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Шевченко: «Главной задачей было не пропустить от чемпионов Европы»

вчера, 01:45
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги матча первого тура отборочного этапа Евро-2020 против Португалии (0:0).

Где-то на 80% мы выполнили установку на игру. Главная задача была не пропустить от чемпионов Европы. С этим парни справились. Ожидали, что у нас будет лучше получаться выход из обороны в атаку, но португальцы очень хорошо прессинговали.

Было тяжело, я просил ребят, чтобы они выполнили установку до конца. Считаю, что они справились. Единственное, что у португальцев было пару контратак.

У нас были не атакующие, а оборонительные полузащитники. В первую очередь нужно было закрывать большое пространство на поле, располагаться правильно, не выдёргиваться. Ребята справились хорошо.

Замены? Как только видели, что ребята устают, выпускали более свежих игроков. Мою установку Марлос выполнил на все 100%.

Матч с Люксембургом? Однозначно будут сделаны некоторые замены в стартовом составе, ротация точно будет. Мы проанализируем этот матч, посмотрим на игроков и примем решение.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   154 / 979
вчера в 17:59
Черчесов тоже мог сыграть в двухэтажный автобус и заработать очко, но орденоносцу ЧМ-2018 мерщилась слава победителя бронзового призёра ЧМ и получилась дырка от бублика.
Морозовский
Морозовский
   11 / 979
вчера в 09:17
Хохлы и забить могли пару раз.
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 979
вчера в 04:42
Шевченко может порадоваться.
40175219386
40175219386
   55 / 979
вчера в 02:59
скажите спасибо Пятову)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   48 / 979
вчера в 02:51
Аргентина: "Главной задачей было не пропустить 4 от Венесуэлы. С этим парни справились. Ожидали, то беспонтовый покоритель "Осасун" сможет показать что-то большее в атаке, но гости хорошо прессинговали."
Kuprin
Kuprin
   227 / 979
вчера в 01:57
это липа а не чемпионы
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   599 / 979
вчера в 01:55
Шева, вшивинькую ничью с португалами хочет возвести в ранг чуда, называя соперника чемпионом Европы. Германия тоже, не так давно была ЧМ, ну и, где сейчас этот чемпион мира??? Вот так же и португалы, команда одного игрока.....
FC_Dnipro_DD
FC_Dnipro_DD
   585 / 979
вчера в 01:53
Выполнили 200%
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