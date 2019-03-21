Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за травмы

вчера, 20:38

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд пропустит ближайшие матчи «трех львов» в рамках отбора к Евро-2020 против Чехии и Черногории из-за травмы. У футболиста проблемы с голеностопом, о чем сообщил главный тренер сборной Гарет Саутгейт.

Наши врачи всю неделю следили за Маркусом. Мы пытались улучшить его состояние, но он пока не готов к таким матчам, так что Рэшфорд вернулся в расположение клуба.

Рэшфорд играл в каждом из последних 11 матчей Англии.

Ранее травмы получили английские сборники Люк Шоу и Трент Александер-Арнольд.