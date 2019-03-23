Шевченко: «Главной задачей было не пропустить от чемпионов Европы»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги матча первого тура отборочного этапа Евро-2020 против Португалии (0:0).

Где-то на 80% мы выполнили установку на игру. Главная задача была не пропустить от чемпионов Европы. С этим парни справились. Ожидали, что у нас будет лучше получаться выход из обороны в атаку, но португальцы очень хорошо прессинговали.

Было тяжело, я просил ребят, чтобы они выполнили установку до конца. Считаю, что они справились. Единственное, что у португальцев было пару контратак.

У нас были не атакующие, а оборонительные полузащитники. В первую очередь нужно было закрывать большое пространство на поле, располагаться правильно, не выдёргиваться. Ребята справились хорошо.

Замены? Как только видели, что ребята устают, выпускали более свежих игроков. Мою установку Марлос выполнил на все 100%.

Матч с Люксембургом? Однозначно будут сделаны некоторые замены в стартовом составе, ротация точно будет. Мы проанализируем этот матч, посмотрим на игроков и примем решение.