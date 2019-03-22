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Манчини: «Меня не устраивает нынешний статус сборной Италии»

вчера, 22:17
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндия22:45 Не начался

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что его не устраивает нынешний статус национальной команды.

Меня не устраивает нынешний статус сборной Италии. Нам необходимо повышать свой рейтинг. Отборочный турнир Евро-2020 - наша главная цель на данный момент. С завтрашнего дня мы начинаем всё с начала.

Ранее Манчини пояснил, почему он не вызвал в сборную Марио Балотелли.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   313 / 998
сегодня в 04:52
А твой уровень высок?
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   17 / 998
вчера в 23:52
Кроме того, Исландия позже других играет, им тепличные условия созданы

Во всех группах 1-2 корзины между собой в 1 туре, а Франция с Молдавией, а не Исландией играет

Гинер уже не знает, как изгалиться
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   17 / 998
вчера в 23:51
Там гинеросудья посадил на карточку турка, отдавшего ГП, там Исландию тащат, магнуссен же гинерский, им ничья нужна
obana777
obana777
   201 / 998
вчера в 23:16
Устраиваешь ли ты сборную Италии, вот в чем вопрос?
Dudikoff
Dudikoff
   404 / 998
вчера в 22:46
А все ж в Италии сидят и думают "Нормально, чё", а тут бунтарь - меня не устраивает.
Т34
Т34 ответил cska plus
   71 / 998
вчера в 22:45
Завтра начинается эпоха Манчини.
Как бы она не закончилась, так и начавшись
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 998
вчера в 22:45
позор,как и невский газпроэкт
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 22:42
Завтра начинается эпоха Манчини.
Bagula
Bagula
   243 / 998
вчера в 22:22
Таки кто мешает?
Kuprin
Kuprin
   186 / 998
вчера в 22:19
Думаешь ты кого-то устраиваешь?
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