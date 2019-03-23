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Дайер получил травму и не сыграет с Черногорией

вчера, 07:50
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия5 : 0Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер получил травму во время матча первого тура отборочного этапа Евро-2020 с Чехией (5:0). На 17-й минуте встречи его заменил Росс Баркли. Главный тренер английской команды Гарет Саутгейт сообщил, что Дайер пропустит следующую игру против Черногории.

Думаю, Дайер вернётся в клуб. Это мышечная травма. Надеюсь, она не слишком серьёзна. Однако к нашему второму матчу он готов не будет.

Если Эрик останется единственным травмированным игроком, я не думаю, что мы будем кого-то вызывать.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 10:01
Черногория то бог с ним а вот в курятнике убыло вот это проблема.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   41 / 979
вчера в 08:40
Здоровья.
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