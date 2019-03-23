Караваев: «Понимал, что мы играем против лучшего футболиста мира»

Защитник «Зари» и сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями от матча квалификации Евро-2020 с Португалией (0:0) и противостояния с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Были ошибки, которые нужно исправлять, но то, что от нас требовал тренер, мы выполнили. Мы были единой командой, у нас получилось быть сплочёнными. Я видел в глазах игроков искру, каждый хотел выиграть. Все отдавались на 100 процентов. Каждый отдал все силы. У нас был шанс на последних минутах, но не получилось. Ничья с действующим чемпионом Европы – это положительный результат.

Каково играть против Роналду? Я понимал перед матчем, что мы играем против лучшего футболиста мира и, скорее всего, в истории. Это непередаваемые эмоции. Мы могли сдержать его только за счёт командных действий. У него были моменты, но мы сделали всё, что могли. Если сыграли на ноль, значит, выполнили задачу.

Обязаны с ещё большей мотивацией выходить на матч с Люксембургом. Поэтому уверен, что с Люксембургом сыграем ещё лучше.