире.

В матче с россиянами играли футболисты, которые редко выступают за сборную, но хорошо, что они развиваются в профессиональном плане, особенно те, кто давно покинул Бельгию. Что касается Азара, когда он находится с мячом, то можно наслаждаться его игрой. Последние три года он играет на высоком уровне.