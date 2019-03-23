Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу. Это 4-3-3, когда вингеры играют высоко.

Это было блестящее выступление от нашей команды. Мы прессинговали, усложняли сопернику жизнь, забивали голы и были хладнокровны.

Мы наслаждаемся этим, у нас уверенная в себе команда. Мы играем в хороший футбол, где каждый может себя показать. У нас молодые, голодные до футбола игроки, и сегодня это было заметно.