Манчини: «Меня не устраивает нынешний статус сборной Италии»

вчера, 22:17

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что его не устраивает нынешний статус национальной команды.

Меня не устраивает нынешний статус сборной Италии. Нам необходимо повышать свой рейтинг. Отборочный турнир Евро-2020 - наша главная цель на данный момент. С завтрашнего дня мы начинаем всё с начала.

Ранее Манчини пояснил, почему он не вызвал в сборную Марио Балотелли.