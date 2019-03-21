ГлавнаяНовости

Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за травмы

вчера, 20:38

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд пропустит ближайшие матчи «трех львов» в рамках отбора к Евро-2020 против Чехии и Черногории из-за травмы. У футболиста проблемы с голеностопом, о чем сообщил главный тренер сборной Гарет Саутгейт.

Наши врачи всю неделю следили за Маркусом. Мы пытались улучшить его состояние, но он пока не готов к таким матчам, так что Рэшфорд вернулся в расположение клуба.

Рэшфорд играл в каждом из последних 11 матчей Англии. 

Ранее травмы получили английские сборники Люк Шоу и Трент Александер-Арнольд.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зелински рискует пропустить матч с Латвией из-за травмы
Сегодня, 18:17 Комментарии2
СМИ: Фабиан Руис перенес свиной грипп
Сегодня, 15:39 Комментарии18
Флоренци получил травму и сегодня покинет расположение сборной Италии
Сегодня, 06:19 Комментарии4
Фрей заявил, что едва не умер от вируса
Вчера, 18:50 Комментарии6
Асенсио получил травму
Вчера, 09:55 Комментарии8
Александер-Арнольд получил травму
20 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
   124 / 1015
сегодня в 01:16
Бедный Рэш и Шоу, что же вам так с травмами "везет" Здоровья!!!
kotmyshka
kotmyshka
   167 / 1015
вчера в 22:10
здоровья
STVA 1
STVA 1
   64 / 1015
вчера в 21:42
Потеря.
Doktor S
Doktor S
   146 / 1015
вчера в 20:50
Здоровья Рэшфорду!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100