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Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»

вчера, 01:20
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия5 : 0Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу. Это 4-3-3, когда вингеры играют высоко.

Это было блестящее выступление от нашей команды. Мы прессинговали, усложняли сопернику жизнь, забивали голы и были хладнокровны.

Мы наслаждаемся этим, у нас уверенная в себе команда. Мы играем в хороший футбол, где каждый может себя показать. У нас молодые, голодные до футбола игроки, и сегодня это было заметно.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   175 / 979
вчера в 04:41
Сборная Чехии полный отстой.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   88 / 979
вчера в 01:55
Сборная Англии в хороший, Чехии в плохой.
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