Дайер получил травму и не сыграет с Черногорией

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер получил травму во время матча первого тура отборочного этапа Евро-2020 с Чехией (5:0). На 17-й минуте встречи его заменил Росс Баркли. Главный тренер английской команды Гарет Саутгейт сообщил, что Дайер пропустит следующую игру против Черногории.

Думаю, Дайер вернётся в клуб. Это мышечная травма. Надеюсь, она не слишком серьёзна. Однако к нашему второму матчу он готов не будет.

Если Эрик останется единственным травмированным игроком, я не думаю, что мы будем кого-то вызывать.