Манчини: «Меня не устраивает нынешний статус сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что его не устраивает нынешний статус национальной команды.
Меня не устраивает нынешний статус сборной Италии. Нам необходимо повышать свой рейтинг. Отборочный турнир Евро-2020 - наша главная цель на данный момент. С завтрашнего дня мы начинаем всё с начала.
Ранее Манчини пояснил, почему он не вызвал в сборную Марио Балотелли.
Во всех группах 1-2 корзины между собой в 1 туре, а Франция с Молдавией, а не Исландией играет
Гинер уже не знает, как изгалиться
Во всех группах 1-2 корзины между собой в 1 туре, а Франция с Молдавией, а не Исландией играет
Гинер уже не знает, как изгалиться