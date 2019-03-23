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Караваев: «Понимал, что мы играем против лучшего футболиста мира»

вчера, 01:59
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Защитник «Зари» и сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями от матча квалификации Евро-2020 с Португалией (0:0) и противостояния с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Были ошибки, которые нужно исправлять, но то, что от нас требовал тренер, мы выполнили. Мы были единой командой, у нас получилось быть сплочёнными. Я видел в глазах игроков искру, каждый хотел выиграть. Все отдавались на 100 процентов. Каждый отдал все силы. У нас был шанс на последних минутах, но не получилось. Ничья с действующим чемпионом Европы – это положительный результат.

Каково играть против Роналду? Я понимал перед матчем, что мы играем против лучшего футболиста мира и, скорее всего, в истории. Это непередаваемые эмоции. Мы могли сдержать его только за счёт командных действий. У него были моменты, но мы сделали всё, что могли. Если сыграли на ноль, значит, выполнили задачу. 

Обязаны с ещё большей мотивацией выходить на матч с Люксембургом. Поэтому уверен, что с Люксембургом сыграем ещё лучше.

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Все комментарии
barcelonistas
barcelonistas ответил Так Себе Аналитик
вчера в 11:56
Распиаренного? Считаешь его статы в этом сезоне по голам, гп, реализации, созданным моментам, обводкам, ширафным недостаточно чтобы быть пятым игроком мира и это все пиар?
barcelonistas
barcelonistas
вчера в 11:54
Странная фамилия для венесуэльца - Караваев..
Магомедэмин Ибрагимов 1
Магомедэмин Ибрагимов 1 ответил Гавроша
   726 / 979
вчера в 10:21
Месси с венесуэлом был сказать счет? Или сам знаешь
Гавроша
Гавроша
   18 / 979
вчера в 04:46
Какой еще лучший? Разве месси был на поле?
Vector-B B
Vector-B B
вчера в 02:41
Это дно такую чушь несет на эмоциях
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   48 / 979
вчера в 02:38
Венесуэльцы тоже понимали, что играют против самого распиаренного игрока мира, однако три гола смогли на выезде грузануть.

Впрочем, после этого матча предчувствую громогласный уход из сборной, ведь Пулге не впервой, скорее, равз в десятый))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   94 / 979
вчера в 02:03
молодцы, украинцы)
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